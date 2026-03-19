بھارت نے وکرم درے سوامی کو چین میں نیا سفیر مقرر کر دیا
Published : March 19, 2026 at 3:31 PM IST
نئی دہلی: وزارتِ خارجہ نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ بھارت نے وکرم درے سوامی کو چین میں اپنا اگلا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ اس وقت برطانیہ میں بھارت کے ہائی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور جلد ہی چین میں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
وزارت خارجہ کے مطابق، “وکرم کے. درے سوامی (آئی ایف ایس: 1992)، جو اس وقت برطانیہ میں بھارت کے ہائی کمشنر ہیں، کو عوامی جمہوریہ چین میں بھارت کا اگلا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔”
1992 میں انڈین فارن سروس میں شامل ہونے والے درے سوامی نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا تھا۔ انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدائی تربیت کے بعد انہیں 1994 میں ہانگ کانگ میں بھارتی سفارت خانے میں تھرڈ سیکریٹری تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے چینی زبان میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔
بعد ازاں وہ بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے میں تعینات رہے اور تقریباً چار سال خدمات انجام دیں۔ 2000 میں نئی دہلی واپسی پر انہوں نے وزارت خارجہ میں ڈپٹی چیف آف پروٹوکول کی ذمہ داری سنبھالی اور پھر وزیر اعظم کے دفتر میں بھی خدمات انجام دیں، جہاں وہ نجی سیکریٹری کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔
ان کے کیریئر میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن، جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں قونصل جنرل، اور ازبکستان و جنوبی کوریا میں سفیر کے طور پر اہم تقرریاں شامل ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں اور انڈو-پیسیفک ڈویژن کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وکرم کو چینی، فرانسیسی اور کوریائی زبانوں پر عبور حاصل ہے، اور انہیں مطالعہ، کھیل، فٹنس، سیاحت اور جاز موسیقی سے دلچسپی ہے۔