ڈرافٹ لسٹ سے باہر رہ جانے والے ووٹر اپنے ناموں کو شامل کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، ای سی آئی

ڈرافٹ لسٹ سے باہر رہ جانے والے ووٹر اپنے ناموں کو شامل کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، ای سی آئی
الیکشن کمیشن نےکہا کہ جن ووٹر کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں انہیں اپنے نام دوبارہ شامل کرنے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔
Published : November 3, 2026 at 10:52 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے منگل کو کہا کہ اگر کسی ووٹر کا نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے غائب ہے، تو انہیں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران یا اس کے بعد ووٹر لسٹ میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ یہ ان ووٹرز کے لیے بھی لازمی ہے جن کے نام پہلے ووٹر لسٹ میں شامل تھے۔
مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کی جاری خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے درمیان، الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں چیف الیکٹورل افسران کو خط لکھا ہے۔ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام اہل ووٹرز کو حتمی انتخابی فہرست میں شامل کیا جائے۔ چیف الیکٹورل افسران کو لکھے گئے اپنے خط میں الیکشن کمیشن نے فارم 6 جمع کرانے کا حوالہ دیا۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ ووٹرز جن کے نام موجودہ ایس آئی آر کے دوران شائع ہونے والے ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے غائب ہیں، وہ فارم 6 جمع کرانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ووٹرز کو فارم 6 میں ڈیکلریشن بھی جمع کرانے کی ضرورت ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے ووٹروں کا ماننا ہے کہ پہلے سے اندراج ہونے کے باوجود فارم 6 جمع کروانا ایک غلط اعلان کے مترادف ہوگا۔ اس سے وہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 31 کے تحت قانونی کارروائی کے لیے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ فارم 6 میں دیے جانے والے اعلامیے کا اطلاق یکم اگست 2022 سے ہوگا۔ کمیشن نے کہا کہ اگر کسی ووٹر کا نام 'ڈرافٹ ووٹر لسٹ' میں نہیں ہے تو وہ مقررہ طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اپنا نام 'حتمی انتخابی فہرست' میں شامل کرانے کے لیے فارم 6 جمع کرا سکتا ہے۔
کمیشن نے کہا کہ ایسی صورت حال میں، فارم 6 جمع کرانے کا مقصد صرف اور صرف انتخابی فہرست میں شمولیت حاصل کرنا ہے (خواہ ایس آئی آر کے عمل کے دوران ہو یا اس کے بعد)۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 31 کے تحت کوئی الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) کسی ووٹر کے خلاف محض اس لیے کارروائی نہیں کرے گا کہ اسے پہلے انتخابی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور ایس آئی آر کے عمل کے دوران یا اس کے بعد فارم 6 جمع کرایا گیا تھا، بشرطیکہ ووٹر پہلے سے ہی اندراج شدہ نہ ہو اور اسے کسی دوسرے پارلیمانی یا قانون کے مطابق اسمبلی یا قانون کے مطابق انتخابی فہرست میں شامل کیا گیا ہو۔
الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس وضاحت کو تمام متعلقہ افراد تک پہنچائیں اور مفاد عامہ میں اس کی مقامی زبانوں اور اپنے اپنے علاقوں میں دستیاب میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر تشہیر کریں۔ انتخابی فہرستوں میں نئے ووٹرز کے اندراج کے لیے فارم 6 کا استعمال کیا جاتا ہے۔