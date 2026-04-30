ویتنام کے صدر ٹو لام پی ایم مودی کی دعوت پر ہندوستان کا دورہ کریں گے

مودی نے ہندوستان اور ویتنام کے درمیان دوستی پر زور دیتے ہوئے اہم اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا وعدہ کیا۔

ویتنام کے صدر ٹو لام
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 30, 2026 at 11:16 AM IST

نئی دہلی: ویتنام کے صدر ٹو لام وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر 5 سے 7 مئی تک سرکاری دورے پر ہندوستان آئیں گے، وزارت خارجہ (MEA) نے ایک بیان میں اس خبر کو واضح کیا۔

ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری لام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی آئے گا جس میں ویتنام کی حکومت کے کئی وزرا اور اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ ایک بڑا تجارتی وفد بھی معزز مہمان کے ہمراہ ہوگا۔ اس سال اپریل میں ویتنام کے صدر منتخب ہونے کے بعد لام کا ہندوستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔

دورۂ بھارت کے دوران بودھ گیا اور ممبئی کا دورہ

بیان کے مطابق 6 مئی کو راشٹرپتی بھون کے صحن میں لام کا باضابطہ استقبال کیا جائے گا۔ صدر دروپدی مرمو، ٹو لام سے ملاقات کریں گی۔ دیگر ہندوستانی معززین کی بھی لام سے ملاقات متوقع ہے۔ وہ اپنے دورۂ بھارت کے دوران بودھ گیا اور ممبئی بھی جائیں گے۔

جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے 10 سال مکمل

ہندوستان اور ویتنام کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتے مشترک ہیں، جو پچھلے کچھ سالوں میں گہرے ہوئے ہیں۔ لام کا دورہ ایک اہم وقت پر آیا ہے کیونکہ دونوں ممالک 2016 میں وزیر اعظم مودی کے دورہ ویتنام کے دوران قائم جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر مل رہے ہیں۔

مضبوط دو طرفہ تعلقات کو نئی تحریک ملنے کی امید

بیان میں کہا گیا ہے کہ قائدین کے درمیان ہونے والی بات چیت سے مضبوط دو طرفہ تعلقات کو نئی تحریک ملے گی اور ہندوستان اور ویتنام کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھلنے کی امید ہے۔ اس سے پہلے 7 اپریل کو، پی ایم مودی نے ٹو لام کو ویتنام کے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں نئی ​​دہلی اور ہنوئی کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔

ہندوستان اور ویتنام کے درمیان دیرینہ دوستی پر زور

پی ایم مودی نے ہندوستان اور ویتنام کے درمیان دیرینہ دوستی پر زور دیا اور دونوں ممالک کے درمیان اہم اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے لام کو سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی مزید مضبوط ہو گی۔ میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"

