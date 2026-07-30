وزیر داخلہ چھپ نہیں سکتے، ایک دن انہیں گھسیٹ کر باہر نکالیں گے، راجیہ سبھا میں کھرگے کا بیان، بی جے پی نے کیا احتجاج
کانگریس صدر نے شاہ کی ایوان سے غیر حاضری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ اپنے کمرے میں چھپ نہیں سکتے۔
Published : July 30, 2026 at 7:49 PM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا میں جمعرات کو اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھرگے نے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کو روکنے کے لیے حکومت کے بل کی مستقبل کی تاثیر کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، سالانہ امتحانی کیلنڈر کی تجویز پیش کی، اور حالیہ طلبہ کے احتجاج کے دوران مظاہرین کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کھرگے نے کہا کہ طلباء پر پیلٹ گن کے استعمال کے ذمہ دار وزیر داخلہ اب بند دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک دن باہر گھسیٹیں گے۔ حکمران جماعت نے ان کے بیان پر اعتراض کیا۔
عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر ایوان بالا میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حکومت نے بل میں سخت دفعات متعارف کرائی ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے فرق پڑے گا کہ امتحانات کیسے منعقد کیے جاتے ہیں اور وہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کو کیسے روک سکتے ہیں۔
کانگریس صدر نے حکومت سے سوال کیا کہ اس نے دو سال پہلے وہی کام کیوں نہیں کیا جب وہ اصل قانون بنا رہی تھی، جو اب کر رہی ہے؟ انہوں نے نوٹ کیا کہ کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے نوجوانوں کا مسئلہ اٹھا کر قانون میں موجود خامیوں کو اجاگر کیا ہے۔
کھرگے نے کہا کہ یہ بل ابھی تک نامکمل ہے اور سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے نہیں روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل موجودہ صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل سڑکوں پر آنے والے طلباء کو پرسکون کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو طلباء کے سامنے جھکنا پڑا اور وزیر اعظم کو (وزیر تعلیم دھرمیندر) پردھان کو ہٹانا پڑا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کو اقتدار کھونے کا ڈر تھا اس لیے یہ کارروائی کی گئی۔
اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے پر لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کی قیادت میں ہونے والے احتجاج سے حکومت خوفزدہ تھی اور اسی وجہ سے اس نے پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے یہ سب کیا۔
انہوں نے اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر داخلہ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ طلباء حکومت کو اس سے کہیں بدتر سبق سکھا سکتے ہیں جو وہ پہلے ہی پڑھا چکے ہیں۔
کھرگے نے دعویٰ کیا کہ طلبہ کے احتجاج کے دوران تقریباً 50 طلبہ زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے اور بعض کو چھرے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ زخمی طلباء کے زخمی ہونے کے ذمہ دار ہیں۔
کانگریس صدر نے شاہ کی ایوان سے غیر حاضری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ اپنے کمرے میں چھپ نہیں سکتے۔ انہوں نے طلباء کے احتجاج کے دوران طلباء اور خواتین پر ہونے والے مظالم کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو ملک کے طلباء سے خطاب کے لیے کوئی اور وقت نہیں ملا اس لیے وہ رات 12 بجے انسٹاگرام پر آئے اور ان سے خطاب کیا۔
کھرگے نے حکومت سے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے استعمال اور پیلٹ گن چلانے کا حکم کس نے دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ طالب علموں کو مارنے والے سادہ لباس والے کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد جب پردھان پارلیمنٹ کے احاطے میں پہنچے تو حکمراں پارٹی نے ان کا اس طرح استقبال کیا جیسے انہوں نے کرگل کی جنگ جیت لی ہو۔ کھرگے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کا جشن بھی مناتی ہے۔
اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اگر ادارے نہ بدلے گئے، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) جوں کی توں رہی، اور امتحانات معمول کے مطابق ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ ایسا قانون چند ماہ میں دوبارہ پارلیمنٹ میں لانا پڑے۔
انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ جب ملک بھر میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں تو اس کی انٹیلی جنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوالیہ پرچہ لیک کیس میں پکڑے گئے کسی کو بھی آج تک سزا نہیں دی گئی۔
کھرگے نے امتحانات کے لیے ایک مقررہ سالانہ کیلنڈر بنانے کا مشورہ دیا، جو حکومت کی جوابدہی کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب دس ملین اساتذہ کی آسامیاں خالی ہوں گی تو بچے معیاری تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ آر ایس ایس کے نظریات کے حامل افراد کو ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرتی کر رہی ہے۔
اپنی تقریر کے دوران کھرگے نے مانوسمرتی کے اقتباسات کا ہندی ترجمہ پڑھا، جس کی حکمراں جماعت کے ارکان نے سخت مخالفت کی، جس سے ایوان میں ہنگامہ ہوا۔ ایوان کے قائد جے پی نڈا نے کہا کہ کھرگے نے جو کہا اس سے سماج میں نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور اس منظوری کو ایوان کی کارروائی سے ہٹا دیا جانا چاہئے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سدھانشو ترویدی نے کہا کہ منو اسمرتی کا یہ متنازعہ حوالہ غیر مبہم ہے۔
بعد ازاں چیئرمین نے کہا کہ چونکہ اس حوالے کی توثیق نہیں کی جا سکتی اس لیے اسے ایوان کی کارروائی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ کھرگے نے حکومت سے نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ اسٹریٹیجی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔