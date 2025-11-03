ویسٹرن ڈسٹربنس سے بگڑے گا موسم، ان ریاستوں کے لیے الرٹ جاری، جانیں آج کے موسم کا حال
محکمہ موسمیات کے مطابق آج کہیں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی نہیں ہے۔ تاہم، کچھ علاقوں میں گرج چمک بارش ہوسکتی ہے۔
Published : November 3, 2025 at 9:33 AM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس چار نومبر کو مغربی ہمالیائی خطے کو متاثر کر سکتا ہے۔ آج ملک کے کسی بھی حصے میں موسلادھار بارش کا کوئی انتباہ نہیں ہے۔ تاہم مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راجستھان، مغربی مدھیہ پردیش، مراٹھواڑہ، وسطی مہاراشٹر اور کچھ دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کا اثر منگل کو محسوس ہوگا۔
گذشہ 24 گھنٹے کا موسم
سوراشٹرا، کچھ، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، آسام اور میگھالیہ میں الگ الگ مقامات پر بھاری بارش (7-11 سینٹی میٹر) ریکارڈ کی گئی۔
موسم کی پیشن گوئی اور انتباہات
شمال مشرق اور مشرقی وسطی بحیرہ عرب میں کم دباؤ کا علاقہ شمال اور شمال مشرق کی طرف بڑھ گیا ہے۔ یہ شمال مشرقی بحیرہ عرب اور متصل علاقوں پر محیط ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اس کے شمال اور شمال مشرق کی طرف بڑھنے اور کمزور ہونے کی توقع ہے۔
مشرقی اور وسطی ہندوستان
اگلے دو سے تین دنوں میں مغربی مدھیہ پردیش اور جزائر انڈمان اور نکوبار میں مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
مغربی ہندوستان
اگلے دو دنوں میں گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، کونکن اور گوا میں الگ الگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
اتوار کو ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش ہوئی۔ ان ریاستوں میں آج بارش کی توقع نہیں ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں گزشتہ چند دنوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
اگلے دو دنوں کے دوران جموں و کشمیر، لداخ، راجستھان، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں چند مقامات پر معمول کی بارش متوقع ہے۔ الگ الگ آسمانی بجلی گرنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
جنوبی جزیرہ نما ہندوستان
اگلے دو دنوں میں تمل ناڈو، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، رائلسیما، ساحلی کرناٹک، اور شمالی اندرونی کرناٹک میں الگ الگ مقامات پر معمول کی بارش متوقع ہے۔
درجہ حرارت کی پیشن گوئی
اگلے 72 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی ہندوستان میں کم از کم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ اگلے 3-4 دنوں میں درجہ حرارت میں 3-4 ڈگری سیلسیس کی بتدریج کمی متوقع ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران وسطی ہندوستان میں کم از کم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
اگلے 3-4 دنوں میں درجہ حرارت میں 3-5 ڈگری سیلسیس کی بتدریج کمی متوقع ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مغربی ہندوستان میں کم از کم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے اور اگلے 2-3 دنوں کے دوران 2-3 ° C کے بتدریج گرنے کا امکان ہے۔
