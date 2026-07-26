نوجوانوں اور جمہوریت کی جیت: دھرمیندر پردھان کے استعفے پر شرد پوار کا ردعمل
انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے مسلسل 28 دنوں تک جس جدوجہد اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی قابلِ ستائش ہے۔
Published : July 26, 2026 at 7:36 AM IST
ممبئی: این سی پی (ایس پی) کے صدر شرد پوار نے سنیچر کے روز کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ملک میں نوجوانوں کی طاقت اور جمہوریت کے اتحاد کی ایک بڑی جیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں دہلی کے جنتر منتر پر لگاتار 28 دنوں تک نوجوانوں نے جس جدوجہد اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا وہ واقعی قابلِ ستائش ہے۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ "مظاہرین کے پرزور مطالبے کے جواب میں مرکزی وزیر تعلیم نے بالآخر استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ لڑائی، جو بغیر کسی خوف کے ظلم کے خلاف مضبوطی سے لڑی گئی اور حکومت کو ناانصافی کے خلاف اخلاقی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا، جمہوریت کی طاقت کی علامت ہے۔ یہ ملک میں نوجوانوں کے اتحاد کی ایک بڑی جیت ہے۔"
شرد پوار، جنہوں نے طلبہ کے احتجاجی مقام کا دورہ کیا تھا، اپوزیشن جماعتوں کے ارکانِ پارلیمنٹ کے 'تعاون' پر شکریہ ادا کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ممتاز رہنماؤں نے ملک کے نوجوانوں کو اخلاقی اور پارلیمانی مدد فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، اور اس کا سہرا بلاشبہ نئی نسل کے سر جاتا ہے۔
دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی قیادت میں جنتر منتر پر ہونے والے مظاہروں کے درمیان سامنے آیا ہے، جس میں نیٹ یوجی 2026 کے پیپر لیک اور سی بی ایس ای کے آن اسکرین مارکنگ کے عمل میں بے قاعدگیوں پر ان کے احتساب کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اس کے علاوہ عوامی امتحانات کے انعقاد میں وسیع تر اصلاحات کا مطالبہ بھی شامل تھا۔
پردھان نے کہا کہ وہ گذشتہ 10 دنوں میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے کو دیکھ کر پریشان ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "میں نے پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک کی ذمہ داری قبول کی تھی۔"
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