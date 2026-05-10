تمل ناڈو میں 200 یونٹ تک گھریلو بجلی مفت، سی ایم وجے نے جاری کیا پہلا حکم
نئے وزیر اعلیٰ وجے نے کہا کہ ریاست میں حقیقی سیکولرازم اور سماجی انصاف کے لیے حکومت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔
Published : May 10, 2026 at 1:52 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھانے کے فوراً بعد ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے نے 200 یونٹ مفت بجلی کی اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے پہلے سرکاری حکم نامے پر دستخط کیا۔ یہ اسکیم صرف 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں پر لاگو ہوگی۔
انہوں نے ریاست بھر میں خواتین کی حفاظت کے لیے ایک اسپیشل فورس بنانے اور پوری ریاست میں انٹی ڈرگ ٹریفکنگ یونٹس کے قیام کے لیے بھی کاغذات پر دستخط کیے۔
وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہاں جواہر لعل نہرو انڈور اسٹیڈیم میں اپنی پہلی تقریر میں وجے نے کہا کہ "حقیقی سیکولرازم اور سماجی انصاف" کے لیے پرعزم حکومت کا ایک نیا دور اب شروع ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی طاقت کا مرکز نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ طاقت کا واحد مرکز ہوں گے۔ انہوں نے حکومت سازی کے لیے حمایت دینے پر کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل، اور بائیں بازو کی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے خاص طور پر بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی کے ان کی وجہ سے جیتی کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو ان کی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے منایا۔
سی جوزف وجے اور ان کی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج (10 مئی) چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر نے وجے اور 9 وزراء کو عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔
