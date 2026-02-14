پلوامہ حملے کی ساتویں برسی، نائب صدر جمہوریہ، پی ایم مودی اور راہل گاندھی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا
واضح رہے کہ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں ہوئے خودکش حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 40 جوان ہلاک ہوگئے تھے۔
Published : February 14, 2026 at 10:47 AM IST
نئی دہلی: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر نے آج سنیچر کو 2019 کے پلوامہ حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے سی آر پی ایف اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن نے کہا کہ سی آر پی ایف کے جوانوں کی عظیم قربانی قوم کی یادوں میں ہمیشہ نقش رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ "میں ان بہادر اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانیں نچھاور کیں۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ قوم کی یاد میں نقش رہے گی اور ایک مضبوط اور محفوظ ہندوستان کی تعمیر کے لیے ہمیں تحریک دیتی رہے گی۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے پلوامہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "ان بہادر ہیروز کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے 2019 میں آج ہی کے دن پلوامہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کی لگن، عزم اور قوم کی خدمت ہمارے اجتماعی شعور میں ہمیشہ کے لیے نقش ہے۔ ہر بھارتی ان کی ہمت سے طاقت حاصل کرتا ہے"۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے فوجیوں کو ان کی بہادری اور بہادری کو یاد کرتے ہوئے 'دل سے' خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ایکس پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ "ہمارے بہادر سپاہیوں کو میرا دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت جو 2019 میں پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں ان کی عظیم قربانی کے لیے قوم ہمیشہ ان کی مقروض رہے گی۔"
पुलवामा में 2019 के दुस्साहसी आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2026
भारत माता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। pic.twitter.com/UrEV7Xu3VR
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی پلوامہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کھڑگے نے لکھا کہ "ہم بھارت ماتا کے بہادر شہیدوں کو اپنی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے پلوامہ میں اپنی جانیں نچھاور کیں۔ ان کی بے مثال ہمت اور قوم کے تئیں غیر متزلزل عقیدت ہمیشہ ہماری اجتماعی یادوں میں نقش رہے گی۔ ان کی عظیم قربانی تاابد یاد رہے گی۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔"
We pay our deepest homage to the brave martyrs of Bharat Mata, who laid down their lives in Pulwama.— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 14, 2026
Their indomitable courage and unflinching devotion to the nation will forever be etched in our collective memory.
Their supreme sacrifice remains eternal.
We shall never forget.… pic.twitter.com/tKiem16aXr
پلوامہ حملے کی برسی پر روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایکس پر لکھا کہ "14 فروری 2019 کو، پلوامہ، جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے بھارت ماتا کے بہادر سپاہیوں کی بہادری اور قربانی کو لامتناہی سلام۔"
قابل ذکر ہے کہ 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے اہلکاروں کو لے جانے والی بس سے ٹکرا دی، جس میں 40 جوان ہلاک ہوگئے۔ اس کے جواب میں کچھ دن بعد بھارت نے بالاکوٹ ایئر سٹرائیک کے نام سے جوابی حملہ کیا۔
