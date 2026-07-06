ان ریاستوں میں مانسون نے پکڑی رفتار، یہاں جانیں آج کا موسم
محکمہ موسمیات نےدہلی، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : July 6, 2026 at 1:30 PM IST
نئی دہلی: اگرچہ جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر دہلی پہنچ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی یہاں موسلادھار بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔ قومی راجدھانی میں اتوار کو جہاں کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، وہیں شہر کے بیشتر حصوں میں مرطوب حالات برقرار رہے۔ محکمہ موسمیات نے دارالحکومت میں آئندہ ہفتے مزید بارشوں، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔
جون میں سست آغاز کے بعد، مانسون پورے شمالی ہندوستان میں مضبوط ہونے والا ہے۔ جون میں اس کی کمزور کارکردگی کے بعد جنوب مغربی مانسون میں بحالی کے آثار واضح ہیں۔ اس ماہ بارش معمول سے تقریباً 40 فیصد کم تھی۔ 24 جون کے آس پاس مدھیہ پردیش اور گجرات کے کچھ حصوں میں پہنچنے کے بعد، مانسون تقریباً چھ دنوں تک تھم گیا، جس کے بعد اس وقفے نے دہلی، پنجاب اور شمالی ہندوستان کے دیگر حصوں کو گرم اور مرطوب بنا دیا۔
VIDEO | Nalasopara, Maharashtra: Heavy rain submerges railway tracks and roads; commuters wade through knee-deep water.— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0AegmEa1Q4
ماہر موسمیات اس سستی کی وجہ مانسون ٹرف کی پوزیشن کو قرار دے رہے ہیں - ٹرف ایک لمبا ہوا کم دباؤ والی پٹی ہوتی ہے جو ملک بھر میں بارشوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں بارش اس وقت کم ہوگئی جب ٹرف ہمالیہ کے دامن کی طرف منتقل ہوگیا۔ اب جب کہ یہ دوبارہ فعال ہو رہا ہے، مانسون نے اپنی پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔
VIDEO | Maharashtra: Heavy rain inundates old Pune-Mumbai expressway. pic.twitter.com/gbdk3DjzVW— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی موسم کو تیزی سے غیر متوقع بنا رہی ہے، مختصر وقفے کے لیے شدید بارشوں سے سیلاب اور خشک سالی دونوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہندوستان میں ہیٹ وئیو اور خشک سالی کے خطرے میں اضافہ کر رہا ہے۔
مانسون کی پیش قدمی؛ کئی ریاستوں کے لیے بھاری بارش کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے اتوار کو کہا کہ جنوب مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب میں اگلے تین دنوں میں آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ مانسون کی شمالی حد فی الحال جام نگر، ادے پور، اجمیر، جھنجھنو، حصار اور بھٹنڈہ سے گزر رہی ہے۔
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
Red Warnings: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts in:
Maharashtra: Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Raigad, Thane… pic.twitter.com/WMVhqWhzQH
پورے شمالی ہندوستان میں 11 جولائی تک بھاری بارش کا امکان
محکمہ موسمیات نے 11 جولائی تک دہلی، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس ہفتے کے مختلف دنوں میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں الگ تھلگ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔
The depression over northwest Bay of Bengal and adjoining areas of North Odisha-West Bengal coasts moved west-northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours, crossed north Odisha coast close to Balasore (near Lat. 21.3°N/Long. 86.9°E), around 1430 hrs IST and lay… pic.twitter.com/rzCIn9gwSU— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026
اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں موسلادھار بارش کی وجہ سے دریائے الکنندا خطرے کے نشان تک پہنچنے والی ہے۔ گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شمالی، وسطی، مغربی اور جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔
چھتیس گڑھ، کونکن اور گجرات میں موسلا دھار بارش کی وارننگ
محکمہ موسمیات نے موسلا دھار بارش کی وارننگ جاری کی ہے، جس میں چھ جولائی کو چھتیس گڑھ میں الگ تھلگ مقامات پر، اور کونکن اور گوا، گجرات کے علاقے، اور مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں 6-7 جولائی کو بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
The depression over coastal areas of north Odisha and adjoining West Bengal moved northwestwards with a speed of 13 kmph during past 6 hours, and lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, the 5th July 2026, over North-interior Odisha & adjoining south Jharkhand near latitude… pic.twitter.com/X9dlgSGL8T— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026
وسطی ہندوستان میں تیز بارش کا امکان
مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ، اور چھتیس گڑھ میں 11 جولائی تک تیز بارش کا امکان ہے جبکہ چھتیس گڑھ میں بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔
مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں بارش کا امکان
مغربی بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اڈیشہ، مغربی بنگال، سکم، اروناچل پردیش، آسام، اور میگھالیہ میں اس ہفتے تیز بارش متوقع ہے۔ بہار، اڈیشہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
The depression over North-interior Odisha & adjoining south Jharkhand moved northwestwards with a speed of 8 kmph during past 6 hours, and lay centred at 0530 hrs IST of today, the 6th July 2026, over south Jharkhand and adjoining north interior Odisha near latitude 22.4°N and… pic.twitter.com/KtjSpHHiMB— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
مغربی ساحل کے لیے بارش کی پیشن گوئی
کونکن اور گوا، گجرات کے علاقے، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، اور سوراشٹرا اور کچھ میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ چھ سات جولائی کے دوران کونکن اور گوا اور گجرات میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ جنوبی جزیرہ نما میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیرالہ، ساحلی کرناٹک، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو اور داخلی کرناٹک میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ساحل کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ کیرالہ اور ساحلی کرناٹک میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔
کئی ریاستوں میں بارش
گزشتہ 24 گھنٹوں میں کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر کے کچھ حصوں اور چھتیس گڑھ کے الگ تھلگ علاقوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ اوڈیشہ، آسام اور میگھالیہ، جموں و کشمیر، راجستھان، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور کرناٹک میں بھی اچھی بارش کی اطلاع ملی ہے۔
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