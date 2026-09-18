'ووٹ چوری، حکومت چوری، اب پارٹی چوری': ٹی ایم سی سے متعلق الیکشن کمیشن کے حکم پر راہل کا طنز
الیکشن کمیشن نے ترنمول کانگریس کے حریف دھڑوں کومغربی بنگال ضمنی انتخابات میں "پھول اور گھاس" کا نشان استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
Published : September 18, 2026 at 11:29 AM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعہ کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر تنقید کی جس میں ترنمول کانگریس کے حریف دھڑوں کو مغربی بنگال کے ضمنی انتخابات کے دوران پارٹی کا نام اور "پھول اور گھاس" کا انتخابی نشان استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری عوامی فیصلے کا تحفظ کرنا ہے، وہیں اس کے برعکس وہ انہی قوتوں کی مدد کر رہا ہے جو عوام کے فیصلے کو پلٹ دیتی ہیں۔
'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے ہندی میں لکھا، "پہلے شیو سینا، پھر این سی پی، اور اب ترنمول کانگریس۔ ہر بار یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، بی جے پی اور الیکشن کمیشن مل کر پارٹی کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر، اس کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے۔"
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी।…
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے تبصرہ کیا کہ اگر پوری کی پوری پارٹی چوری کی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ کروڑوں ہندوستانیوں کے ووٹ بھی چوری کیے جا سکتے ہیں۔
گاندھی نے کہا، "ووٹ چوری، حکومت چوری، اب پارٹی چوری، یہ سب ہمارے جمہوری زوال کی علامت بن چکے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے، لیکن اس کے بجائے، وہ انہی قوتوں کی مدد کر رہا ہے جو عوام کے فیصلے کو پلٹ دیتی ہیں۔"
گاندھی نے کہا، "یہ لڑائی صرف ممتا بنرجی کی نہیں ہے۔ یہ ہر اس سیاسی جماعت اور ہر اس ووٹر کی جنگ ہے جو منصفانہ انتخابات کی خواہش رکھتا ہے۔"
جمعرات کو کانگریس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی مذمت کی جس میں آل انڈیا ترنمول کانگریس (اے آئی ٹی سی) کے حریف دھڑوں کو مغربی بنگال کے ضمنی انتخابات کے دوران پارٹی کا نام اور "پھول اور گھاس" کا نشان استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی آئینی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔
کانگریس نے مزید دعویٰ کیا کہ اے آئی ٹی سی کے نام اور نشان کو منجمد کرنا چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو دیا گیا "دیر رات کا سالگرہ کا تحفہ" تھا۔ الیکشن کمیشن نے اے آئی ٹی سی کے حریف دھڑوں کو ضمنی انتخابات کے دوران پارٹی کا نام یا انتخابی نشان استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی صبح تک اپنی پسند کے نام اور نشانات جمع کرائیں۔ جمعرات کی رات جاری ہونے والے ایک عبوری حکم میں، کمیشن نے ممتا بنرجی اور اروپ رائے کی قیادت والے دونوں دھڑوں کے رہنماؤں کا مؤقف سننے کے بعد یہ بیان دیا کہ اسے 'الیکشن سمبلز (ریزرویشن اینڈ الاٹمنٹ) آرڈر، 1968' کی دفعات کے تحت اس معاملے پر ایک ٹھوس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے عبوری حکم میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ، "ریکارڈ پر موجود تمام معلومات پر مکمل غور و خوض کے بعد، کمیشن کی یہ رائے ہے کہ 'آل انڈیا ترنمول کانگریس' کے اندر دو حریف دھڑے موجود ہیں، ایک کی قیادت محترمہ ممتا بنرجی کر رہی ہیں اور دوسرے کی قیادت جناب اروپ رائے کر رہے ہیں۔" کمیشن نے مزید کہا، "چونکہ اب دونوں دھڑے خود کو اصل پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے کمیشن کو 'الیکشن سمبلز (ریزرویشن اینڈ الاٹمنٹ) آرڈر، 1968' کے پیراگراف 15 کے تحت اس معاملے پر ایک ٹھوس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔"
اس کے مطابق، کمیشن نے کہا کہ دونوں حریف دھڑوں کو مساوی حیثیت دینے اور ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے اور ماضی کی نظیروں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ موجودہ ضمنی انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنانے کی خاطر ایک عبوری حکم جاری کر رہا ہے، جو تنازعے کے حتمی فیصلے تک نافذ العمل رہے گا۔
کمیشن نے کہا، "دونوں میں سے کسی بھی دھڑے کو، جن کی قیادت جناب اروپ رائے (درخواست گزار) اور محترمہ ممتا بنرجی (فریقِ مخالف) کر رہے ہیں، 'آل انڈیا ترنمول کانگریس' پارٹی کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔" کمیشن نے مزید کہا، "کسی بھی دھڑے کو 'آل انڈیا ترنمول کانگریس' کے لیے مخصوص انتخابی نشان 'پھول اور گھاس' استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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