عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان اور دیگر کے خلاف دہلی وقف بورڈ میں بھرتی کیس کا فیصلہ موخر

عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان اور دیگر کے خلاف دہلی وقف بورڈ میں بھرتی کیس کا فیصلہ موخر
سی بی آئی نے خان، دہلی وقف بورڈ کے سابق سی ای او محبوب عالم اور دیگر 11 کو کیس میں ملزم نامزد کیا ہے۔
Published : November 3, 2026 at 3:51 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے دہلی وقف بورڈ کی بھرتی بے ضابطگیوں کے معاملے میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے جس میں عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم ایل اے امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان شامل ہیں۔ جج ڈی آئی جی ونے سنگھ نے کہا کہ فیصلہ ابھی تیار نہیں ہے، اس لیے اب اسے 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ منگل کو عدالت نے تمام 11 ملزمان کو اس تاریخ پر ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت کی۔
17 اکتوبر کو تمام فریقین کے دلائل مکمل ہوئے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے یکم مارچ 2023 کو تمام ملزمان کی ضمانت منظور کی اور 3 نومبر 2022 کو ان کے خلاف دائر چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔
عدالت نے ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 120 بی، اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ کی دفعہ 13(2) اور 13(1)(d) کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔
اس معاملے میں 23 نومبر 2016 کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد سی بی آئی نے 21 اگست 2022 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ سی بی آئی کے مطابق دہلی وقف بورڈ کے سی ای او کی تقرری کے ساتھ ساتھ دیگر کنٹریکٹ پر تقرریوں میں بھی بے ضابطگیاں کی گئی تھیں۔
چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امانت اللہ خان نے محبوب عالم اور دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر وقف بورڈ کے اندر مختلف عہدوں پر ان تقرریوں کی سازش کی۔ اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ تقرریاں من مانی کی گئیں، اور امانت اللہ خان اور محبوب عالم نے اپنے سرکاری عہدوں کا غلط استعمال کیا۔
سی بی آئی کے علاوہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی دہلی وقف بورڈ کیس کے سلسلے میں پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ عدالت نے ای ڈی کی طرف سے 9 جنوری 2024 کو داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔
تقریباً 5000 صفحات کی چارج شیٹ میں ای ڈی نے جاوید امام صدیقی، داؤد ناصر، کوثر امام صدیقی اور ذیشان حیدر کو ملزم نامزد کیا ہے۔ ای ڈی نے پارٹنرشپ فرم ’اسکائی پاور‘ کو بھی ملزم نامزد کیا ہے۔