ملک بھر میں موسلادھار بارش کا الرٹ، اتراکھنڈ اور ہماچل میں فلیش فلڈ کا خطرہ
آئی ایم ڈی نے ملک بھر میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے،اتراکھنڈ، ہماچل سمیت کئی ریاستوں میں فلیش فلڈ اورتیز ہواؤں کاخدشہ ہے۔
Published : September 2, 2026 at 3:28 PM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق آنے والے دنوں میں پورے بھارت میں شدید بارشوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اس کے ساتھ ہی اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈ) کا خطرہ بھی برقرار ہے، گنگا کے میدانی علاقوں سے متصل مغربی بنگال اور جھارکھنڈ کے کچھ حصوں میں بناکم دباؤ کا علاقہ پہلے مغربی جھارکھنڈ اور اس کے بعد جنوبی اتر پردیش اور شمالی مدھیہ پردیش کی جانب بڑھ سکتا ہے۔
یہ موسمی نظام ہوا کے گردشی نظام (سائیکلونک سرکولیشن) کے ساتھ مل کر آنے والے چند دنوں میں ہندوستان کے وسطی، شمالی اور مشرقی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش کا سبب بن سکتا ہے، اتراکھنڈ میں 2 سے 8 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش جبکہ 2 ستمبر کو کہیں کہیں انتہائی شدید بارش بھی ہوسکتی ہے۔
وہیں ہماچل پردیش میں 2 اور 3 ستمبر کو شدید بارش کا امکان ہے، اس کے بعد 6 سے 8 ستمبر کے درمیان بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہوسکتی ہے، محکمہ موسمیات نے ہمالیائی اضلاع میں اچانک سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے بعض واٹرشیڈز اور علاقوں کے لیے اچانک سیلاب کے کم سے درمیانے درجے کے خطرے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔
3 ستمبر تک اتراکھنڈ اور ہماچل میں فلیش فلڈ کا خطرہ
اتراکھنڈ میں خطرے والے علاقوں میں الموڑہ، باگیشور، چمولی، چمپاوت، دہرادون، پاؤڑی گڑھوال، ٹہری گڑھوال، نینی تال، پتھورا گڑھ اور اترکاشی شامل ہیں، ہماچل پردیش میں سرمور، شملہ، منڈی، کُلو، کانگڑا اور چمبا بھی خطرے والے علاقوں میں شامل ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی کے تیز بہاؤ اور سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔
دہلی، این سی آر اور وسطی ہندوستان میں بھی بارش
دہلی (این سی آر) میں بھی بارش کی توقع ہے، دہلی اور ہریانہ میں 2 ستمبر کو بارش ہوسکتی ہے، جبکہ 3 سے 4 ستمبر کے درمیان ہریانہ اور چندی گڑھ میں وسیع پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔
وسطی ہندوستان میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ اس سے خاص طور پر متاثر ہوسکتے ہیں، مغربی مدھیہ پردیش میں 2 سے 8 ستمبر کے دوران بڑے پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں 2 سے 5 ستمبر کے درمیان بارش ہوسکتی ہے، چھتیس گڑھ میں بھی 2 سے 4 ستمبر کے دوران بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش ہوسکتی ہے۔
مشرقی بھارت میں بھی بارش کا الرٹ
مشرقی ہندوستان میں بھی بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، ہمالیہ کے دامن سے متصل مغربی بنگال اور سکم میں کافی زیادہ بارش ہوسکتی ہے۔ گنگا کے میدانی علاقوں والے مغربی بنگال میں 2 اور 3 ستمبر کو بارش کی توقع ہے، وہیں بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں بھی بارش ہوسکتی ہے اور بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق تیز ہواؤں، گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے سے عام زندگی متاثر ہوسکتی ہے، محکمہ موسمیات نے ان علاقوں میں آندھی، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔
2 ستمبر کو انڈمان و نکوبار جزائر اور اڈیشہ میں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ جھکڑ کے ساتھ اس کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔
جنوبی ہندوستان میں بھی بارش کا امکان
جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہوسکتی ہے، کیرالہ اور ماہے میں اچھی خاصی بارش کا امکان ہے، اس کے علاوہ آندھرا پردیش، کرناٹک، رائل سیما، تمل ناڈو، تلنگانہ اور پڈوچیری میں بھی بعض مقامات پر بارش ہوسکتی ہے۔ ان علاقوں کے کچھ حصوں میں آندھی، گرج چمک، آسمانی بجلی اور 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کی عوام کو احتیاطی تدابیر
آئی ایم ڈی نے لوگوں کو آندھی، گرج چمک اور آسمانی بجلی کے دوران کھلے مقامات اور آبی ذخائر، جیسے تالاب اور جھیلوں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے اور بجلی کڑکنے کے دوران برقی آلات کو پلگ سے نکالنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
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ان علاقوں میں سیاحت اور تفریح سے متعلق سرگرمیوں کو محدود رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ کھیتوں سے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کریں، کھڑی فصلوں کو محفوظ رکھیں اور باغبانی کے پودوں اور سبزیوں کو سہارا دیں تاکہ شدید بارش اور تیز ہواؤں سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکے۔