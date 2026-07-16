بلڈوزر کارروائیوں پر سپریم کورٹ سخت، مگر توہینِ عدالت کی درخواستیں ہائی کورٹس منتقل: "ہم اپنے 2024 کے فیصلے پر قائم ہیں"
سپریم کورٹ نے نومبر 2024 میں "بلڈوزر جسٹس" کے خلاف جو رہنما اصول جاری کیے تھے، وہ آج بھی پوری طرح نافذ ہیں۔
Published : July 16, 2026 at 7:27 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ آف انڈیا نے بلڈوزر کارروائیوں سے متعلق اپنے نومبر 2024 کے تاریخی فیصلے کی خلاف ورزی کے الزامات پر دائر توہینِ عدالت کی متعدد درخواستیں متعلقہ ہائی کورٹس کو منتقل کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے پر پوری طرح قائم ہے، تاہم ہر مقدمے کے حقائق مختلف ہوتے ہیں، جن کا تعین شواہد کی بنیاد پر متعلقہ ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ، جس میں جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا بھی شامل تھے، نے جمعرات کو سماعت کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ نے نومبر 2024 میں "بلڈوزر جسٹس" کے خلاف جو رہنما اصول جاری کیے تھے، وہ آج بھی پوری طرح نافذ ہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا کسی مخصوص معاملے میں انہی اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے تفصیلی حقائق اور شواہد کا جائزہ لینا ہوگا۔
عدالت نے کہا کہ ان مقدمات میں کئی ایسے متنازع حقائق موجود ہیں جنہیں توہینِ عدالت کی کارروائی کے دوران طے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تمام مقدمات کا ریکارڈ متعلقہ ہائی کورٹس کو منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں شواہد، سرکاری ریکارڈ اور ضرورت پڑنے پر ضلعی عدالتوں کی مدد سے حقائق کا مکمل تعین کیا جا سکے۔
سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس نے مقدمات کے میرٹ پر کوئی رائے نہیں دی ہے۔ عدالت کی جانب سے پہلے دی گئی عبوری راحت ہائی کورٹ میں مقدمات کے زیرِ سماعت رہنے تک برقرار رہے گی، تاہم متعلقہ فریقین ہائی کورٹ سے ان عبوری احکامات میں ترمیم کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، جس پر ہائی کورٹ آزادانہ فیصلہ کرے گی۔
درخواست گزاروں کے وکلاء نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے موکلوں کی املاک قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور قانونی طریقہ کار اختیار کیے بغیر منہدم کی گئیں، جبکہ سرکاری حکام نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کارروائیاں قانون کے مطابق انجام دی گئیں۔
سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کے 2024 کے فیصلے کو تمام غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی پر مکمل پابندی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے وکلاء سے دریافت کیا کہ کیا ان کے موکلوں کو نشانہ بنا کر کارروائی کی گئی یا اسی نوعیت کے دیگر غیر قانونی قبضوں کے خلاف بھی یکساں کارروائی ہوئی ہے۔
سینئر وکیل سنجے ہیگڑے نے دہلی کے رہائشی گنیش گپتا کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے موکل کے پھلوں کے جوس کے اسٹال پر بلڈوزر چلایا گیا۔ اس پر جسٹس جوی مالیا باگچی نے ریمارکس دیے کہ اصل سوال یہ ہے کہ آیا اس شخص کے پاس قانونی اجازت تھی یا کارروائی قانون کے مطابق کی گئی۔
سماعت کے دوران ایک وکیل نے دعویٰ کیا کہ ایک معاملے میں ٹی وی اینکر بھی بلڈوزر پر سوار ہو کر موقع پر پہنچ گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے الزامات کی بھی کسی نہ کسی فورم پر جانچ ضروری ہے۔
عدالت نے ایک اور مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام کا مؤقف ہے کہ متنازع زمین صفائی کارکنوں کی بازآبادکاری کے لیے مختص سرکاری اسکیم کا حصہ ہے، جبکہ درخواست گزار اسے بلڈوزر کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے تنازعات کا فیصلہ ہائی کورٹ ہی مناسب طریقے سے کر سکتی ہے۔
سینئر وکیل سی یو سنگھ نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی تو اس کی اہمیت متاثر ہوگی۔ اس پر چیف جسٹس سوریہ کانت نے واضح الفاظ میں کہاکہ "کس نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہیں گے؟ ہم اپنے 2024 کے فیصلے پر پوری طرح قائم ہیں۔"
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عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کسی سرکاری ادارے نے واقعی سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی انہدام کیا ہے تو اس کے نتائج ضرور برآمد ہوں گے، لیکن اگر کارروائی قانون کے مطابق اور نیک نیتی سے کی گئی ہو تو ایسے معاملات میں تلافی، معاوضے اور دیگر قانونی راستے بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہر مقدمے کے حقائق کا مکمل تعین ناگزیر ہے۔