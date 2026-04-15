ویدانتا پاور پلانٹ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہوگئی، لواحقین کیلئے 35 لاکھ روپے معاوضہ اور نوکری کا اعلان
زخمیوں کو 15 لاکھ روپے کی مالی امداد اور طبی اخراجات دیے جائیں گے، نیز واقعے کی مجسٹریل انکوائری کی جائے گی۔
Published : April 15, 2026 at 9:43 AM IST
سکتی: ویدانتا پاور پلانٹ میں بوائلر پھٹنے سے گذشتہ روز ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کے رشتے دار پلانٹ انتظامیہ کے خلاف برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حادثے کے بعد ویدانتا پاور پلانٹ کی انتظامیہ نے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین کو 35 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مزدوروں کو 15 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ ویدانتا پاور پلانٹ نے کہا کہ پلانٹ کی انتظامیہ زخمی کارکنوں کے علاج کے اخراجات برداشت کرے گی۔ انتظامیہ نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ وہ ہر خاندان کے ایک فرد کو ملازمت بھی فراہم کرے گی۔
हमारे सिंघीतराई संयंत्र में कल एक दुर्घटना हुई जिसमें संयंत्र के प्रचालन और रखरखाव का कार्य देखने वाली ठेका कंपनी, जिनमें एनजीएसएल भी शामिल है, के कर्मी प्रभावित हुए हैं।— VedantaLimitedPower (@VedantaPowerLtd) April 14, 2026
پی ایم مودی کا حادثے پر اظہار افسوس
وہیں پی ایم مودی نے سکتی میں ہوئے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں پی ایم نے کہا کہ "یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم ان لوگوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ مقامی حکومت زخمیوں کو مناسب علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کر رہی ہے۔
The mishap at a power plant in Sakti district, Chhattisgarh, is tragic. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. The local administration is assisting those affected.— PMO India (@PMOIndia) April 14, 2026
حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی
سکتی کلکٹر نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی ٹیم حادثے کے بعد سے صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ کلکٹر نے بتایا کہ اسپتال میں 19 زخمی مزدوروں کا علاج جاری ہے۔ زخمیوں کو بہترین علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ کلکٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت مرنے والوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ مرنے والوں کے لواحقین کو حکومت کی طرف سے پانچ لاکھ روپے (500,000) اور زخمیوں کو 50,000 روپے (500,000) ملیں گے۔
ویدانتا پاور لمیٹڈ میں سپر ہیٹ بوائلر پھٹنے سے چودہ مزدور ہلاک اور تینتیس زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فورٹس اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ریاستی حکومت سبھی مزدوروں کو مناسب طبی دیکھ بھال بھی فراہم کر رہی ہے۔ کمپنی انتظامیہ نے مرنے والوں کے لواحقین کو 35 لاکھ (3.5 ملین) معاوضہ اور طبی اخراجات اور زخمیوں کو 15 لاکھ (150,000) دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے بھی معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ متاثرہ مزدوروں کو ہر طرح کی مناسب امداد ملے۔ حادثہ کس طرح پیش آیا اس کا تعین کرنے کے لئے مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا گیا ہے: امرت وکاس ٹاپنو، کلکٹر، سکتی
واضح رہے کہ پاور پلانٹ کا بوائلر ایک بند ڈیوائس ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ایندھن کو جلانے سے پیدا ہونے والی گرمی کا استعمال کرتے ہوئے پانی کو بھاپ میں تبدیل کرتا ہے۔ اس بھاپ کو پھر ٹربائن چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو بجلی پیدا کرتی ہے۔ بوائلر کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور اس کے پھٹنے سے جانی نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
چھتیس گڑھ پاور پلانٹ حادثے میں 10 مزدور ہلاک اور 15 زخمی، وزیر نے تحقیقات کے بعد ٹھوس کارروائی کا وعدہ کیا