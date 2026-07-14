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مہاراشٹر: ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے پندرہ بھارتیوں کی لاشیں ممبئی لائی گئیں

ویتنام کے Phu Quoc جزیرے کے قریب ایک اسپیڈ بوٹ جس میں 32 ہندوستانی سیاح اور عملے کے چار مقامی ارکان سوار تھے الٹ گئی۔

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ویتنام کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 ہندوستانیوں کی میتیں ممبئی پہنچ گئیں (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 14, 2026 at 9:40 AM IST

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ممبئی: ویتنام کے پھو کوک (Phu Quoc) جزیرے کے قریب کشتی کے المناک حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام 15 بھارتی سیاحوں کی میتیں گزشتہ رات ممبئی لائی گئیں۔ لاشوں کو رات 9:19 پر ویتنام ایئر لائنز کی خصوصی پرواز (VN 979) کے ذریعے ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچایا گیا۔

منگل کو لاشوں کو ان کی متعلقہ جنوبی ریاستوں میں پہنچایا جائے گا اور خصوصی حفاظتی انتظامات کے تحت ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا۔ لاشیں منگل کو جنوبی ریاستوں کو روانہ کی جائیں گی۔ ویتنام سے لائی گئی 15 لاشوں کو گھریلو پروازوں کے ذریعے تامل ناڈو، کیرالہ اور آندھرا پردیش پہنچایا جائے گا۔ 15 متاثرین میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، دو کا کیرالہ سے اور تین کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے۔ (جن میں دو خواتین بھی شامل ہیں)۔

آندھرا پردیش کی لاشیں حیدرآباد روانہ

آندھرا پردیش پولیس کی ایک ٹیم ویتنام سے پرواز کے پہنچنے سے پہلے ممبئی ہوائی اڈے پر پہنچی۔ آندھرا پردیش کے تین باشندوں کی لاشیں وصول کرنے کے بعد ٹیم صبح 5:45 بجے ایئر انڈیا کی پرواز سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد نعشوں کو حیدرآباد سے ایمبولینس کے ذریعہ صبح تقریباً 7:10 بجے آندھرا پردیش میں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔

متاثرین کا تعلق کیرالہ سے بھی تھا

کیرالہ کے کوٹاراکارا سے ایک جوڑے کی لاشیں — اے سی تھامس (57) اور ان کی اہلیہ لونی تھامس (56) کو تقریباً 6:30 بجے ایئر انڈیا کی پرواز سے تیروواننت پورم لے جایا گیا۔ ایئرپورٹ سے انہیں خصوصی ایمبولینس میں گھر لے جایا جائے گا۔

تمل ناڈو کے 10 باشندوں کی لاشیں چنئی اور کوئمبٹور بھیجی گئیں

چنئی جانے والے چار لوگوں میں سے دو لوگوں کی لاشیں آج صبح ممبئی سے روانہ کی گئیں۔ باقی دو کی لاشوں کو لے کر دوسری پرواز بھی ممبئی سے روانہ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد باقی چھ کی لاشوں کو تین پروازوں کے ذریعے کوئمبٹور پہنچایا جائے گا۔ ایئرپورٹ سے میتیں ان کے آبائی علاقوں میں ان کے اہل خانہ کے حوالے کی جائیں گی۔

بھارتی حکومت نے کیے انتظامات

ہندوستانی حکومت اور ویتنام میں ہندوستانی سفارت خانے نے 11 جولائی کو ہونے والے المناک واقعے میں ہلاک ہونے والے ہندوستانی شہریوں کی لاشوں کو واپس لانے کے لیے تیزی سے کام کیا۔ کل رات دیر گئے ممبئی ایئرپورٹ پر ضروری کسٹم اور امیگریشن کی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد، آخری رسومات کے لیے لاشوں کو ان کی متعلقہ ریاستوں تک پہنچانے کا عمل شروع ہوا۔

حادثے کی معلومات

11 جولائی کو، ویتنام کے پھو کوک (Phu Quoc) جزیرے کے قریب ایک اسپیڈ بوٹ جس میں 32 ہندوستانی سیاح اور عملے کے چار مقامی ارکان سوار تھے الٹ گئی تھی۔ سولہ ہندوستانیوں کو بحفاظت بچا لیا گیا اور وہ طبی علاج کے بعد ہندوستان واپس آگئے ہیں جب کہ ایک سیاح کی حالت تشویشناک ہے۔ لاوا انٹرنیشنل نے متاثرین کے لواحقین کے لیے 2.5 ملین روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کشتی چلانے والے کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور واقعے کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔

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