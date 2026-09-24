ڈیپ ڈپریشن کا اثر: اوڈیشہ اور آندھرا سمیت ان ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ، جانیں آج کا موسم
خلیج بنگال میں بننے والے ڈیپ ڈپریشن (Deep Depression) کا اثر اوڈیشہ اور بنگال سمیت کئی ریاستوں پر صاف دکھائی دے رہا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 1:51 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات کے مطابق، خلیج بنگال کے اوپر بننے والے ایک موسمی نظام (ویدر سسٹم) کی وجہ سے مشرقی اور وسطی بھارت میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف، جنوب مغربی مانسون دہلی سے رخصت ہو چکا ہے۔ شمال مشرقی بھارت کا زیادہ تر حصہ فی الحال خشک ہے، لیکن ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ (ویسٹرن ڈسٹربنس) پہاڑی علاقوں اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بارش لائے گا۔
شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ کے ساحل سے ایک ڈیپ ڈپریشن گزرا ہے۔ محکمۂ موسمیات کو امید ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کمزور ہوگا اور آج شام تک ایک عام ڈپریشن اور 26 ستمبر کی صبح تک کم دباؤ کے علاقے، یعنی لو پریشر ایریا)میں تبدیل ہو جائے گا۔ تاہم، اس کے کمزور ہونے کے بعد بھی کچھ اور دنوں تک شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔
The Deep Depression over north coastal Andhra Pradesh, moved northwestwards with a speed of 07 kmph during past 06 hours andlay centred at 0830 hrs IST of today, 24th September 2026 over north coastal Andhra Pradesh & adjoining south Odisha near latitude 18.5°N and longitude 83.5… pic.twitter.com/eiF3jcgLPm— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں
اوڈیشہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں 24 سے 26 ستمبر تک اور ممکنہ طور پر 27 ستمبر کو بھی شدید بارش کی توقع ہے۔ جنوبی اوڈیشہ اور شمالی آندھرا کے ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلی کڑکنے اور 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جو بڑھ کر 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔
مانسون کو رخصت ہونے میں ابھی تقریباً چھ دن باقی
وسطی اور مشرقی بھارت کے دیگر علاقوں جیسے چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جب کہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں دو دن کا بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، جو 25 اور 26 ستمبر کو مشرقی حصوں میں سب سے زیادہ ہوگا اور مانسون کو ریاست سے رخصت ہونے میں ابھی تقریباً چھ دن باقی ہیں۔
The Deep Depression over north Andhra Pradesh coast, moved slowly west-northwestwards with a speed of 03 kmph during past 06 hours and crossed the coast closed to southwest of Kalingapatnam during 2300 Hrs IST of 23rd and 0100 Hrs IST of today, the 24th September 2026, as a Deep… pic.twitter.com/Rrq36Sni11— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
کئی اضلاع میں بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان
بہار میں بھی مانسون کی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں، جہاں کشن گنج سے لے کر چمپارن تک کئی اضلاع میں بارش، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھر سکتا ہے، ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہو سکتی ہے اور سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے پیشِ نظر تمام محکموں کو الرٹ رہنے اور ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیموں کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شمال مشرق (نارتھ ایسٹ) میں سکم، مغربی آسام اور میگھالیہ میں بارش کی توقع ہے۔
آسمانی بجلی گرنے کے خطرے کی وارننگ
اتر پردیش میں بدھ کے روز اچانک موسم بدل گیا؛ بندیل کھنڈ سے لے کر مشرقی یوپی تک، بشمول کانپور، جھانسی، باندا، بلیا اور ہردوئی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور درجۂ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی۔ جمعرات کے لیے آئی ایم ڈی (IMD) نے 20 اضلاع میں گرج چمک، 25 اضلاع میں تیز ہواؤں اور 36 اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے کے خطرے کی وارننگ جاری کی ہے۔
شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری
گورکھپور، ایودھیا، رائے بریلی اور پریاگ راج میں بارش ہو سکتی ہے، جو 25 اور 26 ستمبر کو مغربی یوپی تک پھیل سکتی ہے۔ 26 ستمبر کو کئی علاقوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا اثر ممکنہ طور پر 28 ستمبر تک رہے گا اور ان پانچ دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 4 سے 7 ڈگری تک گر سکتا ہے۔
26 اور 27 ستمبر کے آس پاس ہلکی بارش
پہاڑی علاقوں میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے اوپر ایک ویسٹرن ڈسٹربنس (مغربی ہواؤں کا سلسلہ) سرگرم ہو رہا ہے۔ ہماچل کے کئی حصوں میں 29 ستمبر تک بارش ہو سکتی ہے اور 26 اور 27 ستمبر کے آس پاس اتراکھنڈ، چنڈی گڑھ، امبالا، کرنال اور پنچکولہ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور ہریانہ اگلے دو دنوں تک گرم اور خشک رہیں گے اور 26 اور 27 ستمبر کے آس پاس وہاں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔
علاقائی محکمۂ موسمیات نئی دہلی کے مطابق، جنوب مغربی مانسون دہلی سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، گجرات اور مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں کو بھی چھوڑ چکا ہے، جن میں گرداسپور، چنڈی گڑھ، علی گڑھ اور ادے پور شامل ہیں۔
مانسون معمول سے زیادہ خشک
مجموعی طور پر، اس سال مانسون معمول سے زیادہ خشک رہا۔ 1 جون سے 23 ستمبر کے درمیان بھارت میں 713.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جب کہ عام طور پر 837.7 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جو معمول سے 15 فیصد کم ہے۔
معمول کے سب سے قریب بنگال اور جموں و کشمیر
سب سے کم بارش والی ریاست میگھالیہ ہے، جہاں معمول سے 59 فیصد کم بارش ہوئی۔ اس کے بعد منی پور میں 44 فیصد، اروناچل پردیش میں 42 فیصد، پنجاب میں 40 فیصد اور پڈوچیری میں 38 فیصد کم بارش ریکارڈ کی گئی۔ معمول کے سب سے قریب مغربی بنگال اور جموں و کشمیر رہے، جہاں تقریباً 1 فیصد کم بارش ہوئی؛ جب کہ اتراکھنڈ میں 2 فیصد زیادہ، دہلی میں 5 فیصد زیادہ اور چھتیس گڑھ میں 5 فیصد کم بارش ہوئی۔
حفاظتی ہدایات
لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو، گرج چمک اور بارش کے دوران باہر نہ نکلیں اور بجلی کڑکنے کی صورت میں درختوں، کھمبوں اور کھلے میدانوں سے دور رہیں۔ پانی سے بھری سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسانوں اور باہر کام کرنے والے دیگر افراد کو فصلیں یا سامان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے اور پہاڑی ریاستوں کا سفر کرنے والے کسی بھی شخص کو پہلے وہاں کے موسم اور سڑکوں کی صورتحال لازمی چیک کر لینی چاہیے۔