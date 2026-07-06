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ان ریاستوں میں مانسون نے پکڑی رفتار، یہاں جانیں آج کا موسم

محکمہ موسمیات نےدہلی، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔

مانسون پورے شمالی ہندوستان میں مضبوط ہونے والا ہے
مانسون پورے شمالی ہندوستان میں مضبوط ہونے والا ہے (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 6, 2026 at 1:30 PM IST

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نئی دہلی: اگرچہ جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر دہلی پہنچ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی یہاں موسلادھار بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔ قومی راجدھانی میں اتوار کو جہاں کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، وہیں شہر کے بیشتر حصوں میں مرطوب حالات برقرار رہے۔ محکمہ موسمیات نے دارالحکومت میں آئندہ ہفتے مزید بارشوں، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔

جون میں سست آغاز کے بعد، مانسون پورے شمالی ہندوستان میں مضبوط ہونے والا ہے۔ جون میں اس کی کمزور کارکردگی کے بعد جنوب مغربی مانسون میں بحالی کے آثار واضح ہیں۔ اس ماہ بارش معمول سے تقریباً 40 فیصد کم تھی۔ 24 جون کے آس پاس مدھیہ پردیش اور گجرات کے کچھ حصوں میں پہنچنے کے بعد، مانسون تقریباً چھ دنوں تک تھم گیا، جس کے بعد اس وقفے نے دہلی، پنجاب اور شمالی ہندوستان کے دیگر حصوں کو گرم اور مرطوب بنا دیا۔

ماہر موسمیات اس سستی کی وجہ مانسون ٹرف کی پوزیشن کو قرار دے رہے ہیں - ٹرف ایک لمبا ہوا کم دباؤ والی پٹی ہوتی ہے جو ملک بھر میں بارشوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں بارش اس وقت کم ہوگئی جب ٹرف ہمالیہ کے دامن کی طرف منتقل ہوگیا۔ اب جب کہ یہ دوبارہ فعال ہو رہا ہے، مانسون نے اپنی پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔

سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی موسم کو تیزی سے غیر متوقع بنا رہی ہے، مختصر وقفے کے لیے شدید بارشوں سے سیلاب اور خشک سالی دونوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہندوستان میں ہیٹ وئیو اور خشک سالی کے خطرے میں اضافہ کر رہا ہے۔

مانسون کی پیش قدمی؛ کئی ریاستوں کے لیے بھاری بارش کا الرٹ

محکمہ موسمیات نے اتوار کو کہا کہ جنوب مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب میں اگلے تین دنوں میں آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ مانسون کی شمالی حد فی الحال جام نگر، ادے پور، اجمیر، جھنجھنو، حصار اور بھٹنڈہ سے گزر رہی ہے۔

پورے شمالی ہندوستان میں 11 جولائی تک بھاری بارش کا امکان

محکمہ موسمیات نے 11 جولائی تک دہلی، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس ہفتے کے مختلف دنوں میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں الگ تھلگ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔

اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں موسلادھار بارش کی وجہ سے دریائے الکنندا خطرے کے نشان تک پہنچنے والی ہے۔ گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شمالی، وسطی، مغربی اور جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔

چھتیس گڑھ، کونکن اور گجرات میں موسلا دھار بارش کی وارننگ

محکمہ موسمیات نے موسلا دھار بارش کی وارننگ جاری کی ہے، جس میں چھ جولائی کو چھتیس گڑھ میں الگ تھلگ مقامات پر، اور کونکن اور گوا، گجرات کے علاقے، اور مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں 6-7 جولائی کو بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

وسطی ہندوستان میں تیز بارش کا امکان

مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ، اور چھتیس گڑھ میں 11 جولائی تک تیز بارش کا امکان ہے جبکہ چھتیس گڑھ میں بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔

مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں بارش کا امکان

مغربی بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اڈیشہ، مغربی بنگال، سکم، اروناچل پردیش، آسام، اور میگھالیہ میں اس ہفتے تیز بارش متوقع ہے۔ بہار، اڈیشہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

مغربی ساحل کے لیے بارش کی پیشن گوئی

کونکن اور گوا، گجرات کے علاقے، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، اور سوراشٹرا اور کچھ میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ چھ سات جولائی کے دوران کونکن اور گوا اور گجرات میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ جنوبی جزیرہ نما میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیرالہ، ساحلی کرناٹک، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو اور داخلی کرناٹک میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ساحل کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ کیرالہ اور ساحلی کرناٹک میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔

کئی ریاستوں میں بارش

گزشتہ 24 گھنٹوں میں کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر کے کچھ حصوں اور چھتیس گڑھ کے الگ تھلگ علاقوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ اوڈیشہ، آسام اور میگھالیہ، جموں و کشمیر، راجستھان، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور کرناٹک میں بھی اچھی بارش کی اطلاع ملی ہے۔

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