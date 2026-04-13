نوئیڈا میں مزدوروں کا پرتشدد مظاہرہ، دہلی بارڈر پر ٹریفک جام
Published : April 13, 2026 at 6:49 PM IST
نئی دہلی: مختلف مطالبات کو لے کر نوئیڈا میں فیکٹری ورکرز کے پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے دہلی کے ساتھ نوئیڈا کی سرحدوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ مظاہروں کی وجہ سے نیشنل ہائی وے 9 سمیت مختلف راستوں پر ٹریفک جام ہو گیا، لوگ کار میں پھنسے ہوئے، گاڑیوں کی قطاریں کئی کلومیٹر تک دیکھی گئیں۔ صورتحال کے پیش نظر دہلی میں داخلے کے اہم مقامات پر سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی۔
حکام کے مطابق نوئیڈا کے مختلف صنعتی علاقوں سے مزدور صبح کے وقت جمع ہوئے اور اجرت میں اضافے کے اپنے دیرینہ مطالبہ کو لے کر نعرے لگائے۔ احتجاج جلد ہی پرتشدد ہو گیا، کچھ مظاہرین نے املاک کی توڑ پھوڑ کی، پتھراؤ کیا، اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔
دہلی پولیس کے ایک اہلکار نے کہا، "صورتحال پر قابو پانے اور ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے دہلی پولیس اور نوئیڈا پولیس کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن گاڑیوں کی لمبی قطاروں کی وجہ سے ٹریفک جام ہوگیا۔" سڑکوں پر پھنسے پریشان مسافروں نے 'X' پر اپنی آپبیتی لکھیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ وہ صبح 7:30 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلی اور ایک گھنٹے سے زیادہ ٹریفک میں پھنسی رہی۔
ایک اور شخص نے حکومت سے کچھ ٹرینوں کے اوقات میں تاخیر کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، "مظاہروں اور دھرنوں کی وجہ سے ہونے والے شدید ٹریفک جام کی وجہ سے، دہلی کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر جانے والے مسافروں کو اسٹیشنوں تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ براہ کرم ٹرینوں کو 15 منٹ کی تاخیر پر غور کریں۔"
ایک بیان میں کہا گیا ہے، "نجی کمپنیوں کے کارخانوں کے مزدوروں کے احتجاج کی وجہ سے نوئیڈا میں ٹریفک بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے چیلا بارڈر (دہلی) سے آنے والی نوئیڈا لنک روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ چیلا بارڈر سے نوئیڈا کی طرف ٹریفک شدید متاثر ہوئی ہے۔"
حکام نے بتایا کہ ناکہ بندی کو ختم کرنے اور ٹریفک کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا، "دہلی پولیس پوری طرح چوکس ہے۔ تمام اہم مقامات پر کافی پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ کسی کو بھی امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔"
پولیس حکام نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اتر پردیش میں اپنے ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کی سرحد پر بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے تاکہ اس طرف سے مظاہرین کی دہلی میں کسی قسم کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔