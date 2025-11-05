ETV Bharat / bharat

ان ریاستوں میں آج خراب رہے گا موسم، جنوبی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ، جانیے آج کے موسم کا حال

محکمۂ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے آج شمال مغربی ہندوستان کے کئی حصوں میں موسم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

weather forecast update today 5th november 2025 imd rainfall alert mausam ki jankari Urdu News
ملک کے کچھ حصوں میں بارش کا امکان (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 12:16 PM IST

نئی دہلی: محکمۂ موسمیات نے آج بدھ کو تمل ناڈو میں بھاری بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ دریں اثنا، مغربی ڈسٹربنس کی وجہ سے شمال مغربی ہندوستان کے کئی حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری کا اندیشہ ہے۔

اس کے علاوہ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں بشمول ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اندرونی کرناٹک میں موسم میں تبدیلی متوقع ہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہا؟

تلنگانہ، سوراشٹرا اور کَچھ میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش (7-11 سینٹی میٹر) ریکارڈ کی گئی۔

موسم کی پیش گوئی اور انتباہات

محکمۂ موسمیات کے مطابق، 4 نومبر 2025 کی صبح 08:30 بجے شمال مشرقی خلیج بنگال اور مشرقی وسطی خلیج بنگال، میانمار اور بنگلہ دیش کے ساحلوں کے ملحقہ علاقوں پر ایک اچھی طرح سے نشان زدہ کم دباؤ کا علاقہ بنا۔ جس کی وجہ سے ہوا کا سائیکلون بن گیا ہے۔ جس کے اگلے 4 گھنٹوں کے دوران میانمار-بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ شمال-شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ جنوبی بنگلہ دیش اور اس سے ملحقہ علاقوں میں نچلی ٹراپوسفیرک سطح پر اوپری ہوا کا سائیکلون گردش کر رہا ہے۔

شمال مغربی ہندوستان

آج مغربی ہمالیائی علاقے میں ہلکی سے درمیانی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ 5 نومبر 2025 کو ملحقہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔

مغربی ہندوستان

آج سے اگلے دو دنوں کے دوران مدھیہ مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

آج ملک کی شمال مشرقی ریاستوں سمیت ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بجلی گرنے کا اندیشہ ہے۔

جنوبی جزیرہ نما ہندوستان

5 سے 6 نومبر تک تمل ناڈو میں زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 5 سے 8 نومبر تک تمل ناڈو میں کئی مقامات پر درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور رائلسیما میں 5 سے 6 نومبر تک بارش، آسمانی بجلی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جب کہ کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں 5 سے 6 نومبر تک بارش اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ساحلی کرناٹک میں 6 اور 7 نومبر اور تلنگانہ میں 7 سے 8 نومبر تک بارش، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔

درجۂ حرارت کی پیشین گوئی

شمال مغربی ہندوستان اور مدھیہ پردیش میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم درجۂ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ اگلے تین دنوں میں 4-2 ڈگری سیلسیس کی کمی متوقع ہے۔

ماہی گیروں کی وارننگ

ماہی گیروں کو 5 نومبر سے 9 نومبر تک خلیج بنگال، بحیرۂ انڈمان، شمال مشرقی خلیج بنگال، مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کئی حصوں اور بنگلہ دیش اور میانمار کے ساحلوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

