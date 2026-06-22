مانسون نے ان ریاستوں میں دے دی دستک، لیکن وہ ریاستیں جہاں اب بھی ہے مانسون کا انتظار! کیا جولائی میں ہوگی بارش؟
جانیے ملک کی کن ریاستوں میں اب بھی نہیں ہورہی مانسون کی بارشیں، محکمہ موسمیات نے چار دنوں کے لیے کیا الرٹ جاری کیا ہے۔
Published : June 22, 2026 at 11:54 AM IST
حیدرآباد: اس بار مانسون نے اتر پردیش کو انتظار کے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ اپنی مقررہ آمد سے چار دن پیچھے ہے (20 سے 22 جون)۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق، مانسون اس وقت ان ریاستوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے جس میں وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق 26 جون کے بعد اتر پردیش میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مانسون جولائی تک اتر پردیش میں پوری طرح سے سرگرم ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کن ریاستوں میں مانسون کی برکات ہو رہی ہیں اور اتر پردیش سمیت اتر پردیش میں کب اس کی آمد متوقع ہے۔
ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی
پچھلے 24 گھنٹوں میں، اتر پردیش کے دونوں موسمیاتی ڈویژنوں کے کچھ حصوں میں بہت ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ مشرقی اتر پردیش کے کچھ علاقوں بشمول پریاگ راج، بہرائچ، گورکھپور اور وارانسی میں بھی ہیٹ ویو کی صورتحال ریکارڈ کی گئی۔ سورج کی تپش نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اتر پردیش کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی جاری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مانسون اب تک کہاں پہنچ چکا ہے اور کن ریاستوں میں تاخیر سے بارش ہوگی۔
محکمۂ موسمیات کے مطابق اتر پردیش میں ہیٹ ویو کی صورتحال چار سے پانچ دن تک جاری رہے گی۔ اس دوران مشرقی اور مغربی اتر پردیش کے ایک یا دو اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔
ان اضلاع میں گرمی کی لہر کے حالات زیادہ ہیں
بندہ، چترکوٹ، کوشامبی، پریاگ راج، فتح پور، پرتاپ گڑھ، سون بھدرا، مرزا پور، چندولی، وارانسی، سنت روی داس نگر، جونپور، غازی پور، اعظم گڑھ، ماؤ، بلیا، دیوریا، گورکھپور، سنت کاگ نگر، سنت کا نگر، کج بیر، غازی پور۔ سدھارتھ نگر، گونڈا، بلرام پور، شراوستی، بہرائچ، لکھیم پور کھیری، سیتا پور، ہردوئی، کانپور نگر، اناؤ، لکھنؤ، بارہ بنکی، رائے بریلی، امیٹھی، سلطان پور، ایودھیا، امبیڈکر نگر اور آس پاس کے علاقے۔
لکھنؤ کا موسم
محکمۂ موسمیات کے مطابق پیر کو آسمان صاف رہے گا۔ تیز دھوپ غالب رہے گی، زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 42 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجۂ حرارت 30 ڈگری سیلسیس ہوگا۔ لکھنؤ کے الگ تھلگ علاقوں میں دن کے وقت گرمی کی لہر آ سکتی ہے۔
باندہ سب سے گرم ضلع
بندہ اتوار کو اتر پردیش کا سب سے گرم ضلع تھا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 42.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 3.5 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے۔ بجنور ضلع میں سب سے کم درجۂ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 1 ڈگری سیلسیس کم ہے۔
ماہر موسمیات ڈاکٹر اتل سنگھ نے بتایا کہ بندہ، پریاگ راج اور وارانسی اتوار کو ملک کے تین گرم ترین شہر تھے، جہاں ریاست میں چھٹپٹ موسمی سرگرمیوں کے نتیجے میں درجۂ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے۔ ریاست میں اہم موسمی سرگرمی کی عدم موجودگی میں، مشرقی اتر پردیش میں اگلے 4-3 دنوں میں کسی خاص تبدیلی کے بغیر ہیٹ ویو کے حالات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید برآں، فی الحال اتر پردیش میں مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔