وجے 'حکومت' نے تمل ناڈو اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، ڈی ایم کے نے کیا واک آؤٹ
ووٹ سے پہلے، وجے نے منگل کو پنائیور میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایم ایل اے کے ساتھ بات چیت کی۔
Published : May 13, 2026 at 12:24 PM IST
چنئی: وجے کی زیرِ قیادت تاملگا ویٹری کزگم ٹی وی کے (TVK) حکومت نے منگل کو تمل ناڈو قانون ساز اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ جس میں ڈی ایم کے، کے ممبران قائد حزب اختلاف ادھی ندھی اسٹالن کی قیادت میں واک آؤٹ کر گئے، اس طرح ڈی ایم کے، کے ارکان اسمبلی نے ووٹنگ سے پرہیز کیا۔
233 رکنی اسمبلی میں 144 ارکان نے تحریک اعتماد کے حق میں ووٹ دیا جب کہ 22 ارکان نے مخالفت کی۔ اے آئی اے ڈی ایم کے، کے 22 ایم ایل ایز بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تحریک کے حق میں ووٹ دیا۔
ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری
حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات میں، ٹی وی کے (TVK) نے 108 سیٹیں حاصل کیں، جو واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ تاہم، چونکہ اکثریت کے لیے 118 سیٹیں درکار ہیں، اس لیے ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ وجے نے گورنر راجیندر وشواناتھ آرلیکر سے حکومت بنانے سے پہلے اکثریت کی حمایت ثابت کرنے کے لیے وقت مانگا۔
وجے نے 10 مئی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا
گورنر نے ابتدا میں اصرار کیا کہ وجے کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے پہلے اکثریت کی حمایت حاصل کی جائے۔ اس کے بعد، ٹی وی کے (TVK) نے کانگریس، کمیونسٹ پارٹیوں، وی سی کے (VCK) اور انڈین یونین مسلم لیگ (IUML) سے حمایت حاصل کی، جس سے وجے کو 10 مئی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کے قابل بنایا گیا۔
17ویں تمل ناڈو اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 مئی کو شروع ہوا، جس کے دوران نو منتخب ایم ایل ایز نے حلف لیا۔ دوسرے روز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ اعتماد کے ووٹ سے پہلے، وجے نے منگل کو پنائیور میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایم ایل ایز کے ساتھ بات چیت کی۔ ملاقات میں کابینہ میں توسیع پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
AIADMK اندرونی کشمکش کے بعد حریف کیمپوں میں بٹی
دریں اثنا، اے آئی اے ڈی ایم کے (AIADMK) انتخابی شکست کے بعد اندرونی کشمکش کے بعد حریف کیمپوں میں بٹ گئی ہے۔ پہلے اسمبلی اجلاس کے دوران، ایڈاپڈی کے پالانی سوامی دھڑا اور ایس پی ویلومنی دھڑا الگ الگ پہنچے، جب کہ سی وی شانموگم ایم ایل اے کے طور پر حلف لیے بغیر درمیان سے چلے گئے۔ ہنگامہ آرائی میں اضافہ کرتے ہوئے، سی وی شانموگم اور ایس پی ویلومنی کی قیادت میں 24 اے آئی اے ڈی ایم کے، ایم ایل ایز نے منگل کو وجے کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ تاہم ای پی ایس کی زیرِ قیادت کیمپ نے مضبوطی سے کہا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کی حمایت نہیں کرے گا۔
اعتماد کا ووٹ کیسے حاصل ہوگا؟
قبل ازیں گورنر ارلیکر نے وزیر اعلیٰ وجے کو اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے 13 مئی تک کا وقت دیا تھا۔ اسی کے مطابق آج اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے۔ 233 رکنی اسمبلی میں، حکومت کو آدھے سے زیادہ اراکین کی حمایت حاصل کرنا تھی جو موجود ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں۔
ابتدائی طور پر تحریک کی صوتی ووٹ کے لیے پیشی
اعتماد کی تحریک سب سے پہلے حکمران پارٹی کے ایک رکن پیش کریں گے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ وجے کی تقریر ہوگی۔ اپوزیشن ارکان بھی بحث میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر تحریک کو صوتی ووٹ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اگر حزب اختلاف کے ارکان تقسیم کے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں — یا تو الیکٹرانک یا کاغذی بیلٹ کے ذریعے — اسپیکر کو اس کی اجازت دینی چاہیے۔
ڈویژن وار کیسے ہوتی ہے ووٹنگ
تقسیم کے ووٹ کی صورت میں، تمام ایم ایل ایز کو ایوان میں بلانے کے لیے تین بار گھنٹیاں بجائی جاتی ہے۔ ممبران کے داخل ہوتے ہی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی سکریٹری چھ ڈویژنوں میں ڈویژن وار ووٹنگ کراتے ہیں۔
تحریک کی حمایت، مخالفت یا ووٹنگ سے باز رہنے والے ایم ایل ایز کو الگ سے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے اور ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسپیکر نتائج کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تحریک منظور ہوتی ہے تو حکومت اپنے عہدے پر برقرار رہتی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے، تو نتیجہ گورنر کو پہنچا دیا جاتا ہے اور حکومت کو برخواست کر دیا جا سکتا ہے۔