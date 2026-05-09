وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن بحریہ کے نئے سربراہ مقرر، 31 مئی سے شروع ہوگی مدتِ کار
وزارت دفاع نے وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن کو بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: وزارت دفاع کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، حکومت نے سنیچر کو وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن کو بحریہ کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ موجودہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی 31 مئی 2026 کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے 31 جولائی 2025 کو مغربی بحریہ کی کمان کے 34ویں فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر چارج سنبھالا۔
وہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی، کھڑکواسلا کے سابق طالب علم ہیں۔ جوائنٹ سروسز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج، شریوینہم، یونائیٹڈ کنگڈم؛ کالج آف نیول وارفیئر، کارنجا؛ اور ریاستہائے متحدہ نیول وار کالج، نیوپورٹ، رہوڈ آئی لینڈ۔ پرم وششٹ سیوا میڈل، اتی وششٹ سیوا میڈل، اور وششٹ سیوا میڈل حاصل کرنے والے، ایڈمرل نے اپنے بحری کیریئر کے دوران کئی اہم آپریشنل، عملے اور تربیتی تقرریوں کا انعقاد کیا ہے۔
Government appoints Vice Admiral Krishna Swaminathan, PVSM, AVSM, VSM as the next Chief of the Naval Staff. Currently serving as FOC-in-C, @IN_WNC, the Admiral brings nearly four decades of distinguished service, with extensive operational, strategic & personnel management… pic.twitter.com/5tFs4eR2xJ— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
ان میں میزائل ویسلز آئی ین ایس ودیوت اور اائی این ایس وناش، میزائل کارویٹ اائی این ایس کولش، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر آئی این ایس میسور، اور ایئر کرافٹ کیریئر آئی این ایس وکرامادتیہ شامل ہیں۔
ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی کے بعد، انہوں نے ہیڈ کوارٹر، سدرن نیول کمانڈ، کوچی میں چیف اسٹاف آفیسر (ٹریننگ) کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے ہندوستانی بحریہ کے اندر تربیت کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے انڈین نیول سیفٹی ٹیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا، جو بحریہ کے تمام عمودی حصوں میں آپریشنل سیفٹی کی نگرانی کرتی ہے۔
اس کے بعد فلیگ آفیسر سی ٹریننگ کے طور پر، انہوں نے بحریہ کے ورک اپ آرگنائزیشن کی سربراہی کی، جس کے بعد انہیں مغربی فلیٹ کا فلیگ آفیسر کمانڈنگ مقرر کیا گیا۔ 'سورڈ آرم' کی کمان سنبھالنے کے بعد انہیں فلیگ آفیسر آف شور ڈیفنس ایڈوائزری گروپ اور آف شور سیکورٹی اینڈ ڈیفنس پر حکومت ہند کا مشیر مقرر کیا گیا۔
وائس ایڈمرل کے عہدے پر ترقی کے بعد فلیگ آفیسر نے ویسٹرن نیول کمانڈ کے چیف آف اسٹاف، کنٹرولر آف پرسنل سروسز، اور نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف پرسنل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اپنی موجودہ ذمہ داری سے قبل، انہوں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں وائس چیف آف نیول اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں۔