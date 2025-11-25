ETV Bharat / bharat

ایتھوپیا کے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ سے بھارت میں فلائٹ آپریشنز متاثر

ایتھوپیا کے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ کا ایک حصہ ہوا میں اُڑ کر بھارت کی کئی ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 12:34 PM IST

4 Min Read
نئی دہلی: ایتھوپیا کے ہیلی گبی آتش فشاں کے پھٹنے سے پیر کی رات شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں راکھ پھیل گئی، جس سے راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، دہلی-این سی آر، اور پنجاب میں وزیبلٹی کم ہو گئی اور ہوائی ٹریفک میں خلل پڑا۔

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کے مطابق ایئر لائنز اور ہوائی اڈوں کو ایک ایڈوائزری بھیجی گئی ہے جس میں انہیں آتش فشاں کی راکھ سے پیدا ہونے والے آپریشنل چیلنجز سے خبردار کیا گیا ہے۔ انہوں نے آپریٹرز سے الرٹ رہنے، ریئل ٹائم اپ ڈیٹس کی نگرانی کرنے، اور صورت حال کے بدلتے ہی ضروری حفاظتی اقدامات کرنے پر زور دیا۔

راکھ کے بادل نے فوری طور پر فلائٹ سروسز کو متاثر کیا۔ انڈیگو، اکسا ایئر اور کے ایل ایم نے کئی آپریشنز منسوخ کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایئر لائنز نے اپنے روٹس اور نظام الاوقات کو ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ ہوابازی کے حکام بدلتی ہوئی صورت حال کا مسلسل جائزہ لیتے رہے۔ اس سے قبل، پیر کو جاری کردہ ایک الگ ایڈوائزری میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) نے ایئر لائنز کو ہدایت کی کہ وہ مخصوص اونچائیوں اور ہیلی گبی آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ سے متاثر ہونے والے علاقوں سے گریز کریں۔

    '

ہوائی اڈوں کو راکھ سے ہونے والی آلودگی کے لیے رن وے کا معائنہ کرنے اور ضرورت پڑنے پر آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام نے ممکنہ تاخیر اور ڈائیورزن سے خبردار کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی راکھ کے بادل نے کچھ پروازوں میں خلل ڈالا۔ انڈیگو کی کنور-ابوظہبی فلائٹ (6E 1433) کو متاثرہ راستے سے بچنے کے لیے پیر کو احمد آباد کی طرف موڑ دیا گیا، جب کہ ابوظہبی میں آپریٹ کرنے والی ایک اور بھارتی ایئر لائن نے واپسی کا سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے انجن کی اچھی طرح سے جانچ کی۔

ڈی جی سی اے کی ایڈوائزری کے بعد ایئر انڈیا نے بھی پیر کو ایک بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے، "ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد بعض علاقوں میں راکھ کے بادل دیکھے گئے ہیں۔ ہم صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپریٹنگ عملے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔"

اس وقت، ایئر انڈیا کی پروازوں پر کوئی بڑا اثر نہیں ہے۔ ہم اپنے مسافروں، عملے اور ہوائی جہاز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے احتیاطی منصوبے کے حصے کے طور پر تمام ضروری اقدامات کریں گے، جو ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیٹ ورک پر ہماری گراؤنڈ ٹیمیں مسافروں کی مدد کرتی رہیں گی اور انہیں ان کی پروازوں کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کرتی رہیں گی۔

اکسا ایئر نے ایکس پر ایک اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتے ہوئے کہا، "ہم ایتھوپیا میں آتش فشاں کی سرگرمیوں اور فلائٹ آپریشنز پر اس کے ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مسافروں کی حفاظت اور بھلائی ہماری اولین ترجیح ہے۔" دریں اثنا، راکھ کا بادل عمان اور یمن کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ زمین اور سمندر کے اوپر سے گزرنے کے ساتھ ہی اس کی کثافت میں بتدریج کمی متوقع ہے۔

اس سے قبل انڈیا میٹ اسکائی ویدر نے پیش گوئی کی تھی کہ ایتھوپیا کے ہیلی گبی آتش فشاں سے راکھ کا بادل مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں میں داخل ہوگا اور کئی شمالی ریاستوں سے گزرے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا، "راکھ کا بادل گجرات (مغرب کی طرف) میں داخل ہونے کی توقع ہے اور رات 10 بجے تک راجستھان، شمال مغربی مہاراشٹر، دہلی، ہریانہ اور پنجاب کی طرف بڑھے گا، اور بعد میں ہمالیائی خطے اور دیگر علاقوں کو متاثر کرے گا۔"

آتش فشاں پھٹنے سے ہوا میں اڑنے والا راکھ کا بادل 100-120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمالی ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ راکھ 15,000-25,000 فٹ سے 45,000 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ آتش فشاں کی راکھ میں سلفر ڈائی آکسائیڈ اور شیشے اور پتھر کے چھوٹے ذرات شامل ہوتے ہیں۔

TAGGED:

ETHIOPIAN VOLCANIC ERUPTION
ASH CLOUD INDIA
ETHIOPIA VOLCANO BURST
آتش فشاں کی راکھ سے بھارت متاثر
ETHIOPIA VOLCANO ASH CLOUD

