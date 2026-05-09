سسپنس ختم: وجے بنیں گے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ، وی سی کے نے ٹی وی کے کو حمایت کا خط سونپ دیا، چنئی میں جشن کا ماحول
تمل ناڈو میں حکومت بنانے کےلیے وی سی کے نے وجے کی قیادت میں نئی ٹی وی کے حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
Published : May 9, 2026 at 6:00 PM IST
چنئی: تمل ناڈو میں حکومت سازی کو لے کر سسپنس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ٹی وی کے کے لیے حکومت بنانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔وی سی کے نے باضابطہ طور پر وجے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
وی سی کے کے صدر تھول تھرومالاوان نے ہفتہ کو ٹی وی کے کے جنرل سکریٹری (الیکشن کمپین مینجمنٹ) آدھو ارجن کو حمایت کا سرکاری خط حوالے کیا۔ خط میں، تھرومالاوان نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی حمایت کی۔
Tamil Nadu | VCK president Thol. Thirumavalavan gives the official confirmation letter to Aadhav Arjuna - TVK General Secretary - Election Campaign Management, extending their support to TVK to form a government in the state.— ANI (@ANI) May 9, 2026
وی سی کے کی طرف سے حمایت کا خط موصول ہونے کے بعد ٹی وی کے لیڈر ادھو ارجن نے اسے "فتح" قرار دیا۔ انہوں نے وی سی کے کا ایک خط دکھایا جس میں حکومت بنانے میں کے لئے ٹی وی کے کی حمایت کی گئی ہے۔ ارجن نے کانگریس، بائیں بازو، اور وی سی کے چیف تھرومالاوان کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وجے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔
وی سی کے رہنما وانی آراسو، جو قانون ساز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، نے گورنر ارلیکر کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ٹی وی کے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وجے بہت جلد گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
#WATCH | Chennai | TVK supports cheer after VCK extends its support to TVK to form the government in Tamil Nadu. VCK President Thol Thirumavalavan has handed over the official confirmation letter to TVK leader Aadhav Arjuna. pic.twitter.com/6tcn4z00t3— ANI (@ANI) May 9, 2026
تمل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے وی سی کے کی حمایت کے اعلان نے ٹی وی کے کے اندر خوشی کی لہر دوڑادی۔ ٹی وی کے کے حامی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چنئی میں سڑکوں پر نکل آئے۔
وی سی کے ذرائع نے بتایا کہ پارٹی، فی الحال، پہلی وی سی کے حکومت بنانے کی کوشش میں وجے کو باہر سےحمایت فراہم کرے گی۔
Tamil Nadu: IUML extends unconditional support to TVK to form a government in the state.— ANI (@ANI) May 9, 2026
With this, TVK now has the support of Congress, CPI, CPI(M), VCK, IUML, taking its tally to 121, crossing the majority mark of 118. pic.twitter.com/pERoJbxQ7i
انڈین یونین مسلم لیگ (آئی یو ایم ایل) نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔آئی یو ایم ایل رہنماؤں نے ہفتہ کو آئی یو ایم ایل کو حمایت کا ایک خط پیش کیا۔ آئی یو ایم ایل کے دو ایم ایل اے ہیں۔