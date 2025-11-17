راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن کا کہنا ہے کہ غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے
نائب صدر CP رادھا کرشنن نے کہا، راموجی ایکسیلینس ایوارڈز کا آغاز شری راموجی راؤ کی قابل ذکر میراث کو ایک مناسب خراج عقیدت ہے۔
Published : November 17, 2025 at 10:45 AM IST
حیدرآباد: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اتوار کو راموجی گروپ کے بانی آنجہانی شری راموجی راؤ کو ان کی 89 ویں یوم پیدائش کے موقع پر راموجی فلم سٹی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے افتتاحی ایڈیشن کا آغاز کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
کلیدی خطبہ دیتے ہوئے نائب صدر رادھا کرشنن نے مصنوعی ذہانت (AI)، غلط معلومات اور معلومات کے زیادہ بوجھ کے دور میں سامعین تک سچائی پہنچانے میں میڈیا کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ شری راموجی راؤ نے ٹیم اسپرٹ کی اقدار کو پروان چڑھایا، جو ان کے خاندان اور ہر ادارے کی بنیاد ہیں۔
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed… pic.twitter.com/TB8l9RiDqm
نائب صدر نے کہا، "راموجی راؤ ایک بلند پایہ شخصیت ہیں، ایک ایسا شخص جس نے ہم میں سے اکثر لوگوں کی طرح، ایک دور افتادہ گاؤں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس نے ایک سلطنت بنائی۔" انہوں نے مزید کہا، "راموجی راؤ نے نظریات کو اداروں میں اور خوابوں کو پائیدار حقیقت میں تبدیل کیا۔
وہ نہ صرف میڈیا اور کمیونیکیشن کے میدان میں پیش پیش تھے بلکہ ایک قوم ساز بھی تھے جو معاشرے کو بچانے کے لیے معلومات، تخلیقی صلاحیتوں اور انٹرپرائز کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے کام نے ہندوستانی صحافت، تفریح، اور کاروباری شخصیت کے منظر نامے کی نئی تعریف کی۔ سچائی اور فضیلت کے ساتھ ان کی وابستگی ملک بھر کی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔"
نائب صدر رادھا کرشنن کے مطابق، راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کا تعارف شری راموجی راؤ کی شاندار وراثت کو ایک مناسب خراج عقیدت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ ان ایوارڈز کے ذریعے ہم ایسے افراد اور اداروں کو عزت دینے کے لیے وہی جذبہ اور عزم دیکھتے ہیں جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "کامیابی آپ کی نہیں جب تک آپ دوسروں کو متاثر نہ کریں۔ راموجی راؤ نے معاشرے کی پرواہ کی، اور یہی معاشرے کی حقیقی کامیابی کی کہانی ہے۔"
انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے تلگو ریاستوں (آندھرا پردیش اور تلنگانہ) کی حدود سے باہر معاشرے میں تعاون کیا تھا۔ نائب صدر نے وضاحت کی کہ کس طرح ایک انٹرپرائز ایک اعلیٰ مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے، ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے، ٹیلنٹ کی پرورش کر سکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بااختیار بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارے صرف سرمائے اور بنیادی ڈھانچے سے نہیں بلکہ اقدار، لگن اور عمدگی سے بنتے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک ایک نئے عالمی دور میں سب سے آگے کھڑا ہے، جو ٹیکنالوجی اور نوجوان توانائی کی مشترکہ طاقت کے ساتھ علم پر مبنی، اختراع پر مبنی قوم کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان تبدیلی کی ایک طاقتور کہانی لکھ رہا ہے۔"
تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے مجھے بتایا کہ کس طرح کوئی اسکرپٹ کے ساتھ فلم سٹی آئے گا اور اس کے پہلے پرنٹ کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ (شری) راموجی (راؤ) نے اس ادارے کو بنانے کے لیے اتنی محنت کی ہوگی، اس نے حیرت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ باشعور شہری جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ شفافیت بہتر طرز حکمرانی کو یقینی بنائے گی، جو شہریوں کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ رادھا کرشنن نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ خبروں اور معلومات کے اپنے ذرائع کے ذریعے صداقت اور اعتبار کو یقینی بنائیں۔
نائب صدر جمہوریہ نے غلط معلومات کے تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا اور ہر ایک پر زور دیا کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا، "جب ملک ایک ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کی طرف بڑھ رہا ہے، میڈیا ہاؤسز کی بنیادی بنیاد سچائی، معروضیت اور غیر جانبداری ہونی چاہیے۔" رادھا کرشنن نے میڈیا ہاؤسز سے اپیل کی کہ وہ قوم کی تعمیر میں شراکت دار بنیں اور اختراعات، اسٹارٹ اپس اور خواتین کو بااختیار بنانے کی کہانیوں کو اجاگر کریں۔
نائب صدر نے کہا، "آج سائنس میں ترقی کے ساتھ، خاص طور پر مصنوعی ذہانت (AI) کے میدان میں، حقیقی اور جعلی خبروں میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا کا کردار اب زیادہ ذمہ دار ہے۔ ہمیں معصوم ناظرین کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں سچائی سے آگاہ کرنا چاہیے۔"
رادھا کرشنن کے مطابق ملک کو منشیات سے پاک بنانے میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک منشیات کی لت پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، "ہم سب کو اس کے خلاف لڑنا ہے۔ ہمیں منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی پھیلانا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک تحریک شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں۔" میرے خیال میں یہ لوگوں کا لمحہ ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی زبان، ذات، مذہب یا سیاسی وابستگی سے قطع نظر شرکت کرنی چاہیے۔
رادھا کرشنن نے تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کے اس تبصرہ کا بھی خیر مقدم کیا کہ انہیں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی اسی طرح مدد کرنی چاہئے جس طرح سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ وہ دونوں ریاستوں کے درمیان تنازعات کو حل کریں گے، کیونکہ یہ ایک خاندان میں بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے کی طرح ہیں۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو اور ریونت ریڈی کو بھی ’’گرو اور شاگرد‘‘ قرار دیا۔