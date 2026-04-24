نیپال جانے والے مسافروں کے سامان پر کسٹم ڈیوٹی کا معاملہ، وزارت داخلہ کی وصاحت
Published : April 24, 2026 at 2:48 PM IST
نئی دہلی: بھارت سے نیپال جانے والے مسافروں کے سامان پر ممکنہ کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے خبروں کے درمیان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی اس معاملے پر کٹھمنڈو کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ نیپالی حکام ایک پہلے سے موجود قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کے تحت اگر کوئی مسافر بھارت سے خریدی گئی 100 نیپالی روپے سے زائد مالیت کی اشیاء لے جاتا ہے تو اس پر کسٹم ڈیوٹی عائد ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیپال حکومت نے یہ اقدام بنیادی طور پر غیر رسمی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اٹھایا ہے۔ تاہم ایک سینئر نیپالی عہدیدار کے مطابق ذاتی یا گھریلو استعمال کی اشیاء لے جانے والے شہریوں کو کسی قسم کی رکاوٹ یا کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، تاہم یہ قانون نیا نہیں بلکہ اب اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: نیپال کے سابق وزیر اعظم اولی اور سابق وزیر داخلہ رمیش گرفتار، مظاہروں میں ہلاکتوں پر کارروائی
جیسوال نے واضح کیا کہ ذاتی استعمال کے لیے لے جائی جانے والی اشیاء پر کوئی کسٹم ڈیوٹی لاگو نہیں ہوگی، جبکہ دیگر امور پر بھارت اور نیپال کے درمیان بات چیت جاری ہے۔