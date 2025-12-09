'ہم کاغذات نہیں لیتے'، سی ایم ممتا نے اسٹیج سے مرکز کا خط پھاڑ دیا، بی جے پی پر طنز
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کئی مسائل پر مرکزی حکومت اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
کوچ بہار (مغربی بنگال): وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے 100 دن کے کام کے حوالے سے مرکزی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے خط کو پھاڑتے ہوئے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ کہنے لگیں ہم کاغذات نہیں لیتے۔ انہوں نے ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے حوالے سے بی جے پی پر بھی تنقید کی۔ ممتا نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت مغربی بنگال میں صدر راج نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
منگل کو ممتا بنرجی نے کوچ بہار کے رشمیلا میدان میں ایک جلسہ عام کیا۔ اسٹیج سے انہوں نے 100 دن کے کام سمیت کئی مسائل پر مرکزی حکومت پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، "100 دن کا کام روک دیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود، انتخابات سے پہلے ایک نوٹس بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، 'ہم انتخابات سے پہلے ادائیگی کریں گے، اور اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو ہم کہیں گے کہ ہم انتخابات کے دوران یہ نہیں کر سکتے۔
ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے اس رویے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے خط کو پھاڑ دیا اور اعلان کیا، "ہم کاغذ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بنرجی نے اسپیشل الیکشن کمیشن (ایس آئی آر) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کو لے کر مرکزی حکومت کے خلاف بھی بات کی۔ وزیر اعلی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایس آئی آر اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کو قبول نہیں کریں گی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنایا، یہ دعویٰ کیا کہ بنگال میں صدر راج نافذ کرنے کی سازش کی جارہی ہے۔
انہوں نے وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ پر پیر کو لوک سبھا میں ہونے والی بحث کے بارے میں بھی بات کی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹرجی کو بانکیماڈا کہا، جس نے تنازعہ کو جنم دیا۔ تاہم بعد میں وزیر اعظم نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں بانکم بابو کہا۔ اس معاملے پر ترنمول کانگریس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی کے کسی رہنما نے ملک کی آزادی کے دوران کسی تحریک کی قیادت نہیں کی۔
انہوں نے بی جے پی پر اقلیتوں کے ووٹ کاٹنے کی سازش کرنے کا بھی الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اقلیتی ووٹوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی کام نہیں چلے گا۔
انہوں نے اپنی تقریر میں بہار انتخابات کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ممتا بنرجی نے کہا ہم نے بی جے پی کی طرح انتخابات سے پہلے پیسے سے ووٹ نہیں خریدے۔ ہم انتخابات سے پہلے اجالہ نہیں کرتے اور نہ ہی پیسے دیتے ہیں۔ ہم سال بھر لوگوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ پانچ سالوں میں لکشمی بھنڈار پر کتنی رقم خرچ کی ہے۔