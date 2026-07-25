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ہم نے کر دکھایا، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا پہلا ردعمل

سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد لوگوں سے جمہوریت میں خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل کی۔

جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے
جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے (Image: PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 25, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 3:37 PM IST

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نئی دہلی: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کے جاری احتجاج کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ہفتہ (25 جولائی) کو ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے اس معاملے پر اپنا پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ہم نے کر دکھایا۔

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ہفتہ کو کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کا استعفیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور اس حکومت (بی جے پی) کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کسی کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔دیپکے نے عوام سے جمہوریت میں خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل بھی کی۔

پردھان نے استعفیٰ کے بعد جنتر منتر پر جشن کا ماحول تھا۔ ان کے استعفیٰ کی خبر سن کر دیپکے نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہاں جمع ہونے والے سینکڑوں نوجوانوں اور طلباء کو استعفیٰ کا جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا۔

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Last Updated : July 25, 2026 at 3:37 PM IST

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DIPKE REACTS ON PRADHAN RESIGNATION
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
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