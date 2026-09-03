محکمۂ موسمیات کا ان ریاستوں میں تیز بارش کا الرٹ، جانیں آج کا موسم

محکمۂ موسمیات کا ان ریاستوں میں تیز بارش کا الرٹ، جانیں آج کا موسم
محکمۂ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں پورے ہفتے تیز بارش کا امکان ہے۔
Published : September 3, 2026 at 3:26 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات (IMD) کے مطابق ملک کے کئی حصوں میں مانسون سرگرم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش اور اتر پردیش ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں شدید بارش کی توقع ہے، جب کہ دیگر ریاستیں بھی بارانِ رحمت سے بھیگتی رہیں گی۔ دہلی این سی آر (Delhi-NCR) میں بادل چھائے رہیں گے اور بارش ہونے کا امکان ہے۔
دہلی میں بادل چھائے رہیں گے، بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاڑیں پڑ سکتی ہیں اور ان بوچھاڑوں سے لوگوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ اب تک دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی مقامات پر ہلکی سے بہت ہلکی بارش ہوئی ہے، جب کہ کچھ علاقوں میں گرج چمک اور بجلی کے ساتھ ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے کم سے کم درجہ حرارت میں تقریباً 1 سے 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تقریباً 3 سے 5 ڈگری سیلسیس کی گراوٹ آئی ہے۔
Very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Punjab, West Uttar Pradesh and East Madhya Pradesh; Heavy rainfall over Assam & Meghalaya, Bihar, Gangetic West Bengal, East Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Madhya Maharashtra during 0830 hrs IST of… pic.twitter.com/weBHnq7KKZ— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 3, 2026
بادل چھائے رہنے اور وقفے وقفے سے بارش اور گرج چمک
محکمۂ موسمیات نے کہا ہے کہ موسم کافی حد تک ٹھیک ٹھاک رہنے کی امید ہے، تاہم زیادہ بارش کے وقت لوگوں کو اچانک تیز بوچھاڑوں اور بجلی کی کڑک کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، نوئیڈا جیسے دیگر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے اور دن کے آخری حصے میں بارش کا ایک اور دور آ سکتا ہے۔ گروگرام، غازی آباد اور فرید آباد جیسے مقامات پر بھی بادل چھائے رہنے اور وقفے وقفے سے بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاڑیں پڑنے کا امکان ہے۔
اتراکھنڈ: تیز بارش کا سلسلہ جاری
اتراکھنڈ میں مانسون کی تیز بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہلدوانی جیسے مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 166 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ دس سالوں میں سب سے زیادہ بارش ہے۔ دوسری طرف، کوسی، رام گنگا اور گولا ندیوں کے پانی کی سطح (واٹر لیول) پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے لوگوں کو ندی کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔
दैनिक मौसम परिचर्चा (02-09-2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 2, 2026
(i) उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में बने 'वेल मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया' (अच्छी तरह से चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र) के असर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार में 2 सितंबर को;…
جموں و کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں شدید بارش کے امکانات
محکمۂ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں پورے ہفتے شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تیز بارش کے دوران حساس یا کمزور علاقوں کے لوگوں کو محتاط رہنے کی صلاح دی گئی ہے۔
بہار: چھ اضلاع میں اورنج الرٹ جاری
بہار میں موسم کی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں؛ سپول، ارریہ، کشن گنج، پورنیہ، کٹیہار اور مدھیہ پورہ کے لیے اورنج الرٹ (Orange Alert) جاری کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مغربی چمپارن، سیوان، بکسر، روہتاس، بھاگلپور اور جموئی سمیت کئی دوسرے اضلاع کے لیے یلو الرٹ (Yellow Alert) جاری کیا گیا ہے، جب کہ پٹنہ، مظفر پور، دربھنگہ، ویشالی، سمستی پور اور نالندہ گرین الرٹ (Green Alert) پر ہیں۔
یوپی: کئی اضلاع میں اچانک سیلاب (Flash Floods) کا خطرہ
آئی ایم ڈی (IMD) نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اتر پردیش کے کئی اضلاع میں ہلکے سے درمیانے درجے کے اچانک سیلاب کے خطرے کی وارننگ دی ہے۔ مشرقی یوپی میں یہ خطرہ فتح پور، جونپور، کوشامبی، باندا، چترکوٹ، مرزاپور، پریاگ راج، سون بھدر اور وارانسی میں ہے۔ مغربی یوپی میں مہوبا، جھانسی اور للت پور میں بھی شدید بارش کا خطرہ ہے۔ آئی ایم ڈی کا اندازہ ہے کہ نشیبی علاقوں اور ان مقامات پر پانی بھر سکتا ہے جہاں مٹی پہلے ہی سے گیلی ہے۔
مدھیہ پردیش: کئی اضلاع میں اچانک سیلاب (Flash Floods) کا خطرہ
مدھیہ پردیش کے کئی اضلاع میں بھی اچانک سیلاب کا خطرہ لاحق ہے۔ ان اضلاع میں مہر، مئو گنج، پنا، ریوا، ستنا، شہڈول، سیدھی، سنگرولی، ٹیکم گڑھ، عمریا، ساگر، نرسنگھ پور، دموہ اور چھندواڑا شامل ہیں۔ نرمدا پورم، رائیسین اور سیہور بھی انتباہی خطرے کے دائرے میں ہیں۔ آئی ایم ڈی (IMD) نے وارننگ دی ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے بالائی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
راجستھان: خشک موسم کے بعد بارش کا امکان
کچھ وقت تک خشک موسم رہنے کے بعد راجستھان کے کچھ حصوں میں اس ہفتے بارش ہونے کی امید ہے۔ آج بھرت پور، جے پور اور کوٹا ڈویژن سمیت شیخاواتی علاقے کے کچھ حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کا اندازہ ہے کہ کوٹا ڈویژن اور آس پاس کے علاقوں میں درمیانی سے تیز بارش ہو سکتی ہے اور کہیں کہیں شدید بوچھاڑیں بھی پڑ سکتی ہیں۔
جنوبی بھارت: گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں
آئی ایم ڈی نے آج آندھرا پردیش، تلنگانہ اور اندرونی کرناٹک کے کچھ حصوں میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش میں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ تامل ناڈو کے ساحل اور آس پاس کے سمندری علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی موسم کا امکان ہے۔