ایتھوپیا کے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ سے بھارت میں فلائٹ آپریشنز متاثر

ایتھوپیا کے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ کا ایک حصہ ہوا میں اُڑ کر بھارت کی کئی ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔
Published : November 25, 2025 at 12:34 PM IST
نئی دہلی: ایتھوپیا کے ہیلی گبی آتش فشاں کے پھٹنے سے پیر کی رات شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں راکھ پھیل گئی، جس سے راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، دہلی-این سی آر، اور پنجاب میں وزیبلٹی کم ہو گئی اور ہوائی ٹریفک میں خلل پڑا۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کے مطابق ایئر لائنز اور ہوائی اڈوں کو ایک ایڈوائزری بھیجی گئی ہے جس میں انہیں آتش فشاں کی راکھ سے پیدا ہونے والے آپریشنل چیلنجز سے خبردار کیا گیا ہے۔ انہوں نے آپریٹرز سے الرٹ رہنے، ریئل ٹائم اپ ڈیٹس کی نگرانی کرنے، اور صورت حال کے بدلتے ہی ضروری حفاظتی اقدامات کرنے پر زور دیا۔
راکھ کے بادل نے فوری طور پر فلائٹ سروسز کو متاثر کیا۔ انڈیگو، اکسا ایئر اور کے ایل ایم نے کئی آپریشنز منسوخ کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایئر لائنز نے اپنے روٹس اور نظام الاوقات کو ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ ہوابازی کے حکام بدلتی ہوئی صورت حال کا مسلسل جائزہ لیتے رہے۔ اس سے قبل، پیر کو جاری کردہ ایک الگ ایڈوائزری میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) نے ایئر لائنز کو ہدایت کی کہ وہ مخصوص اونچائیوں اور ہیلی گبی آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ سے متاثر ہونے والے علاقوں سے گریز کریں۔
Following the recent eruption of the #HayliGubbi volcano in #Ethiopia, ash clouds are reported to be drifting towards parts of western India. We understand that such news may cause concern, and we want to reassure you that your safety remains our highest priority.— IndiGo (@IndiGo6E) November 24, 2025
ہوائی اڈوں کو راکھ سے ہونے والی آلودگی کے لیے رن وے کا معائنہ کرنے اور ضرورت پڑنے پر آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام نے ممکنہ تاخیر اور ڈائیورزن سے خبردار کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی راکھ کے بادل نے کچھ پروازوں میں خلل ڈالا۔ انڈیگو کی کنور-ابوظہبی فلائٹ (6E 1433) کو متاثرہ راستے سے بچنے کے لیے پیر کو احمد آباد کی طرف موڑ دیا گیا، جب کہ ابوظہبی میں آپریٹ کرنے والی ایک اور بھارتی ایئر لائن نے واپسی کا سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے انجن کی اچھی طرح سے جانچ کی۔
ڈی جی سی اے کی ایڈوائزری کے بعد ایئر انڈیا نے بھی پیر کو ایک بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے، "ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد بعض علاقوں میں راکھ کے بادل دیکھے گئے ہیں۔ ہم صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپریٹنگ عملے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔"
#ImportantAdvisory— Air India (@airindia) November 25, 2025
The following Air India flights have been cancelled as we carry out precautionary checks on those aircraft which had flown over certain geographical locations after the Hayli Gubbi volcanic eruption.
اس وقت، ایئر انڈیا کی پروازوں پر کوئی بڑا اثر نہیں ہے۔ ہم اپنے مسافروں، عملے اور ہوائی جہاز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے احتیاطی منصوبے کے حصے کے طور پر تمام ضروری اقدامات کریں گے، جو ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیٹ ورک پر ہماری گراؤنڈ ٹیمیں مسافروں کی مدد کرتی رہیں گی اور انہیں ان کی پروازوں کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کرتی رہیں گی۔
اکسا ایئر نے ایکس پر ایک اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتے ہوئے کہا، "ہم ایتھوپیا میں آتش فشاں کی سرگرمیوں اور فلائٹ آپریشنز پر اس کے ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مسافروں کی حفاظت اور بھلائی ہماری اولین ترجیح ہے۔" دریں اثنا، راکھ کا بادل عمان اور یمن کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ زمین اور سمندر کے اوپر سے گزرنے کے ساتھ ہی اس کی کثافت میں بتدریج کمی متوقع ہے۔
#TravelUpdate We are closely monitoring the volcanic activity in Ethiopia and its potential impact on flight operations in nearby regions. Our teams will continue to assess the situation in compliance with international aviation advisories and safety protocols and take necessary…— Akasa Air (@AkasaAir) November 24, 2025
اس سے قبل انڈیا میٹ اسکائی ویدر نے پیش گوئی کی تھی کہ ایتھوپیا کے ہیلی گبی آتش فشاں سے راکھ کا بادل مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں میں داخل ہوگا اور کئی شمالی ریاستوں سے گزرے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا، "راکھ کا بادل گجرات (مغرب کی طرف) میں داخل ہونے کی توقع ہے اور رات 10 بجے تک راجستھان، شمال مغربی مہاراشٹر، دہلی، ہریانہ اور پنجاب کی طرف بڑھے گا، اور بعد میں ہمالیائی خطے اور دیگر علاقوں کو متاثر کرے گا۔"
آتش فشاں پھٹنے سے ہوا میں اڑنے والا راکھ کا بادل 100-120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمالی ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ راکھ 15,000-25,000 فٹ سے 45,000 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ آتش فشاں کی راکھ میں سلفر ڈائی آکسائیڈ اور شیشے اور پتھر کے چھوٹے ذرات شامل ہوتے ہیں۔
