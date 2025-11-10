کسی کا دھڑ پڑا تھا تو کسی کا ہاتھ، ہم خوف کے مارے بھاگے، لگا زمین پھٹ جائے گی،عینی شاہدین نے صورتحال بیان کی

ETV Bharat / bharat

دہلی میں لال قلعہ کے قریب ایک کار میں زور دار دھماکہ ہوا جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔تحقیحقات کا حکم دیا گیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 10:34 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب زور دار دھماکہ ہوا جس میں 8 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ دھماکے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ جس نے بھی دھماکے کی آواز سنی وہ دنگ رہ گیا۔ راہگیروں نے صورتحال بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور وہ خاکستر ہو گئیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے کے بعد وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان میں سے تین چار زمین پر گر گئے۔

ایک عینی شاہد نے بتایا، "میری دکان قریب ہی ہے، میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی زوردار آواز نہیں سنی تھی۔ میں خوف کے مارے بھاگتے ہوئے تین بار گرا، دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ ایسا لگا کہ زمین پھٹنے والی ہے۔ میں دکان چھوڑ کر بھاگا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ ایسا لگا کہ ہم سب مرنے والے ہیں۔"

ایک عینی شاہد نے بتایا کہ "گاڑی میں دھماکا اتنا تباہ کن تھا کہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کھڑے لوگوں کے جسم کے اعضاء کئی میٹر دور تک بکھر گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جب کہ پولیس نے جسمانی اعضاء کو پولی تھین میں پیک کرکے تحقیقات کے لیے بھیج دیا، ان میں سے ایک کو تو جلتے ہوئے دیکھا گیا"۔

ایک عینی شاہد نے بتایا کہ "5-6 گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔ ہم نے کار کو جلتا ہوا دیکھا، اندر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ شاید وہ شخص بھی مکمل طور پر جھلس گیا تھا۔" عینی شاہد نے بتایا کہ جب ہم نے سائیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں ایک انسانی ہاتھ پڑا ہوا نظر آیا، جب ہم نے اس طرف مزید دیکھا تو جسم کا ایک حصہ اندر سے نکلا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ ڈر کے مارے آگے نہیں جا سکے۔

