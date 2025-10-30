ان ریاستوں میں تیز ہوا، گرج چمک اور شدید بارش کا الرٹ، سائیکلون مونتھا کا اثر
محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون مونتھا کمزور پڑ گیا ہے لیکن اس کے اثرات سے موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا۔
نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون مونتھا کمزور ہو کر گہرے دباؤ والے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے اور بدھ کی صبح ساحلی آندھرا پردیش اور اس سے متصل تلنگانہ پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اس کے زیر اثر، 30 اور 31 اکتوبر کو تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، رائلسیما، ودربھ، مراٹھواڑہ، ذیلی ہمالیائی خطہ، مغربی بنگال، بہار، سکم، سوراشٹرا، اور کچھ میں مختلف مقامات پر انتہائی بھاری بارش متوقع ہے۔
گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی صورت حال
اوڈیشہ، مغربی بنگال، بہار، مشرقی اور مغربی راجستھان، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ، اور رائلسیما میں مختلف مقامات پر انتہائی بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔ ان علاقوں میں 7-20 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
موسم کی پیش گوئی اور الرٹ
جنوبی ہندوستان
جمعرات اور جمعہ کو تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کیرالہ، رائلسیما، ماہے، شمالی داخلی کرناٹک، یانم، تمل ناڈو، اور لکشدیپ میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے، مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ طوفان کا امکان ہے۔
مشرقی اور وسطی ہندوستان
30 اور 31 اکتوبر کو اوڈیشہ، بہار کے گنگا کے میدانی علاقوں، جھارکھنڈ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، مغربی گنگا خطہ، مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش، ودربھ اور سکم میں مختلف مقامات پر درمیانی سے بھاری بارش متوقع ہے۔ اس دوران 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔
مغربی ہندوستان
گجرات، وسطی مہاراشٹر، کونکن، گوا، سوراشٹرا، مراٹھواڑہ، اور کچھ میں آج (جمعرات) اور کل (جمعہ) کو کچھ مقامات پر درمیانے سے بھاری بارش کی توقع ہے۔ بعض مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ مہاراشٹر میں آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
شمال مشرقی ریاستوں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج سے یکم نومبر کے درمیان بارش متوقع ہے۔ کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوچھار اور کچھ جگہوں پر بھاری کا امکان ہے، ان علاقوں میں بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
30 اور 31 اکتوبر کو مغربی اور مشرقی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بوچھار پڑنے کا بھی امکان ہے۔
ان علاقوں کے لیے الرٹ
محکمہ موسمیات نے تیز ہواؤں کی وارننگ جاری کی ہے۔ یہ الرٹ خلیج بنگال، اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں اور یانم، تلنگانہ، جنوبی چھتیس گڑھ اور جنوبی داخلی اڈیشہ، اور جنوبی اوڈیشہ کے ساحل، اور شمالی تمل ناڈو میں 45 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
