طلباء کے خلاف 'بربریت' کے لیے شاہ کو برخاست کیا جانا چاہیے، سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات ہونی چاہئے: راہول
راہول گاندھی نے کہا کہ ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ دہلی کی سڑکوں پر طلبہ کے خلاف مبینہ بربریت ہے۔
Published : July 29, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بدھ کے روز کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دہلی میں طلباء کے خلاف ہونے والی بربریت کے ذمہ دار ہیں اور انہیں ان کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہئے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے طلبا کے خلاف مبینہ طاقت کے استعمال کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے راہول گاندھی نے الزام لگایا کہ انہیں لوک سبھا میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ حکمراں جماعت کے ارکان کو بولنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہاکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر میں معافی مانگوں تو مجھے بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلا، میں بی جے پی، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس)، یا ان سے وابستہ کسی سے بھی کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ دوسرا، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے، اہم مسائل کو اٹھانا میرا حق ہے۔
راہول گاندھی نے کہا کہ ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ دہلی کی سڑکوں پر طلبہ کے خلاف مبینہ بربریت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ طلباء کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی الزام لگایا کہ بجرنگ دل کو طالب علموں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے سرگرم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا وزیراعظم کو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ امت شاہ کو برطرف کریں اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں طلبہ کے خلاف کیے گئے اقدامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا حکم دیں۔
اس سے پہلے لوک سبھا میں طلبہ کے خلاف مبینہ طاقت کے استعمال کا معاملہ اٹھاتے ہوئے راہل گاندھی نے وزیر داخلہ پر سنگین الزامات لگائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں اور ایوان کے استحقاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہئے۔