تمل ناڈو سمیت ان ریاستوں میں موسم کی تبدیلی، کئی جگہوں پر بارش کا الرٹ، جانیں کیسا رہے گا آج کا موسم
ملک میں بارشوں کا سلسلہ اب ختم ہونے کو ہے۔ بیشتر علاقوں میں بارش رک گئی ہے اور درجۂ حرارت گرنا شروع ہو گیا ہے۔
Published : November 6, 2025 at 10:15 AM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات کے مطابق ملک میں موسم بدلنے والا ہے۔ بارش تقریباً رک چکی ہے۔ شمال مشرق اور جنوب کی کچھ ریاستوں کو چھوڑ کر، ملک بھر میں بارش کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہے۔ اب سردی کا موسم آنے والا ہے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق درجۂ حرارت بتدریج گر رہا ہے۔
ان ریاستوں میں بدلا ہوا موسم
مغربی بنگال کا گنگا خطہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ، بہار، مشرقی اتر پردیش اور مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، سوراشٹرا، اور کَچ میں آج سے 11 نومبر کے درمیان موسم صاف رہے گا۔ اس دوران ان علاقوں میں بارش کی کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ اس مدت کے دوران، شمال مشرقی ریاستوں، وسطی مہاراشٹرا اور کچھ جنوبی ریاستوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व और उससे सटे बांग्लादेश तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
تمل ناڈو کے الگ تھلگ علاقوں کے لیے سخت الرٹ
شمال مشرقی خلیج بنگال اور ملحقہ بنگلہ دیش کے ساحل پر کم دباؤ کا علاقہ بن گیا ہے۔ 6 سے 8 نومبر کے دوران تمل ناڈو میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش متوقع ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسمی حالات
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ریاستوں میں موسمی حالات مختلف رہے۔ شمالی داخلہ کرناٹک، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔
موسم کی پیش گوئی اور انتباہات
ویسٹرن ڈسٹربنس، جو شمالی پاکستان اور ملحقہ علاقوں میں ایک سائیکلونک سرکولیشن کے طور پر بنتا ہے، اب شمالی پنجاب اور ملحقہ علاقوں میں نچلی ٹراپوسفیرک سطح پر واقع ہے۔ پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں زیریں ٹراپوسفیرک سطحوں پر ایک حوصلہ افزا سائیکلونک گردش برقرار ہے۔
جنوبی جزیرہ نما ہندوستان
6 سے 8 نومبر تک تلنگانہ، ساحلی اور شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور رائلسیما میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
درجۂ حرارت کی پیش گوئی
شمال مغربی ہندوستان میں اگلے تین دنوں تک کم از کم درجۂ حرارت میں 5-3 ڈگری سیلسیس گرنے کا امکان ہے، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگلے تین دنوں تک وسطی ہندوستان میں کم از کم درجۂ حرارت میں 4-2 ڈگری سیلسیس گرنے کی توقع ہے، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔
ماہی گیروں کے لیے انتباہ
ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 6 سے 10 نومبر تک خلیج بنگال، بحیرۂ انڈمان، شمال مشرقی خلیج بنگال، مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کئی حصوں اور بنگلہ دیش اور میانمار کے ساحل میں نہ جائیں۔