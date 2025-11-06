ETV Bharat / bharat

تمل ناڈو سمیت ان ریاستوں میں موسم کی تبدیلی، کئی جگہوں پر بارش کا الرٹ، جانیں کیسا رہے گا آج کا موسم

ملک میں بارشوں کا سلسلہ اب ختم ہونے کو ہے۔ بیشتر علاقوں میں بارش رک گئی ہے اور درجۂ حرارت گرنا شروع ہو گیا ہے۔

weather forecast update today 6th november 2025 imd rainfall alert aaj ka mausam Urdu News
محکمۂ موسمیات نے تمل ناڈو سمیت کچھ ریاستوں میں بارش کا الرٹ جاری کیا (IANS علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: محکمۂ موسمیات کے مطابق ملک میں موسم بدلنے والا ہے۔ بارش تقریباً رک چکی ہے۔ شمال مشرق اور جنوب کی کچھ ریاستوں کو چھوڑ کر، ملک بھر میں بارش کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہے۔ اب سردی کا موسم آنے والا ہے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق درجۂ حرارت بتدریج گر ​​رہا ہے۔

ان ریاستوں میں بدلا ہوا موسم

مغربی بنگال کا گنگا خطہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ، بہار، مشرقی اتر پردیش اور مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، سوراشٹرا، اور کَچ میں آج سے 11 نومبر کے درمیان موسم صاف رہے گا۔ اس دوران ان علاقوں میں بارش کی کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ اس مدت کے دوران، شمال مشرقی ریاستوں، وسطی مہاراشٹرا اور کچھ جنوبی ریاستوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

تمل ناڈو کے الگ تھلگ علاقوں کے لیے سخت الرٹ

شمال مشرقی خلیج بنگال اور ملحقہ بنگلہ دیش کے ساحل پر کم دباؤ کا علاقہ بن گیا ہے۔ 6 سے 8 نومبر کے دوران تمل ناڈو میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش متوقع ہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسمی حالات

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ریاستوں میں موسمی حالات مختلف رہے۔ شمالی داخلہ کرناٹک، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔

weather forecast update today 6th november 2025 imd rainfall alert aaj ka mausam Urdu News
محکمۂ موسمیات کا الرٹ (IMD)

موسم کی پیش گوئی اور انتباہات

ویسٹرن ڈسٹربنس، جو شمالی پاکستان اور ملحقہ علاقوں میں ایک سائیکلونک سرکولیشن کے طور پر بنتا ہے، اب شمالی پنجاب اور ملحقہ علاقوں میں نچلی ٹراپوسفیرک سطح پر واقع ہے۔ پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں زیریں ٹراپوسفیرک سطحوں پر ایک حوصلہ افزا سائیکلونک گردش برقرار ہے۔

جنوبی جزیرہ نما ہندوستان

6 سے 8 نومبر تک تلنگانہ، ساحلی اور شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور رائلسیما میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔

weather forecast update today 6th november 2025 imd rainfall alert aaj ka mausam Urdu News
محکمۂ موسمیات نے تمل ناڈو سمیت کچھ ریاستوں میں بارش کا الرٹ جاری کیا (IANS علامتی تصویر)

درجۂ حرارت کی پیش گوئی

شمال مغربی ہندوستان میں اگلے تین دنوں تک کم از کم درجۂ حرارت میں 5-3 ڈگری سیلسیس گرنے کا امکان ہے، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگلے تین دنوں تک وسطی ہندوستان میں کم از کم درجۂ حرارت میں 4-2 ڈگری سیلسیس گرنے کی توقع ہے، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔

ماہی گیروں کے لیے انتباہ

ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 6 سے 10 نومبر تک خلیج بنگال، بحیرۂ انڈمان، شمال مشرقی خلیج بنگال، مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کئی حصوں اور بنگلہ دیش اور میانمار کے ساحل میں نہ جائیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ان ریاستوں میں آج خراب رہے گا موسم، جنوبی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ، جانیے آج کے موسم کا حال

طوفان مونتھا کا حیدرآباد پر اثر، دریا کے پانی میں اضافے کی وجہ سے 500 طلباء اسکول میں پھنسے

ویسٹرن ڈسٹربنس سے بگڑے گا موسم، ان ریاستوں کے لیے الرٹ جاری، جانیں آج کے موسم کا حال

ان ریاستوں میں تیز ہوا، گرج چمک اور شدید بارش کا الرٹ، سائیکلون مونتھا کا اثر

آندھرا پردیش، اوڈیشہ میں طوفان مونتھا نے تباہی مچا دی، کمزور ہوا طوفان

طوفان مونتھا کا اثر:::: حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کچھ حصوں میں بارش

جنوبی بھارت میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش قیاسی

TAGGED:

IMD RAINFALL ALERT TODAY
INDIA WEATHER INFORMATION
IMD RAINFALL ALERT IN INDIA
TODAYS WEATHER IN INDIA
WEATHER FORECAST UPDATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.