بنکی پور، دتیا اور منجل پور میں ضمنی انتخابات کیلئے ووٹنگ جاری، پرشانت کشور کا پولیس پر حامیوں کو حراست میں لینے کا الزام
پرشانت کشور نے بہار پولیس پر الزام لگایا کہ اس نے ان کے کئی حامیوں کو حراست میں لیا ہے اور مبینہ طور پر یہ کارروائی حکمراں جماعت بی جے پی کے ایماء پر کی گئی ہے۔
Published : July 30, 2026 at 10:30 AM IST
نئی دہلی: سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان، جمعرات کو بہار کے بانکی پور، مدھیہ پردیش کے دتیا اور گجرات کے مانجل پور اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی، جہاں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ بہار کے بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی۔ تقریباً 3.80 لاکھ ووٹرز 26 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں، جن میں جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور بھی شامل ہیں، جو اپنے انتخابی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔
پرشانت کشور کی انٹری نے مقابلے کو انتہائی دلچسپ بنا دیا
ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو ہونی طے پائی ہے۔ ایک سابق انتخابی حکمت عملی کار پرشانت کشور، جنہوں نے چند سال قبل جن سوراج پارٹی شروع کی تھی، کی انٹری نے اس مقابلے کو ایک ایسے حلقے میں انتہائی دلچسپ بنا دیا ہے جو بی جے پی کا گڑھ رہا ہے۔
پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے شکست
بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نبین نے اپریل میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے کے بعد یہ سیٹ خالی کی تھی۔ نبین نے گزشتہ سال نومبر میں مسلسل پانچویں مرتبہ اس اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تھی اور اپنے قریبی حریف راشٹریہ جنتا دل کی ریکھا گپتا کو 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی۔
1995 سے اب تک یہ سیٹ نہیں ہار
بی جے پی، جس نے اپنی یوتھ ونگ کے لیڈر نیرج کمار سنہا کو میدان میں اتارا ہے، 1995 سے اب تک یہ سیٹ نہیں ہاری ہے، جب اس حلقے کو پٹنہ ویسٹ (پٹنہ مغربی) کے نام سے جانا جاتا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، اس حلقے کے تمام 422 پولنگ بوتھ شہری علاقوں میں واقع ہیں۔
حکمراں جماعت بی جے پی کے ایماء پر گرفتاریاں
اسی دوران، ووٹنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل، پرشانت کشور نے بہار پولیس پر الزام لگایا کہ اس نے ان کے کئی حامیوں کو حراست میں لیا ہے اور مبینہ طور پر یہ کارروائی حکمراں جماعت بی جے پی کے ایماء پر کی گئی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے بانکی پور سیٹ پر "ضمنی انتخاب ہارنے کا خوف" ہے۔
16 سے زیادہ حامیوں کے بارے میں بتانے سے قاصر پولیس
ریاستی دارالحکومت کے جکن پور تھانے کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پرشانت کشور نے کہا، "میں گزشتہ چند گھنٹوں سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں اور پولیس میرے ان 16 سے زیادہ حامیوں کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے جنہیں حراست میں لیا گیا ہے۔"
کن لوگوں کو کس کیس میں نامزد کیا گیا
سابق انتخابی حکمت عملی کار نے الزام لگایا، "میں انہیں گرفتاریاں نہیں کہہ رہا کیونکہ اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میرے کن لوگوں کو کس کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ انہیں جکن پور تھانے میں رکھا گیا ہے، تو میں اس تھانے آیا۔ لیکن، یہاں مجھے بتایا گیا کہ ان سب کو الگ الگ تھانوں میں لے جایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں کے ایس ایچ او (SHO) کا دعویٰ ہے کہ تھانہ ان کو حراست میں لینے میں ملوث نہیں تھا، بلکہ یہ کارروائی اعلیٰ حکام کے کہنے پر کی گئی ہے۔"
تاہم، کشور کے الزامات پر تبصرے کے لیے پولیس حکام فوری طور پر دستیاب نہیں تھے۔ جن سوراج پارٹی کے بانی نے دعویٰ کیا کہ "واضح طور پر، ان گرفتاریوں کے پیچھے حکمراں جماعت بی جے پی کا ہاتھ ہے"۔