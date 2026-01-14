جاپانی وفد کا راموجی فلم سٹی، ای ٹی وی بھارت کا شاندار دورہ
وفد نے ای ٹی وی بھارت کے دفترکا دورہ کیا جہاں ایڈیٹر بلال بھٹ نے نیوز روم کے کام کے طریقۂ کار سے واقف کروایا۔
Published : January 14, 2026 at 7:50 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی نے بدھ کے روز جاپان سے آئے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے 30 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کی میزبانی کی، جس کا مقصد بھارت اور جاپان کے درمیان فلم، میڈیا اور تفریح کے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنا تھا۔ وفد کو ہوٹل ستارا میں روایتی انداز میں خوش آمدید کہا گیا، جہاں مارگدرشی چِٹ فنڈز کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلیجا کرن بھی موجود تھیں، جنہوں نے جاپانی وفد کے اراکین سے ملاقات اور تبادلۂ خیال کیا۔
وفد کی قیادت معروف جاپانی میگزین کورئیر جاپون کے ایڈیٹر ان چیف ہیروآکی مینامی کر رہے تھے۔ ، جو کوڈانشا پبلشنگ گروپ کی اشاعت ہے، جبکہ ان کے ہمراہ یوشی آکی کوگا بھی تھے جو اسی ادارے سے وابستہ کنسلٹنٹ ہیں۔ وفد کو راموجی گروپ اور راموجی فلم سٹی کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی گئی۔ انہیں ایناڈو اخبار، جو تلگو زبان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا روزنامہ ہے، اور گزشتہ دہائیوں میں اسے حاصل ہونے والے اعزازات سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ راموجی گروپ صرف خبروں تک محدود نہیں بلکہ کھیل، تعلیم اور ثقافت کے فروغ میں بھی سرگرم کردار ادا کرتا ہے۔
اس موقع پر وفد کو راموجی فلم سٹی پر مبنی ایک خصوصی ویڈیو دکھائی گئی، جس میں یہاں فلمائے گئے مشہور مناظر شامل تھے، جن میں بالی وڈ کی مقبول فلم چنئی ایکسپریس بھی شامل ہے۔ پریزنٹیشن کے دوران وفد کو یہ بھی بتایا گیا کہ راموجی گروپ کی زیرانتظام عالمی سطح پر معروف اور جدید ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم ای ٹی وی بھارت بھی چلایا جارہا ہے۔
وفد کو راموجی گروپ کے مستقبل کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا، جن میں کھیل اور سیاحت کے نئے مراکز، گلوبل ولیج، لگژری ہالی ڈے ریزورٹ، عالمی معیار کا مائس (MICE) سینٹر، جدید طبی اور ویلنیس سینکچری، او ٹی ٹی شوٹنگ سیٹس، سوشل میڈیا پروڈکشن زون، ایکو ٹورازم، نائٹ سفاری، واٹر و ایڈونچر پارک اور میگا ریٹیل مال شامل ہیں۔
وفد کے ہمراہ موجود آئی جے کاکیشی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر سنجے پانڈا نے کہا کہ بھارت اور جاپان فطری شراکت دار ہیں۔ ان کے مطابق وفد میں جاپانی کمپنیوں کے 20 سینئر ایگزیکٹوز شامل ہیں جو بھارت میں اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی کو کانٹینٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کے لیے ایک بے مثال مقام قرار دیا اور راموجی گروپ کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
جاپانی مہمانوں نے فلم سٹی کے مختلف حصوں بشمول ہوا محل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے راجستھانی لوک موسیقی اور رقص سے لطف اندوز ہوئے۔ جاپانی گارڈن کا دورہ وفد کے لیے خاص طور پر دلچسپی کا باعث رہا جہاں انہیں اپنے وطن جیسا ماحول محسوس ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے مایالوگ کا دورہ کیا جہاں راموجی فلم سٹی میں بننے والی فلموں اور ان کی تیاری کے عمل پر مبنی ویڈیو دکھائی گئی۔ اس دوران فلم سازی کے جدید انتظامات کو قریب سے دیکھا۔
اس کے بعد وفد نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ای ٹی وی بھارت کا دورہ کیا، جہاں ایڈیٹر بلال بھٹ نے نیوز روم کے کام کرنے کے طریقۂ کار اور 13 زبانوں میں خبروں کی ترسیل کے مربوط نظام سے آگاہ کیا۔ وفد نے نیوز روم کی مؤثر اور منظم کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔ بعد ازاں وفد نے ای ٹی وی آندھرا پردیش، ای ٹی وی تلنگانہ اور ای ٹی وی بال بھارت کے اسٹوڈیوز کا بھی دورہ کیا اور لائیو نیوز اور تفریحی پروگراموں کی تیاری کے عملی پہلوؤں سے واقفیت حاصل کی۔
کورئیر جاپون کے ایڈیٹر ہیروآکی مینامی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ راموجی فلم سٹی کے اسٹوڈیوز کے حجم اور معیار سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق جاپان میں اس پیمانے کے اسٹوڈیوز موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آر آر آر اور باہوبلی: دی بگننگ جیسی چند بھارتی فلمیں جاپان میں ریلیز ہو چکی ہیں، لیکن مزید بھارتی فلموں کے لیے جاپانی مارکیٹ میں وسیع مواقع موجود ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: راموجی فلم سٹی کے ڈپٹی مینیجر الف حسین نے آئی آئی ٹی ایم میں بہترین برانڈ اسٹوری ٹیلر کا ایوارڈ جیتا
وفد کی ایک اور رکن آئیکو چکابا نے بھی راموجی فلم سٹی کے سیٹس اور سہولیات کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسی جامع سہولیات کہیں اور موجود نہیں، جہاں پروڈکشن، مہمان نوازی اور میڈیا سب ایک ہی جگہ دستیاب ہوں۔ وفد میں شوگاکوکان، شویشیا، گاککن، کوڈانشا، توئی اینیمیشن، بانڈائی نامکو پکچرز، بوسٹن کنسلٹنگ اور دیگر معروف جاپانی اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ دورے کے اختتام پر وفد نے راموجی فلم سٹی کے دیگر مقامات بھی دیکھے اور خوشگوار یادیں سمیٹتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔