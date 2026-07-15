اگلے سات دنوں میں ان علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان، جانیے کیسا رہے گا آج کا موسم
خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے سے اگلے 7 دنوں میں مشرقی، شمال مشرقی اور اترپردیش میں شدید بارش ہونے کی توقع ہے۔
Published : July 15, 2026 at 12:38 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات نے اگلے چھ دنوں میں مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں مانسون کے فعال حالات کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مغربی خلیج بنگال میں بننے والے ایک نئے کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔ دریں اثنا، دہلی سمیت شمال مغربی ہندوستان میں اگلے دو دنوں تک گرم اور مرطوب موسم رہے گا، جس کے بعد 19 جولائی سے بارش کی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی۔
شمال مغربی ہندوستان
دہلی کو بڑے پیمانے پر بارش کے لیے 19 جولائی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ شمال مغربی ہندوستان میں بارش کی سرگرمی اس ہفتے کے آخر میں مضبوط ہونے سے پہلے ابتدائی طور پر بکھری ہوئی رہنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، اگلے چند دنوں میں جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب، مشرقی راجستھان، مغربی راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں بکھری ہوئی بارش متوقع ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Visuals from Bandra East Railway Station as heavy rain lashes parts of Mumbai. pic.twitter.com/7i97vVYBsi— ANI (@ANI) July 15, 2026
ہریانہ، چندی گڑھ اور دہلی میں 19-20 جولائی کے دوران کافی بھاری بارش ہونے کی توقع ہے، جب کہ اتراکھنڈ میں 16-20 جولائی اور ہماچل پردیش میں 17-20 جولائی کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔
گرم اور مرطوب موسم کی توقع
اتراکھنڈ میں 15-20 جولائی کے دوران، ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر میں 18-20 جولائی کے درمیان اور ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں 19-20 جولائی کے دوران بھاری بارش متوقع ہے۔ تاہم، بارش کے تیز ہونے سے پہلے، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں 15-16 جولائی کے دوران گرم اور مرطوب موسم کی توقع ہے، جو مانسون کے موسم کے باوجود موسم کو ناگوار بنا دیتا ہے۔
وسطی ہندوستان، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں ہوگی موسلا دھار بارش
وسطی ہندوستان میں بھی آنے والے دنوں میں مزید بارش ہونے کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے مغربی مدھیہ پردیش میں 15-20 جولائی، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں 15-20 جولائی اور چھتیس گڑھ میں 15-17 جولائی کے دوران بکھری ہوئی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
🌧️ IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 14, 2026
Under the influence of a likely Low Pressure Area over the north Bay of Bengal, enhanced rainfall activity is expected over East & Northeast India, East Uttar Pradesh, and the Western Himalayan Region during the next 7 days.
⚠️ Isolated extremely heavy… pic.twitter.com/KP55LHtCCy
چھتیس گڑھ میں 18-20 جولائی کے دوران بھاری بارش کا امکان ہے۔ چھتیس گڑھ میں 15 جولائی کو موسلادھار بارش متوقع ہے، جب کہ 16-18 جولائی کو مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش دونوں میں بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
مشرقی ہندوستان
کم دباؤ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اوڈیشہ میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں کم دباؤ والے علاقے کی تشکیل کی وجہ سے مشرقی ہندوستان میں مانسون کے سب سے زیادہ فعال ہونے کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال اور سکم میں 20-15 جولائی، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں 17-15 جولائی اور بہار میں 16-15 جولائی کے دوران بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
گنگا مغربی بنگال کے علاقے اور سکم میں 18-15 جولائی کے دوران، مغربی بنگال اور اڈیشہ میں 15 اور 17 جولائی، جھارکھنڈ میں 17-15 جولائی اور بہار میں 20-16 جولائی کے دوران بھاری بارش متوقع ہے۔ محکمۂ موسمیات نے 15 جولائی کو اوڈیشہ کے الگ تھلگ مقامات پر بہت زیادہ بارش کی وارننگ دی ہے۔
#WATCH | Odisha: Heavy rain lashes parts of Puri. pic.twitter.com/1umYYVGAOi— ANI (@ANI) July 15, 2026
شمال مشرقی ہندوستان: چھ دن تک جاری رہے گی موسلادھار بارش
مانسون کے شمال مشرق میں سرگرم رہنے کی توقع ہے۔ 15-20 جولائی کے دوران اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کئی مقامات پر بھاری بارش کی توقع ہے۔ اروناچل پردیش میں 15 جولائی کو، آسام اور میگھالیہ میں 20-15 جولائی کے دوران اور ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 15-15 جولائی کے دوران بھاری بارش متوقع ہے۔ پورے خطے میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
مغربی ہندوستان: کونکن، گوا اور مراٹھواڑہ میں موسلادھار بارش کی توقع
مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں میں بھی بارشوں میں اضافہ متوقع ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، 15-16 جولائی کے دوران کونکن اور گوا میں بارش متوقع ہے اور گجرات کے علاقے، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور سوراشٹرا اور کچھ میں 15-20 جولائی کے دوران بارش متوقع ہے۔
کونکن اور گوا میں 20-17 جولائی کے دوران بہت زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمے نے 15-16 جولائی کے دوران مراٹھواڑہ میں بہت بھاری بارش کے ساتھ ساتھ کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
جنوبی جزیرہ نما بھارت، کیرالہ میں فعال مانسون، تامل ناڈو میں گرمی کی لہر کا الرٹ
جنوبی ہندوستان کی زیادہ تر ریاستوں میں بارش متوقع ہے، حالانکہ موسمی حالات پورے خطے میں مختلف ہوں گے۔ اگلے چھ دنوں میں رائلسیما، جنوبی داخلہ کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل، تلنگانہ، کیرالہ اور ماہے، لکشدیپ، ساحلی کرناٹک، شمالی داخلہ کرناٹک اور ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں بکھری ہوئی بارش متوقع ہے۔
18-20 جولائی کے دوران کیرالہ اور ماہے میں کافی بھاری بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ 20-17 جولائی کے دوران ساحلی کرناٹک میں بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ کئی جنوبی ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کا اندیشہ ہے۔ دریں اثنا، 15 جولائی کو ساحلی آندھرا پردیش اور یانم اور تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں ہیٹ ویو کے حالات کا امکان ہے۔