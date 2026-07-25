ہم نے کر دکھایا، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا پہلا ردعمل
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد لوگوں سے جمہوریت میں خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل کی۔
Published : July 25, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کے جاری احتجاج کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ہفتہ (25 جولائی) کو ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے اس معاملے پر اپنا پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ہم نے کر دکھایا۔
'We have done it,' says CJP founder Abhijeet Dipke after Dharmendra Pradhan resigns. #Dharmnedrapradhan #CJP #StudentProtest #pradhanResignation pic.twitter.com/qSc7coDQ8W— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 25, 2026
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ہفتہ کو کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کا استعفیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور اس حکومت (بی جے پی) کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کسی کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔دیپکے نے عوام سے جمہوریت میں خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل بھی کی۔
DEMOCRACY WINS! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/HpCaqBkPxc— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
پردھان نے استعفیٰ کے بعد جنتر منتر پر جشن کا ماحول تھا۔ ان کے استعفیٰ کی خبر سن کر دیپکے نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہاں جمع ہونے والے سینکڑوں نوجوانوں اور طلباء کو استعفیٰ کا جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا۔
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा पर छात्रों में खुशी का माहौल. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से छात्रों ने क्या कहा... pic.twitter.com/Pqbyp1Ko6y— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) July 25, 2026
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