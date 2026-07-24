ETV Bharat / bharat

وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، حکومت کی یقین دہانی کے بعد لیا فیصلہ، سی جے پی احتجاج جاری رکھیں گے

کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیرتعلیم دھریمندر پردھان کے استعفے تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی،
وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : July 24, 2026 at 7:05 AM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 8:07 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے بعد اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال ختم کردی۔

جمعرات کی نصف شب کے قریب گروگرام کے میدانتا اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ نے ان سے ملاقات کی اور حکومت کی یقین دہانیوں سے آگاہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔

وانگچک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ابھی ابھی مرکزی وزراء جے پی نڈا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور لیہہ لداخ کی ایپکس باڈی کے سینئر لیڈروں کی موجودگی میں، میں نے آخرکار 26 دنوں کے بعد اپنا انشن توڑ دیا۔"

وانگچک نے ایک ویڈیو ایکس پر پوسٹ کیا جس میں انھوں نے لکھا۔۔۔بھوک ہڑتال ختم۔۔۔احتساب کا آغاز۔۔۔

سونم وانگچک نے حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے اس یقین دہانی پر 26 دن کے بعد اپنا روزہ ختم کیا کہ ناکام امتحانی نظام میں احتساب کے معاملے پر بھارتی پارلیمنٹ کے فلور پر بحث کی جائے گی۔ حکومت نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ حال ہی میں NEET امتحان کے پیپر لیک میں خودکشی کرنے والوں کے خاندانوں کو مناسب معاوضہ دیا جائے گا اور پرامن احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔

وانگچک کے بھوک ہڑتال ختم کرنے کے اعلان کے بعد، وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں سونم جی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات پر عمل کریں اور جلد از جلد اپنا وزن دوبارہ حاصل کریں۔" وزیر اعظم نے مزید کہا ، "میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ سونم جی صحت مند رہیں۔"

اسپتال میں ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو اور دیگر کی موجودگی میں وانگچک کو حکومت کی یقین دہانیوں کو پڑھتے ہوئے، نڈا نے کہا، "حکومت دہلی کے جنتر منتر پر پرامن احتجاج کرنے والوں اور 20 جولائی 2026 کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ میں حصہ لینے والوں کے خلاف مقدمات درج نہ کرنے پر مثبت ہے۔" مرکزی وزیر صحت نے مزید کہا کہ حکومت نے پہلے ہی امتحانات کے لیے پیپر لیک اور تعلیمی اصلاحات پر پارلیمنٹ میں بحث کی یقین دہانی کرائی ہے۔

نڈا نے مزید کہا، "اس کے علاوہ، حکومت حالیہ نیٹ پیپر لیک کے چلتے خودکشی کرنے والے متاثرین کے لیے مناسب معاوضے پر بھی مثبت طور پر غور کر رہی ہے،"

وانگچک نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کل 65 ممبران پارلیمنٹ نے دورہ کیا تھا یا ان پر دستخط کرنے والے خطوط پر ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔

انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، "یہ مختلف شرائط پر طویل گفت و شنید کے بعد اور ملک میں ممکنہ تشدد کے پیش نظر کیا گیا۔ میں بہت جلد ایک علیحدہ ویڈیو میں حالات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اس دوران، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز کریں"۔

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے جمعہ کو وانگچک کے انشن ختم کرنے پر مثبت رد عمل دیا۔ انھوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن سی جے پی نے زور دے کر کہا کہ جنتر منتر پر اس کا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دے دیتے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وانگچک کی "غیر معمولی ہمت اور قربانی" کے لیے اُن کا شکریہ ادا کیا۔

دیپکے نے کہا، "ہم خوش ہیں کہ سونم صاحب نے 26 دنوں کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ سر، آپ کی غیر معمولی ہمت اور قربانی کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنی جان کی بازی لگا کر، آپ نے پورے ملک کے ضمیر کو جگایا۔ آپ کی جان اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہے،"

انہوں نے مزید کہا، ’’جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیتے‘‘۔

پردھان کا استعفیٰ طلب کرنے کے علاوہ، تنظیم نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات، مبینہ نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے ایک کروڑ روپے کا معاوضہ، تمام ایف آئی آر واپس لینے اور تحریک میں شامل ہونے والے پرامن مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

وانگچک 28 جون کو جنتر منتر پر سی جے پی کی زیرقیادت احتجاج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے طلباء کی حمایت میں غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کی۔

گزشتہ 26 دنوں میں، ان کا تقریباً 11 کلو وزن کم ہو گیا اور 20 جولائی کے 'سنسد چلو' مارچ پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے باوجود تحریک کو پرامن رہنے کی بار بار اپیل کرتے رہے۔

18 جولائی کو، دہلی پولیس نے وانگچک کو احتجاجی مقام سے صفدرجنگ اسپتال منتقل کیا، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے اس اقدام کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کی خواہش کے خلاف سرکاری اسپتال میں رکھا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے انہیں گروگرام کے میدانتا اسپتال منتقل کرنے کی سہولت فراہم کی، جہاں انھوں نے اپنا انشن جاری رکھا۔

میدانتا میں اپنے قیام کے دوران، وانگچک نے کہا کہ وہ اپنے طلباء کے پاس ایک معلم کے طور پر اپنے کام میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن نوجوان مظاہرین کے تحفظات کے بغیر اپنا انشن ختم نہیں کر سکتے۔

یہ بھی پڑھیں:

Last Updated : July 24, 2026 at 8:07 AM IST

TAGGED:

WANGCHUK HUNGER STRIKE
CJP PROTEST
PM MODI POST
سونم وانگچک بھوک ہڑتال
WANGCHUK HUNGER STRIKE ENDS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.