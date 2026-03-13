مغربی ایشیا کا تنازعہ: وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سے بات کی
عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی اور علاقائی فورمز اور تنظیموں کو ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔
Published : March 13, 2026 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس اراغچی کے ساتھ بات کی۔ مغربی ایشیا کا بحران شروع ہونے کے بعد سے ان کی چوتھی بات چیت ہے۔ جب کہ نئی دہلی اس وقت آبنائے ہرمز کے دونوں طرف پھنسے ہوئے 28 تجارتی جہازوں کے محفوظ راستہ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ نے جمعرات کی رات فون پر بات کی۔ جے شنکر اور اراغچی نے 28 فروری کو بات کی، اس کے فوراً بعد جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا جس میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت ہوئی تھی۔ انہوں نے 5 مارچ اور 10 مارچ کو بھی خطاب کیا۔
وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر کہا، "گزشتہ رات ایرانی وزیر خارجہ اراغچی کے ساتھ ایک اور بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ امور کے ساتھ ساتھ برکس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔"
تازہ ترین فون پر بات چیت اس وقت سامنے آئی جب ہندوستان نے آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک جہاز رانی کے راستے سے ہندوستانی پرچم والے تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی کوششوں کو تیز کیا جسے تہران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازعات میں اضافے کے بعد جزوی طور پر روک دیا ہے۔
ایک ایرانی بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقچی نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی "جارحیتوں اور جرائم" سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال اور خطے اور دنیا کے استحکام اور سلامتی کے لیے اس کے نتائج سے آگاہ کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی اور علاقائی فورمز اور تنظیموں کو ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کثیرالجہتی تعاون کو فروغ دینے والے پلیٹ فارم کے طور پر برکس کے کردار اور حیثیت کی اہمیت کو نوٹ کرتے ہوئے، موجودہ حالات میں خطے اور دنیا میں استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے تنظیم کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا ضروری ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ اراغچی نے خطے میں استحکام اور پائیدار سلامتی کے ماحول کو مضبوط بنانے کے طریقے تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور اسے "اجتماعی ضرورت" قرار دیا۔