سسپنس ختم: وجے بنیں گے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ، وی سی کے نے ٹی وی کے کو حمایت کا خط سونپ دیا، چنئی میں جشن کا ماحول

تمل ناڈو میں حکومت بنانے کےلیے وی سی کے نے وجے کی قیادت میں نئی ٹی وی کے حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 6:00 PM IST

چنئی: تمل ناڈو میں حکومت سازی کو لے کر سسپنس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ٹی وی کے کے لیے حکومت بنانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔وی سی کے نے باضابطہ طور پر وجے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔

وی سی کے کے صدر تھول تھرومالاوان نے ہفتہ کو ٹی وی کے کے جنرل سکریٹری (الیکشن کمپین مینجمنٹ) آدھو ارجن کو حمایت کا سرکاری خط حوالے کیا۔ خط میں، تھرومالاوان نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی حمایت کی۔

وی سی کے کی طرف سے حمایت کا خط موصول ہونے کے بعد ٹی وی کے لیڈر ادھو ارجن نے اسے "فتح" قرار دیا۔ انہوں نے وی سی کے کا ایک خط دکھایا جس میں حکومت بنانے میں کے لئے ٹی وی کے کی حمایت کی گئی ہے۔ ارجن نے کانگریس، بائیں بازو، اور وی سی کے چیف تھرومالاوان کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وجے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔

وی سی کے رہنما وانی آراسو، جو قانون ساز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، نے گورنر ارلیکر کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ٹی وی کے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وجے بہت جلد گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔

تمل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے وی سی کے کی حمایت کے اعلان نے ٹی وی کے کے اندر خوشی کی لہر دوڑادی۔ ٹی وی کے کے حامی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چنئی میں سڑکوں پر نکل آئے۔

وی سی کے ذرائع نے بتایا کہ پارٹی، فی الحال، پہلی وی سی کے حکومت بنانے کی کوشش میں وجے کو باہر سےحمایت فراہم کرے گی۔

انڈین یونین مسلم لیگ (آئی یو ایم ایل) نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔آئی یو ایم ایل رہنماؤں نے ہفتہ کو آئی یو ایم ایل کو حمایت کا ایک خط پیش کیا۔ آئی یو ایم ایل کے دو ایم ایل اے ہیں۔

