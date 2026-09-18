اوڈیشہ، بنگال، آندھرا اور کئی دیگر ریاستوں میں بارش کا امکان
خلیج بنگال میں بننے والا کم دباؤ کا علاقہ یا مانسون سون ڈپریشن مشرقی اور وسطی بھارت میں بارش کا باعث بنے گا۔
Published : September 18, 2026 at 3:10 PM IST
نئی دہلی: جیسے جیسے مانسون ملک کے شمال مغربی حصے سے پسپا ہو رہا ہے، خلیج بنگال میں بننے والا کم دباؤ کا نظام (مون سون ڈپریشن) مشرقی اور وسطی ہندوستان میں بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ علاقوں میں بارش اور گرج چمک کا سلسلہ جاری ہے لیکن جنوب مغربی مون سون کی شمال مغربی ہندوستان پر گرفت کمزور پڑنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 19 ستمبر کے آس پاس مغربی راجستھان کے کچھ حصوں سے مانسون کی واپسی کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں۔
📷 Highest Rainfall Recorded in the Last 24 Hours on 18th September 2026 Stay updated with the latest weather observations and forecasts from IMD. #Rainfall #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IMD #IndiaWeather #RainfallObservation https://t.co/JnUBUEJlfw— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 18, 2026
اسی دوران خلیجِ بنگال میں موسم کا ایک نیا نظام تشکیل پا رہا ہے جو ملک کے مشرقی اور وسطی حصوں میں بارش کا سلسلہ برقرار رکھے گا۔ تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق، اس نظام کی ابتدا شمالی تھائی لینڈ کے اوپر ایک 'سائیکلونک سرکولیشن' (ہوا کے دائرہ نما بہاؤ) کے طور پر ہوئی تھی۔ توقع ہے کہ یہ نظام 18 ستمبر کے آس پاس شمالی انڈمان سمندر میں داخل ہوگا اور 19 ستمبر کے قریب کم دباؤ کا علاقہ تشکیل دے سکتا ہے۔ اس کے بعد توقع ہے کہ یہ نظام اگلے تین سے چار دنوں کے دوران مغرب شمال مغرب کی سمت میں جنوبی اوڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کے ساحل کی جانب بڑھے گا۔
اسکائی میٹ کے مہیش پالاوات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مشرقی ساحل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نظام کے بتدریج شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اگرچہ اس طرح کے موسمی سلسلے عام طور پر جون یا جولائی میں رونما ہوتے ہیں، لیکن اس سال یہ سمندری طوفانی نظام ستمبر میں تشکیل پا رہا ہے۔
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:* *Issue Time:* 18-09-2026 07:08 Hrs IST *Validity Time:* 18-09-2026 10:08 Hrs IST *Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts in: *Gujarat*: Aravalli, Banaskantha, Mahesana, Patan, Sabar Kantha *Orange warnings*: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over following districts in: *Gujarat*: Ahmadabad, Dahod, Gandhinagar, Kachchh, Khera, Mahisagar, Morbi, Panchmahal, Surendranagar *Madhya Pradesh*: Mandsaur, Neemuch, Ratlam Residents in the affected regions are advised to stay alert and take necessary precautions (do not take shelter under trees or weak structures etc., check road/traffic conditions,avoid unnecessary travels, and follow any other advisories issued by concerned agencies). *More Details (including yellow warnings) & Updates from*: *https://t.co/e9fyVGDaPe*— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 18, 2026
پیش گوئیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مون سون کے انخلا کے بعد بھی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ زیرِ تشکیل نظام اوڈیشہ، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور اس کے بعد چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں میں بارش میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ انڈمان اور نکوبار جزائر پر بھی شدید بارش متوقع ہے کیونکہ یہ نظام تشکیل پا کر مغرب شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے۔
توقع ہے کہ وسطی اور مشرقی ہندوستان کے کچھ حصوں میں مون سون کا سلسلہ بھی فعال رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف شمال مغربی ہندوستان میں موسم بتدریج خشک ہو رہا ہے، وہیں وسطی اور مشرقی ہندوستان کے علاقوں میں نمایاں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
یہ تبدیلی پہلے ہی نمایاں ہو رہی ہے کیونکہ راجستھان خشک موسم کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی بارش کے سلسلے میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور دہلی میں بھی نسبتاً خشک حالات کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، اگرچہ کچھ علاقوں میں اب بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔
مغربی خطوں خاص طور پر گجرات، سوراشٹر اور کچھ میں بھی خشک موسم کی طرف منتقلی متوقع ہے۔ اسی طرح، مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں بشمول ممبئی تھانے پالگھر کا علاقہ اور پونے، سانگلی، ستارا، کولہاپور اور رتناگیری جیسے علاقےبارش کے موجودہ سلسلے کے بعد بارش کی سرگرمیوں میں کمی متوقع ہے۔
یہ غیر یکساں منتقلی مانسون کی واپسی کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ مانسون کی واپسی پورے ملک میں بیک وقت نہیں ہوتی۔ کسی مخصوص خطے سے واپسی کا اعلان کرنے سے پہلے، محکمہ موسمیات بارش کا رک جانا، اینٹی سائیکلون کا بننا اور فضائی نمی میں نمایاں کمی جیسے عوامل کو مدنظر رکھتا ہے۔