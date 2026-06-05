کیرالہ میں مانسون کی دھوم، جانیں کن ریاستوں میں چلچلاتی گرمی سے ملے گی راحت، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور طوفان کا الرٹ
کیرالہ میں مانسون کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی کئی ریاستوں میں بھاری بارش کا امکان ہے۔
Published : June 5, 2026 at 4:28 PM IST
نئی دہلی: جنوب مغربی مانسون کیرالہ میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے اثرات پہلے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آنے والے ہفتے میں شمال مشرقی ہندوستان میں شدید بارش متوقع ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق کیرالہ اور کرناٹک میں اگلے سات دن یعنی 11 جون تک موسلادھار بارش جاری رہنے کی توقع ہے۔ تمل ناڈو میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔
آج کا انتباہ
محکمہ موسمیات (IMD) نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی علاقہ، مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔ اس دوران دہلی میں ہلکی بارش نے گرم اور مرطوب حالات سے راحت دلائی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پورے شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ نے تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
ان ریاستوں میں موسلادھار بارش کا امکان
محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش کے جنوبی حصے، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو اور تلنگانہ میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
شمال مغربی ہندوستان میں موسم کے حالات
ہریانہ، اتر پردیش، پنجاب، اور راجستھان میں گرج چمک، گرج چمک اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 3 جون تک بتدریج 3 سے 5 ڈگری سیلسیس بڑھنے اور پھر 5 اور 6 جون کے درمیان بتدریج 2 سے 4 ڈگری سیلسیس تک کم ہونے کی توقع ہے۔ ملک کے باقی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
شمال مشرق میں موسمی حالات
ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ یہ بارش جون تک جاری رہے گی۔
محکمۂ موسمیات کا مشورہ
ماہی گیروں اور سمندری سرگرمیوں کے لیے محکمہ موسمیات نے احتیاط کا مشورہ دیا ہے کیونکہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی موسم کا امکان ہے۔ جنوب مغربی بحیرہ عرب کے ساتھ والے علاقوں میں ہوا کی رفتار 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ، 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چلنے کا امکان ہے۔
جب کہ مہاراشٹر، گوا، کرناٹک اور کیرالہ کے ساحلوں کے ساتھ خلیج بنگال میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور مقامی حکام اور بین الاقوامی محکمہ موسمیات (IMD) کی طرف سے جاری کردہ موسمی ہدایات پر عمل کریں۔
یوم ماحولیات کے حوالے سے ایک پیغام
ماہر ماحولیات ہشمی جمیل حسین نے کہا کہ "ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر متوقع موسمی نمونوں کا سامنا ہے، جو جنگلات کی کٹائی، سیلاب اور خشک سالی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس سال مون سون کی آمد بھی تاخیر سے ہوئی ہے۔ جب کہ یہ ایک قدرتی واقعہ ہے، انسان بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں۔"
لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے، پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے اور پانی اور توانائی کو بچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا، "اگر ہم فطرت سے سیکھیں اور ان کا احترام کریں،" انہوں نے کہا، "ہم سب کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ آج فطرت کو محفوظ کل کے لیے بچائیں۔"