بارہ ریاستوں میں کل سے ووٹر لسٹوں پر خصوصی نظر ثانی کا ہوگا آغاز، اس عمل کے بارے میں جانیں کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے

بارہ ریاستوں میں کل سے ووٹر لسٹوں پر خصوصی نظر ثانی کا ہوگا آغاز، اس عمل کے بارے میں جانیں کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے
SIR کے تحت گنتی کا عمل 4 نومبر کو شروع ہوکر 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ڈرافٹ ووٹر لسٹ 9 دسمبر کو جاری ہوگی۔
Published : November 3, 2025 at 3:59 PM IST
نئی دہلی: نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منگل کو الیکشن کمیشن کی رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی (SIR) شروع ہوگی۔ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کل 51 کروڑ ووٹر ہیں، اور حتمی ووٹر لسٹ 7 فروری 2026 کو شائع کی جائے گی۔ جن 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں SIR کا دوسرا مرحلہ منعقد کیا جائے گا ان میں انڈمان اور نکوبار جزائر، لکشدیپ، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، پڈوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں۔
تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال میں 2026 میں انتخابات ہوں گے۔ آسام میں بھی 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریاست ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کا الگ سے اعلان کرے گی، کیونکہ ریاست میں شہریت کی تصدیق کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک مشق جاری ہے۔ مزید برآں، شہریت ایکٹ کی ایک الگ شق آسام پر لاگو ہوتی ہے۔
The 12 states and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) will begin from tomorrow are Andaman and Nicobar Islands, Goa, Puducherry, Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, and Lakshadweep. pic.twitter.com/tY52bKeL2c— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
سپریم کورٹ کی نگرانی میں شہریت کی تصدیق کا کام
SIR کے تحت بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) اپنے متعلقہ علاقوں میں گھروں کا دورہ کریں گے تاکہ ووٹرز سے گنتی کے فارم پُر کریں اور مطلوبہ دستاویزات جمع کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار نے 27 اکتوبر کو ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، "آسام میں شہریت کے قانون کے تحت شہریت کے لیے الگ الگ انتظامات ہیں۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں شہریت کی تصدیق کا کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 24 جون کا ایس آئی آر آرڈر پورے ملک کے لیے تھا، اس لیے اس کا اطلاق الگ الگ اسٹیٹ ملک کے لیے نہیں ہو گا، اس لیے یہ الگ حکم نہیں ہے جو آسام کے لیے جاری کیا گیا اور آسام کے SIR کے لیے الگ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔
کوئی غیر قانونی شخص ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو
ایس آئی آر کے تحت گنتی کا عمل 4 نومبر کو شروع ہو کر 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن 9 دسمبر کو ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کرے گا، اور حتمی ووٹر لسٹ 7 فروری کو شائع کی جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں ان 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جمع کرائے جانے والے دستاویزات کی فہرست میں آدھار کارڈ کو شامل کیا ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق، یہ آزادی کے بعد سے نویں SIR مشق ہے اور آخری مشق 2002-04 میں کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ SIR اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی بھی اہل ووٹر باہر نہ جائے اور کوئی غیر قانونی شخص ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بہار میں ووٹر لسٹ کا SIR مکمل کیا گیا تھا اور ریاست کی حتمی ووٹر لسٹ، تقریباً 74.2 ملین ناموں کے ساتھ، 30 ستمبر کو شائع کی گئی تھی۔
فائنل ایس آئی آر ریاستوں کے لیے کٹ آف ڈیٹ کے طور پر کام کرے گا، جس طرح بہار کی 2003 کی ووٹر لسٹ کو الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے لیے استعمال کیا تھا۔ زیادہ تر ریاستوں میں آخری ایس آئی آر 2002 اور 2004 کے درمیان منعقد کیا گیا تھا اور ان ریاستوں نے اس کے مطابق موجودہ ووٹرز کی مماثلت تقریباً مکمل کر لی ہے۔
ایس آئی آر لاکھوں اہل شہریوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دے گا؟
ایس آئی آر کا بنیادی مقصد غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن کو ان کی جائے پیدائش کی تصدیق کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ بنگلہ دیش اور میانمار سمیت مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کی روشنی میں یہ قدم اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ایس آئی آر مشق جون میں بہار میں شروع کی گئی تھی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے انتخابات سے عین قبل اس مشق کے نفاذ پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دستاویزات کی کمی کی وجہ سے لاکھوں اہل شہریوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دے گا۔
جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور یقین دلایا کہ ہندوستان کے کسی بھی اہل شہری کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر سے پہلے، تمل ناڈو میں کئی سیاسی جماعتوں نے اس عمل کی مخالفت کی اور ریاست میں اس عمل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔