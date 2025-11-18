دہلی دھماکے کے قصورواروں کو زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے: امت شاہ
امت شاہ نے یہ بیان فرید آباد میں دیا جہاں وہ ناردرن زونل کونسل کی میٹنگ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔
فرید آباد: دہلی بم دھماکے کی تحقیقات کے بیچ ہریانہ کے فرید آباد پہنچے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وہ پاتال سے بھی دہلی دھماکے کے قصورواروں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ امت شاہ ناردرن زونل کونسل کی 32ویں میٹنگ کی صدارت کرنے کے لیے فرید آباد پہنچے تھے۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج ہریانہ کے فرید آباد میں شمالی زونل کونسل کی 32ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقعے پر جموں و کشمیر کے نوگام اور دہلی میں ہوئے بم دھماکوں میں جانیں گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقعے پر مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہمارا مشترکہ عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کسی دہشت گرد کو نہیں بخشے گی اور دہلی بم دھماکوں کے قصورواروں کو زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالے گی۔ اس کے بعد انہیں ملک کے عدالتی نظام کے سامنے جواب دہ بنایا جائے گا اور انہیں سخت ترین سزا دلائی جائے گی۔
امیت شاہ کے ساتھ وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ
امت شاہ کے ساتھ میٹنگ میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سینی، پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو، راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما، جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ، دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، چندی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر گلاب چندر نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ، اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سینئر وزراء کے ساتھ۔ میٹنگ میں مرکزی داخلہ سکریٹری، رکن ریاستوں کے چیف سکریٹریز/مشیر، اور ریاستی حکومتوں اور مرکزی وزارتوں اور محکموں کے سینئر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔
'نئے قوانین کے نفاذ کے مثبت نتائج'
نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا ذکر کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ ان نئے قوانین کے نفاذ سے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت سزا کی شرح میں تقریباً 25 سے 40 فیصد اضافہ ہوا ہے اور قصورواروں کو بروقت سزائیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو ان قوانین کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی چاہئیں۔ وزیر داخلہ نے تمام ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ فارنسک سائنس سے لے کر جیلوں کو آن لائن جوڑنے تک ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کریں۔
غربت کے خاتمے پر زور
اس موقعے پر مختلف امور پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف جی ڈی پی ہی کسی ملک کی خوشحالی کی عکاسی نہیں کرتا۔ خوشحالی تب ہی آتی ہے جب ہر شخص غربت کی لکیر سے اوپر اٹھے۔
'ایک قوم کے جذبے کے ساتھ کام کریں'
وزیر داخلہ نے شمالی ہند کی تمام ریاستوں کی قیادت سے درخواست کی کہ وہ ایک قوم کے جذبے کے تحت اور تمام ریاستوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے آبی وسائل کے انتظام اور پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔
