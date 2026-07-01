شمال مغربی ہندوستان میں مانسون کا اثر: ان ریاستوں کے لیے بارش کی پیش گوئی
ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، دہلی اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ :
Published : July 1, 2026 at 3:07 PM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون شمال مغربی ہندوستان میں سرگرم ہو رہا ہے۔ اس سے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ آنے والے دنوں میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، دہلی اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
بارش کی کمی
محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی 2026 کے دوران ملک بھر میں اوسط ماہانہ بارش معمول سے کم رہنے کا امکان ہے۔ ال نینو موسمی حالات مضبوط ہونے کی وجہ سے طویل مدتی اوسط کا 94 فیصد بارش متوقع ہے۔ بعض علاقوں میں معمول سے کم بارش متوقع ہے، اور محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہ سکتا ہے۔
#WATCH | Maharashtra: Morning visuals from Marine Drive as rain lashes various parts of Mumbai. pic.twitter.com/mXseb0pXHp— ANI (@ANI) July 1, 2026
مہاراشٹر میں جون میں 50 فیصد بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں جون میں بارش کی کمی درج کی گئی۔ مدھیہ پردیش کی طرح، ملک کے دیگر حصے بھی بارش کی کمی سے جوجھ رہے ہیں۔
ماہر ماحولیات ہاشمی حسین نے کہا کہ مانسون کی بارشوں کی کمی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بارش پر منحصر زرعی علاقے- بشمول پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، اور مدھیہ پردیش- سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی تشویش یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً نصف زرعی زمین مانسون کی بارشوں پر منحصر ہے۔
بارش کی کمی سے فصلوں کی پیداوار کم ہو سکتی ہے، خاص طور پر چاول، دالوں اور سویابین۔ یہ ذخائر اور زیر زمین پانی کی سطح میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس سے نہ صرف زراعت بلکہ پینے کے پانی کی فراہمی اور بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے معاش متاثر ہو سکتا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار دھیمی ہو سکتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس صورتحال سے منسلک منفی نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں پینے کے پانی کی قابل اعتماد فراہمی کو یقینی بنانا اور آبپاشی کی سہولیات کو تیزی سے مضبوط کرنا شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کی بیمہ، زمینی پانی کی ری چارجنگ، موثر آبپاشی کے نظام، اور موسمیاتی سمارٹ زراعت جیسے اقدامات کے ذریعے طویل مدتی لچک کو فروغ دینا شامل ہے۔
موسم کا حال
شمال مغربی ہندوستان
مانسون شمال مغربی ہندوستان میں شدت اختیار کرنے والا ہے۔ پہاڑی علاقوں اور میدانی علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، دہلی اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مشرقی راجستھان میں تیز سے بہت زیادہ بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ 40-60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش میں تین جولائی سے پانچ جولائی کے درمیان 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا کے طوفان کا امکان ہے۔
وسطی ہندوستان
محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ کے لیے بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ بارش چھ جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور آسمانی بجلی گر سکتی ہے۔
مشرقی ہندوستان
اس ہفتے پورے مشرقی ہندوستان میں موسلادھار بارش جاری رہے گی۔ آنے والے دنوں میں مغربی بنگال، اڈیشہ، جھارکھنڈ، بہار اور سکم کے گنگا کے میدانی علاقوں میں نمایاں بارش متوقع ہے۔ ان میں سے کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے کا امکان ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
اس ہفتے شمال مشرقی ریاستوں بشمول اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھاری بارش متوقع ہے۔ ان میں سے بہت سے علاقوں میں گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کا امکان ہے۔
مغربی ہندوستان
کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے ان خطوں میں فعال رہنے کی توقع ہے، جس سے کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، گجرات اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش ہوگی۔ کونکن اور گوا کے الگ تھلگ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ مدھیہ مہاراشٹر میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ لوگوں کو سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
جنوبی جزیرہ نما ہندوستان
جنوبی ریاستوں میں بارش میں اضافہ متوقع ہے۔ کیرالہ، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک کے کچھ حصوں میں اگلے چھ دنوں کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کیرالہ اور جنوبی داخلی کرناٹک میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش ہوسکتی ہے۔ کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
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