وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، حکومت کی یقین دہانی کے بعد لیا فیصلہ، سی جے پی احتجاج جاری رکھیں گے
کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیرتعلیم دھریمندر پردھان کے استعفے تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
By PTI
Published : July 24, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 8:07 AM IST
نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے بعد اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال ختم کردی۔
جمعرات کی نصف شب کے قریب گروگرام کے میدانتا اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ نے ان سے ملاقات کی اور حکومت کی یقین دہانیوں سے آگاہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔
#WATCH | Activist Sonam Wangchuk breaks his hunger strike in the presence of Union Health Minister JP Nadda and Minister of State for the Prime Minister's Office, Dr Jitendra Singh, at the Medanta hospital.— ANI (@ANI) July 24, 2026
(Source: BJP) pic.twitter.com/pDAXlJKttE
وانگچک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ابھی ابھی مرکزی وزراء جے پی نڈا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور لیہہ لداخ کی ایپکس باڈی کے سینئر لیڈروں کی موجودگی میں، میں نے آخرکار 26 دنوں کے بعد اپنا انشن توڑ دیا۔"
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
وانگچک نے ایک ویڈیو ایکس پر پوسٹ کیا جس میں انھوں نے لکھا۔۔۔بھوک ہڑتال ختم۔۔۔احتساب کا آغاز۔۔۔
سونم وانگچک نے حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے اس یقین دہانی پر 26 دن کے بعد اپنا روزہ ختم کیا کہ ناکام امتحانی نظام میں احتساب کے معاملے پر بھارتی پارلیمنٹ کے فلور پر بحث کی جائے گی۔ حکومت نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ حال ہی میں NEET امتحان کے پیپر لیک میں خودکشی کرنے والوں کے خاندانوں کو مناسب معاوضہ دیا جائے گا اور پرامن احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
وانگچک کے بھوک ہڑتال ختم کرنے کے اعلان کے بعد، وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں سونم جی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات پر عمل کریں اور جلد از جلد اپنا وزن دوبارہ حاصل کریں۔" وزیر اعظم نے مزید کہا ، "میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ سونم جی صحت مند رہیں۔"
اسپتال میں ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو اور دیگر کی موجودگی میں وانگچک کو حکومت کی یقین دہانیوں کو پڑھتے ہوئے، نڈا نے کہا، "حکومت دہلی کے جنتر منتر پر پرامن احتجاج کرنے والوں اور 20 جولائی 2026 کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ میں حصہ لینے والوں کے خلاف مقدمات درج نہ کرنے پر مثبت ہے۔" مرکزی وزیر صحت نے مزید کہا کہ حکومت نے پہلے ہی امتحانات کے لیے پیپر لیک اور تعلیمی اصلاحات پر پارلیمنٹ میں بحث کی یقین دہانی کرائی ہے۔
نڈا نے مزید کہا، "اس کے علاوہ، حکومت حالیہ نیٹ پیپر لیک کے چلتے خودکشی کرنے والے متاثرین کے لیے مناسب معاوضے پر بھی مثبت طور پر غور کر رہی ہے،"
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
وانگچک نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کل 65 ممبران پارلیمنٹ نے دورہ کیا تھا یا ان پر دستخط کرنے والے خطوط پر ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔
انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، "یہ مختلف شرائط پر طویل گفت و شنید کے بعد اور ملک میں ممکنہ تشدد کے پیش نظر کیا گیا۔ میں بہت جلد ایک علیحدہ ویڈیو میں حالات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اس دوران، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز کریں"۔
We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026
Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this… pic.twitter.com/XXaubgkEbW
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے جمعہ کو وانگچک کے انشن ختم کرنے پر مثبت رد عمل دیا۔ انھوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن سی جے پی نے زور دے کر کہا کہ جنتر منتر پر اس کا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دے دیتے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وانگچک کی "غیر معمولی ہمت اور قربانی" کے لیے اُن کا شکریہ ادا کیا۔
دیپکے نے کہا، "ہم خوش ہیں کہ سونم صاحب نے 26 دنوں کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ سر، آپ کی غیر معمولی ہمت اور قربانی کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنی جان کی بازی لگا کر، آپ نے پورے ملک کے ضمیر کو جگایا۔ آپ کی جان اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہے،"
انہوں نے مزید کہا، ’’جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا پرامن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیتے‘‘۔
پردھان کا استعفیٰ طلب کرنے کے علاوہ، تنظیم نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات، مبینہ نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے ایک کروڑ روپے کا معاوضہ، تمام ایف آئی آر واپس لینے اور تحریک میں شامل ہونے والے پرامن مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
وانگچک 28 جون کو جنتر منتر پر سی جے پی کی زیرقیادت احتجاج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے طلباء کی حمایت میں غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کی۔
گزشتہ 26 دنوں میں، ان کا تقریباً 11 کلو وزن کم ہو گیا اور 20 جولائی کے 'سنسد چلو' مارچ پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے باوجود تحریک کو پرامن رہنے کی بار بار اپیل کرتے رہے۔
18 جولائی کو، دہلی پولیس نے وانگچک کو احتجاجی مقام سے صفدرجنگ اسپتال منتقل کیا، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے اس اقدام کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کی خواہش کے خلاف سرکاری اسپتال میں رکھا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے انہیں گروگرام کے میدانتا اسپتال منتقل کرنے کی سہولت فراہم کی، جہاں انھوں نے اپنا انشن جاری رکھا۔
میدانتا میں اپنے قیام کے دوران، وانگچک نے کہا کہ وہ اپنے طلباء کے پاس ایک معلم کے طور پر اپنے کام میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن نوجوان مظاہرین کے تحفظات کے بغیر اپنا انشن ختم نہیں کر سکتے۔
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