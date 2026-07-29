ووٹر آئی ڈی، آدھار اور پین کارڈ ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں ہیں: کلکتہ ہائی کورٹ
عدالت نے کہا کہ ووٹر شناختی کارڈ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں شامل تھا۔
Published : July 29, 2026 at 8:32 PM IST
کولکاتہ: کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ووٹر شناختی کارڈ، آدھار کارڈ اور پین کارڈ ہندوستانی شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہیں۔ عدالت نے یہ مشاہدہ سمن مولا کی جانب سے دائر کی گئی ہیبیس کارپس کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کیا۔ سمن مولا نے درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے رشتہ دار ناصر کو مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کے دوران ووٹر لسٹ سے ان کا نام ہٹائے جانے کے بعد حراستی مرکز میں بھیجا گیا تھا، جب کہ ہٹانے کے خلاف اپیل زیر التوا تھی۔
عرضی گزار نے ناصر کے ووٹر شناختی کارڈ، آدھار کارڈ، محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے جاری کردہ پین کارڈ اور بینک پاس بک کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستانی شہری ہے نہ کہ غیر ملکی۔
جسٹس دیبانگشو باسک اور اجے کمار گپتا کی ڈویژن بنچ نے کہا کہ ووٹر شناختی کارڈ، آدھار کارڈ اور پین کارڈ ہندوستانی شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ووٹر شناختی کارڈ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں شامل تھا۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ناصر کا نام ایس آئی آر کے عمل کے دوران ووٹرز کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تھا۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ محض بینک اکاؤنٹ کھولنا ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔ بنچ نے ریمارکس دیئے، "درخواست گزار اور نظربند امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ، 2025 کے تحت تجویز کردہ ثبوت پیش کرنے سے قاصر تھے۔"
عدالت نے کہا کہ چونکہ نہ ہی درخواست گزار اور نہ ہی حراست میں لینے والا ناصر کی ہندوستانی شہریت کو ثابت کرسکا، اس لیے وہ حکام کے فیصلے میں مداخلت کرنے پر مائل نہیں تھا اور ہیبیس کارپس کی درخواست کو خارج کردیا۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ وزارت داخلہ کے 2 مئی 2025 کے سرکلر کے مطابق ناصر کو 18 جون 2026 کو حراست میں لیا گیا تھا اور فی الحال وہ حراستی مرکز میں بند ہے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ مذکورہ سرکلر کے تحت زیر حراست شخص کو اپنی ہندوستانی شہریت ثابت کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ بنچ نے درخواست گزار کے وکیل کو ریاستی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ سہولت کے تحت ناصر سے فون پر بات کرنے کی بھی اجازت دی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ناصر نے دعویٰ کیا کہ اس کے والدین کا انتقال بھارت میں ہوا لیکن وہ ان کی قبروں کی جگہ نہیں بتا سکے۔ بنچ نے کہا ہم نے حراست میں لیے گئے والدین کے بارے میں معلومات مانگی ہیں تاکہ اگر درخواست گزار راضی ہو جائے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کے والدین ہندوستان میں تھے۔
مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 18 جون 2026 کو ناصر کے خلاف نظر بندی کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ تفتیش، انکوائری اور اس کی شہریت کی تصدیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ بنگلہ دیشی شہری ہے۔