ممتاز صحافی ولیم مارک ٹولی 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے
مارک ٹولی کچھ عرصے سے بیمار تھے اور گزشتہ ایک ہفتے سے ساکیت کے میکس اسپتال میں داخل تھے۔ آج انہوں نے آخری سانس لی۔
Published : January 25, 2026 at 5:37 PM IST
نئی دہلی: بھارت کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی تاریخ کو اپنی بے مثال صحافت کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ممتاز برطانوی نژاد صحافی اور مصنف ولیم مارک ٹولی اتوار 25 جنوری 2026 کو نئی دہلی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ 90 برس کے تھے۔ ان کے قریبی دوست اور سینئر صحافی ستیش جیکب نے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔
مارک ٹولی گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور ایک ہفتے سے دہلی کے ساکیت علاقے میں واقع میکس اسپتال میں زیرِ علاج تھے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق وہ نیفرولوجی شعبے میں داخل تھے۔ اتوار کی دوپہر انہوں نے آخری سانس لی۔
24 اکتوبر 1935 کو کولکاتا (اس وقت کلکتہ) میں پیدا ہونے والے مارک ٹولی نے بی بی سی کے ساتھ اپنی طویل صحافتی زندگی کا آغاز 1964 میں کیا۔ وہ 22 برس تک بی بی سی نئی دہلی کے بیورو چیف رہے اور تقریباً تین دہائیوں تک جنوبی ایشیا کی سیاست اور سماج کی رپورٹنگ کی۔ 1971 کی بنگلہ دیش جنگ سے لے کر ایمرجنسی، آپریشن بلیو اسٹار، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے قتل، 1984 کے سکھ مخالف فسادات اور بابری مسجد کی شہادت جیسے تاریخی واقعات کی رپورٹنگ میں ان کا کردار ناقابلِ فراموش ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کے معروف صحافی پیرزادہ نثار کا انتقال
انہیں 1992 میں پدم شری، 2002 میں برطانیہ کی جانب سے نائٹ ہُڈ، اور 2005 میں حکومتِ ہند کی جانب سے پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ مارک ٹولی کو دنیا بھر میں بی بی سی ورلڈ سروس کی ’’سچ کی آواز‘‘ کہا جاتا تھا۔ ان کے انتقال پر صحافتی دنیا، دانشوروں اور بھارت سے محبت کرنے والوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔