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ان ریاستوں میں بارش اور آندھی طوفان کا الرٹ، جانیے آج کا موسم

محکمۂ موسمیات کے مطابق ملک میں بارش کا سلسلہ کمزور پڑرہا ہے۔ وہیں، مانسون وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔

weather update 7 september 2026 thunderstorms imd rain alert monsoon, Urdu News
ان ریاستوں میں بارش اور گرج چمک کا الرٹ (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 7, 2026 at 12:26 PM IST

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نئی دہلی: محکمۂ موسمیات کے مطابق بھارت میں مانسون کی سرگرمیاں سست ہونے لگی ہیں۔ وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی بھارت میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں مانسون کمزور ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، جب کہ ملک کے وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی حصوں میں آنے والے دنوں میں بارش اور آندھی طوفان کا امکان ہے۔

شمالی اور وسطی ہندوستان میں کم دباؤ کا نظام موسمی تغیرات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دہلی اور این سی آر میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 33 ° C سے 35 ° C کے درمیان ہے۔ دریں اثنا، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ الگ تھلگ بھاری سے بہت بھاری کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔

دہلی-این سی آر: 8 ستمبر سے بارش کم ہونے کا امکان

8 ستمبر سے دہلی-این سی آر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہ سکتے ہیں۔ درجۂ حرارت میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ کچھ دنوں تک زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 33 سے 34 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بھی بارش کا سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ تاہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانسون شمالی بھارت سے پوری طرح ختم ہو گیا ہے۔ بارش کا انحصار اس بات پر ہے کہ خلیج بنگال کے اوپر کم دباؤ کے نظام (Low-pressure system) پر مانسون ٹرف کہاں ہے اور ویسٹرن ڈسٹربنس کا کیا اثر رہے گا۔

اتر پردیش: بریلی میں بارش

اتر پردیش کے بریلی میں بہت زیادہ بارش ہوئی، جہاں صبح 8:30 بجے تک 381 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ اس علاقے میں شدید ترین بارش کے واقعات میں سے ایک ہے۔ محکمۂ موسمیات نے 7 ستمبر کو اتر پردیش کے اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم، پوری ریاست میں بارش کی صورتحال ایک جیسی نہیں رہے گی اور کچھ علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔

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بدھ، 2 ستمبر کو کولکتہ میں مسلسل تیز بارش کے درمیان لوگ سفر کر رہے ہیں (IANS)

وسطی بھارت: مدھیہ پردیش میں بارش کا اثر

مدھیہ پردیش بارش سے متاثرہ ریاستوں میں سے ایک رہے گا۔ مغربی مدھیہ پردیش میں آج بارش کی امید ہے، جب کہ مشرقی مدھیہ پردیش میں 8 ستمبر کو بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا بھی امکان ہے۔

مشرقی بھارت: مغربی بنگال اور بہار میں بھاری بارش کی توقع

مغرب بنگال اور سکم میں بارش کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ کئی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ گنگا کے میدانی مغربی بنگال (Gangetic West Bengal) میں 7 سے 9 ستمبر کے درمیان بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس علاقے کے کچھ حصوں میں گرج چمک اور بجلی گرنے کی بھی توقع ہے۔ بہار میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ جھارکھنڈ میں 8 سے 11 ستمبر کے درمیان زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔

شمال مشرقی بھارت: بارش اور طوفان جاری رہے گا

شمال مشرقی ریاستیں بارش اور طوفان کے اثر میں رہیں گی۔ آنے والے دنوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بارش ہو سکتی ہے۔ کچھ علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے جل تھل (پانی کا بھراؤ) ہو سکتا ہے، سڑکوں کا رابطہ متاثر ہو سکتا ہے اور موسم سے جڑے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

مغربی بھارت: کونکن-گوا میں بارش، مہاراشٹر میں بوچھاڑیں

کونکن اور گوا کے علاقے میں کافی زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، سوراشٹرا اور کچھ میں کہیں کہیں ہلکی یا تیز بوچھاڑیں پڑ سکتی ہیں۔ مہاراشٹر کے گڑھ چرولی میں بارش کا امکان ہے، جب کہ شمالی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے کچھ حصوں میں ہلکی بوچھاڑیں پڑ سکتی ہیں۔

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ان ریاستوں میں بارش اور گرج چمک کا الرٹ (IANS)

جنوبی بھارت: گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں

پورے جزیرہ نما (Peninsula) میں بارش کافی حد تک بکھری ہوئی رہے گی۔ ساحلی آندھرا پردیش، ینم اور رائلسیما میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ساحلی کرناٹک، شمالی اندرونی کرناٹک اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں بھی تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔

ماہی گیروں کو محتاط رہنے کا مشورہ

محکمۂ موسمیات نے ماہی گیروں کے لیے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ صومالیہ کے ساحل کے پاس بحیرۂ عرب اور جنوب مغربی و وسط مغربی بحیرۂ عرب کے کچھ حصوں میں 11 ستمبر تک موسم خراب رہ سکتا ہے۔ ہوا کی رفتار 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ تامل ناڈو کے ساحل کے ساتھ خلیج بنگال کے کچھ حصوں اور سری لنکا کے ساحل کے قریب بھی سمندری صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔

کسان بھائیوں کے لیے مشورہ

جن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، وہاں کے کسانوں کو کھیتوں سے اضافی پانی نکالنے کا صحیح انتظام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پانی بھرنے سے دھان، مکہ (corn) اور سویا بین جیسی فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ بارش کے دوران کیڑے مار ادویات (Pesticides) یا کھاد (Fertilizer) کا چھڑکاؤ نہ کریں۔

مجموعی طور پر موسم کا حال

بھارت میں بارش کا سلسلہ مجموعی طور پر کمزور ہو رہا ہے، جب کہ مانسون کا اصل رخ اب وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔

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