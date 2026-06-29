ہم بنگلہ دیش میں تیستا منصوبے کی حمایت کریں گے، بھارت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چین
بنگلہ دیش اور چین نے دریائے تیستا کے جامع انتظام اور بحالی کے منصوبے کے لیے فزیبلٹی اسٹڈیز کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
Published : June 29, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے خدشات کے باوجود، چین نے دریائے تیستا کے جامع انتظام اور بحالی پروجیکٹ (TRCMRP) کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا تعاون کسی بھی تیسرے فریق کے اثر و رسوخ سے پاک ہونا چاہیے۔
چین نے یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کے دورہ چین کے بعد کیا ہے۔ دونوں ممالک نے دریائے تیستا کے جامع انتظام اور بحالی کے منصوبے کے لیے فزیبلٹی اسٹڈیز کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان اس ترقی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ منصوبہ سلیگوری کوریڈور کے قریب واقع ہے اور بنگلہ دیش میں چین کا بنیادی ڈھانچے کا کردار بڑھ رہا ہے۔
اگرچہ بیجنگ نے بارہا کہا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد بنگلہ دیش میں لوگوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانا ہے اور یہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، تاہم بھارت اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے ہندوستان کے سنگین خدشات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، "میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ چین-بنگلہ دیش تعاون کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بناتا اور اسے تیسرے فریق کے اثر و رسوخ سے آزاد ہونا چاہیے۔"
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش اور چین نے تیستا اور دیگر دریاؤں کے انتظام میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان اور چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد دونوں ممالک نے اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے 13 معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ اس اقدام کا حصہ تھا۔
دریائے تیستا کے پانی کی تقسیم کا معاملہ بھارت کے لیے حساس ہے۔ اس لیے تیستا کے پانی کے انتظام پر چین کے ساتھ تعاون سے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان مہدی امین نے بتایا کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان اور چینی آبی وسائل کے وزیر لی گوئنگ کے درمیان بیجنگ میں حالیہ ملاقات کے دوران دریائی پانی کے انتظام میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔
بنگلہ دیش کی سرکاری خبر رساں ایجنسی، بنگلہ دیش سنگباد سنگستھا (بی ایس ایس) کے مطابق، دونوں فریقوں نے تیستا ماسٹر پلان، دریا کے انتظام، سیلاب کے خطرے کو کم کرنے، دریا کی کھدائی، کٹاؤ کی روک تھام، آبپاشی اور اندرون ملک آبی نقل و حمل جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔
چین کے آبی وسائل کے وزیر گوئنگ کے ساتھ ایک ملاقات میں، رحمان نے بنگلہ دیش کے دریائی گاد نکالنے کے منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ ان کے مطابق اس منصوبے کا مقصد سیلاب کے خطرے کو کم کرنا، ماحولیات کا تحفظ اور آبی وسائل کے مناسب انتظام کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے اس کام کے لیے چین سے تکنیکی مدد بھی مانگی۔
رحمان نے چین کے دالیان میں سرمایہ کاروں کی میٹنگ کو بتایا کہ بنگلہ دیش نے ایک ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس منصوبے میں اگلے پانچ سالوں میں 20,000 کلومیٹر دریاؤں اور نہروں کی کھدائی اور پدما اور تیستا ندیوں میں پانی کے انتظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔
گزشتہ ماہ جب بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان نے بیجنگ کا دورہ کیا رحمان حکومت نے باضابطہ طور پر دریائے تیستا کی بحالی کے منصوبے کے لیے چین کی شرکت اور حمایت کی درخواست کی۔
دریائے تیستا مشرقی ہمالیہ سے نکلتا ہے اور سکم اور مغربی بنگال سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش میں جاتا ہے، جہاں یہ لاکھوں لوگوں کے لیے آبپاشی اور روزی روٹی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔
چین کئی سالوں سے دریائے تیستا کے لیے ایک جامع انتظام اور بحالی کا منصوبہ تیار کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ ہندوستان کے حساس سلیگوری کوریڈور (چکنز نیک) کے قریب واقع ہے، جو مین لینڈ کو شمال مشرقی ریاستوں سے جوڑتا ہے۔
اس پس منظر میں، بھارت نے 2024 میں تیستا بیسن کے لیے تکنیکی اور تحفظ کے لیے مدد کی پیشکش کی، جو ڈھاکہ کے ساتھ سرحد پار دریا کے انتظام پر تعاون کو گہرا کرنے کی دہلی کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔
ہندوستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں پانی کی تقسیم ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کیونکہ 1996 میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دریائے گنگا کے پانی کی تقسیم (خاص طور پر خشک موسم کے دوران) پر دستخط کیے گئے 30 سالہ معاہدے کی میعاد اس سال ختم ہونے والی ہے۔
وزیر اعظم رحمان سے ملاقات کے دوران چینی وزیر اعظم چنگ نے باہمی خوشحالی کے لیے بنگلہ دیش اور چین کے درمیان طویل مدتی اقتصادی تعاون، پائیدار ترقی اور قریبی شراکت داری پر زور دیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ چین نے سیاسی، اقتصادی اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بنگلہ دیش کی خودمختاری، سلامتی اور ترقی کے لیے چین کی حمایت کا اعادہ کیا۔