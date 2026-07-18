سونم وانگچک کو یقین، کہا۔۔پیاز کی قیمتوں پر حکومتیں گر گئیں تو طلباء پر کیوں نہیں؟
وانگچک کا کہنا ہے کہ انھوں نے جاری بھوک ہڑتال سے 20 فیصد جسم کھو چکے ہیں، لیکن وہ پرعزم ہیں۔
By PTI
Published : July 18, 2026 at 7:24 AM IST
نئی دہلی: ماہر تعلیم اور موسمیاتی کارکن سونم وانگچک نے جمعہ کو کہا کہ انھوں نے اپنی غیر معینہ بھوک ہڑتال کے دوران تقریباً 20 فیصد جسم کھو دیا ہے لیکن وہ پرعزم ہیں۔ انھوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومتیں پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر گر سکتی ہیں تو طلباء کے لیے جوابدہی مانگنا بھی سیاسی تبدیلی لا سکتا ہے۔
اپنے انشن (بھوک ہڑتال) کے 20ویں دن کے اختتام پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں، وانگچک نے لوگوں سے 20 جولائی کو کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے مجوزہ پارلیمنٹ مارچ میں بڑی تعداد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انھوں نے کہا کہ عوامی شرکت تحریک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
Smaller Movements have brought down many governments in India... & Here it’s about Education.. #cockroachjantaparty #cjpprotest #protest #jantarmantar pic.twitter.com/gR7CDpcJ1t— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 17, 2026
وانگچک نے کہا، "ہاں، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میرے جسم کا بیس فیصد حصہ ختم ہو چکا ہے۔ چربی کے بعد، پٹھے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد، اعضاء چلے جائیں گے۔ آخر میں، دماغ۔ ابھی وقت نہیں آیا۔"
اپنی حالت کے بارے میں حامیوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "20 واں دن ختم ہو رہا ہے۔ مجھے ثابت کرنے دو کہ میرا دماغ ابھی تک ٹھیک ہے۔" ان سوالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آیا جاری احتجاج احتساب کا باعث بنے گا یا مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ، وانگچک نے کہا کہ لوگ اکثر عوامی تحریکوں کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں۔
ماحولیاتی کارکن نے کہا، "میں آپ سے پوچھتا ہوں - کیا ہندوستان کے لوگ اپنے بچوں کی زندگی اور تعلیم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یا پیاز سے؟" انہوں نے کہا کہ ماضی میں پیاز کی قیمتوں میں اضافے سے پیدا ہونے والے عوامی غصے پر حکومتیں گر گئی تھیں۔
انہوں نے کہا، "ہندوستان میں عوامی تحریک کی وجہ سے تین بار حکومتیں گریں، ایک بار 1980 میں مرکزی حکومت گر گئی، 1998 میں دہلی حکومت گر گئی، اُسی سال راجستھان حکومت بھی گر گئی تھی۔ اور یہ تحریک کیا تھی؟ پیاز کی قیمتیں؟"
وانگچک نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور سوال بھی پوچھا، "اور یہاں ہم بچوں کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس سال 20 سے زیادہ خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ آنے والے سالوں میں مزید ہوں گی۔ کیا ہم اس تحریک کے ذریعے احتساب کو یقینی نہیں بنا سکتے؟ کیا وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دیں گے؟"
20 جولائی کے "چلو سنسد" مارچ کے لیے بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ کی اپیل کرتے ہوئے، وانگچک نے کہا کہ تحریک کی طاقت عوامی شرکت میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ 20 جولائی کو میرے ساتھ پارلیمنٹ تک مارچ کریں۔ آپ ہماری طاقت ہیں۔ ورنہ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں ایک تنہا، بھوکا، بے وقعت انسان ہوں۔ آپ ہی طاقت ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "آپ کی تعداد ہماری طاقت ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے حکومتوں کو پیاز پر گرا دیا ہے۔ ہم صرف احتساب چاہتے ہیں،"
Goons tried to attack Sonam sir at Jantar Mantar. An object was thrown at him, but fortunately, he was not hurt.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 17, 2026
A few days ago, I had warned that people would be sent to Jantar Mantar to disrupt the protest after I was informed by an insider in the police.
If anything happens…
کاکروچ جنتا پارٹی 20 جون سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہی ہے، جس میں نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ، مبینہ امتحانی گھپلوں کی عدالتی جانچ اور امتحانی نظام میں وسیع تر اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
وانگچک نے 28 جون کو احتجاج میں شمولیت اختیار کی تھی اور تب سے وہ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔
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