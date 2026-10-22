تاریخ ریس کورس مسجد کو بے دخلی کا نوٹس، وقف بورڈ نے اٹھائے سوالات، جمعیت علماء کے وفد کی رجیجو سے ملاقات
جمیعت علمائے ہند کے وفد نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن ریجیجو سے ملاقات کر کے اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا۔
Published : October 22, 2026 at 7:42 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے ریس کورس علاقے میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب واقع ایک تاریخی مسجد کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس (L&DO) کی جانب سے کم از کم 125 سال قدیم اس مسجد کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کیے جانے کے بعد اب دہلی وقف بورڈ بھی سامنے آیا ہے۔ وقف بورڈ نے لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کو خط لکھ کر مسجد کے تحفظ، بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کرنے اور پورے معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک طرف متعلقہ محکمے کی جانب سے سرکاری زمین کا دعویٰ اور بے دخلی کی کارروائی کا سوال ہے، تو دوسری طرف مسجد کے تاریخی وجود، وقف جائیداد ہونے کے دعوے اور نمازیوں کے مذہبی حقوق کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔
مسجد کے امام مولانا محمد ہارون کا الزام ہے کہ مسجد کے احاطے کی بجلی اور پانی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں آنے والے نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد کا احاطہ خالی کرنے کے لیے بھی نوٹس دیا گیا ہے، تاہم نوٹس کی اصل وجہ اور آگے کی کارروائی کے حوالے سے متعلقہ محکمے کا سرکاری موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ فی الحال، بے دخلی کے نوٹس کو براہِ راست مسجد گرانے کا حتمی حکم ماننا درست نہیں ہوگا۔
اب اس معاملے میں دہلی وقف بورڈ کی جانب سے 19 اکتوبر 2026 کو بھیجا گیا خط انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ یہ خط لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے افسر، سنکلپ بھون، کستوربا گاندھی مارگ، نئی دہلی کے نام لکھا گیا ہے۔ خط میں وقف بورڈ نے مسجد اور قبرستان کو تقریباً دو بیگھہ رقبے پر محیط بتایا ہے۔ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ دہلی انتظامیہ کے آٹھ ستمبر سال 1977 کے سرکاری گزٹ میں اس جائیداد کو وقف جائیداد کے طور پر نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد اس کے براہِ راست انتظام اور کنٹرول میں ہے اور یہاں باقاعدگی سے پانچوں وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔
وقف بورڈ نے اپنے خط میں مسجد کے ہیریٹیج (ثقافتی ورثہ) ہونے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ خط کے مطابق مسجد کا نام این ڈی ایم سی کی ہیریٹیج لسٹ میں شامل ہے اور اس کے لیے یکم اکتوبر سال 2009 کے نوٹیفکیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بورڈ نے مسجد کو وقف جائیداد بتاتے ہوئے اس کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔
اس خط میں مسجد کی عمر کے حوالے سے بھی ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ جہاں میڈیا رپورٹس میں مسجد کو تقریباً 125 سال پرانی بتایا گیا ہے، وہاں وقف بورڈ کے خط میں اس کی تاریخی حیثیت اور پرانے سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تاہم، دستیاب دستاویزات کی بنیاد پر مسجد کے حقیقی سالِ قیام کی الگ سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ فی الحال، وقف بورڈ کی توجہ مسجد کے قانونی درجے، اس کے تحفظ اور بنیادی سہولیات کی بحالی پر مرکوز ہے۔
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وقف بورڈ کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات اکتوبر کو مسجد کے آس پاس واقع جھگیوں اور کچھ مکانات کو ہٹانے کی کارروائی کے دوران بجلی اور پانی کے کنکشن کاٹ دیے گئے۔ بورڈ کے مطابق، مسجد میں بجلی کا قانونی کنکشن سال 1976 سے موجود تھا۔ خط میں یہ بھی درج ہے کہ امام نے حکام کو بتایا کہ 17 اکتوبر کو کچھ لوگ مسجد پہنچے اور انہوں نے تین دن کے اندر احاطہ خالی کرنے کو کہا۔ یہ تمام باتیں وقف بورڈ کی جانب سے خط میں درج کرائی گئی ہیں، تاہم ان الزامات اور دعووں پر متعلقہ محکمے کا جواب سامنے آنا ابھی باقی ہے۔
اس پورے معاملے کے دوران جمیعت علمائے ہند کی جانب سے بھی مسجد اور اس سے منسلک قبرستان کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ تنظیم کے وفد نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن ریجیجو سے ملاقات کر کے اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف، اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی مرکزی حکومت سے اس معاملے کو دیکھنے کی اپیل کی ہے اور دہلی وقف بورڈ کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں۔
اب اس تنازع میں کئی اہم سوالات سامنے ہیں۔ کیا متعلقہ محکمہ مسجد کی زمین اور اس کی ملکیت سے متعلق دستاویزات کا جائزہ لے گا؟ کیا مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلائی بحال ہو گی؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ بے دخلی کے نوٹس کے پیچھے کی قانونی کارروائی کیا ہے؟
ایک طرف لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کا دعویٰ ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے، تو دوسری طرف دہلی وقف بورڈ پرانے گزٹ اور ہیریٹیج لسٹ کی بنیاد پر مسجد کے تحفظ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایسے میں پورے معاملے کی تصویر متعلقہ محکمے کے سرکاری موقف اور دستاویزات کی جانچ کے بعد ہی واضح ہو گی۔ فی الحال، ریس کورس کی اس مسجد کو لے کر کھڑا ہونے والا تنازع انتظامی کارروائی سے آگے بڑھ کر تاریخی ورثے، مذہبی مقام کے تحفظ اور قانونی حقوق سے جڑے سوالات تک پہنچ گیا ہے۔
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