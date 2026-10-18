وجئے واڑہ: مارگدرشی چٹ فنڈز کی جانب سے اندرکیلادری کنک دُرگما کو سونے کے کنول نذرانہ پیش
دُرگا اشٹمی کے موقع پر مارگدرشی کی ایم ڈی شیلجا کرن اور راموجی فلم سٹی کی ایم ڈی وجیشوری نے اندرکیلادری پہنچ کر درشن کیے۔
Published : October 18, 2026 at 6:48 PM IST
وجئے واڑہ : دسہرہ اور شاردیا نوراتری کے دوران دُرگا اشٹمی کے موقع پر وجئے واڑہ کے اندرکیلادری میں زبردست رونق چھائی ہوئی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر مارگدرشی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ نے شکتی پیٹھ میں جگن ماتا کی پوجا اور آرائش کے لیے سونے کے دو کنول نذر کیے ہیں۔ اتوار کی صبح، مارگدرشی چٹ فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) چیروکوری شیلجا کرن اور راموجی فلم سٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) چیروکوری وجیشوری نے اندرکیلادری پہنچ کر دیوی کے درشن کیے۔
اس موقع پر انہوں نے خصوصی پوجا ارچنا میں حصہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے دیوی کے سنگھار کے لیے لائے گئے سنہرے پھول کنک دُرگما کی مورتی کے روبرو پیش کیے۔ اس کے بعد، آشیرواد منڈپم میں مندر کے ایگزیکٹو آفیسر (ای او) وی کے سینا نائک کو باضابطہ یہ سونے کے پھول سونپے گئے۔ دیوی کی آرائش و سنگھار کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے ماہر سناروں نے 22 قیراط خالص سونے کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی مہارت اور نفاست سے یہ دونوں کنول تیار کیے ہیں۔
ان دونوں سنہرے کنولوں کا مجموعی وزن 280.25 گرام ہے۔ اس موقع پر مارگدرشی چٹ فنڈ کی ایم ڈی شیلجا کرن نے کہا کہ نوراتری کے مبارک موقع پر یہ سنہرے کنول دیوی کو تحفتاً پیش کیے گئے ہیں اور ہم نے اپنی مرادوں کی تکمیل کے لیے پرارتھنا کی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "دیوی کے سنگھار کو مزید دلکش بنانے کے لیے ماہر کاریگروں نے خصوصی طور پر 22 قیراط سونے سے یہ دو سنہرے کنول تیار کیے ہیں، جن کا کل وزن 280.25 گرام ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ہم نے نوراتری کے اس مبارک موقع پر یہ سنہرے پھول جگن ماتا کو ارپت کیے اور دعائیں مانگیں۔" مندر کے ایگزیکٹو آفیسر سینا نائک نے بتایا کہ ملک کے ممتاز مالیاتی ادارے مارگدرشی چٹ فنڈ نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ کنک دُرگما کو یہ سنہرے پھول تحفتاً پیش کیے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ دیوی کا آشیرواد ہمیشہ اس ادارے پر قائم رہے۔