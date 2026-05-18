وی ڈی ستھیسن نے کیرالہ کے 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا
کیرالہ کے انتخابات میں یو ڈی ایف نے 140 رکنی اسمبلی میں شاندار جیت حاصل کی۔ ان میں کانگریس نے ریکارڈ 63 سیٹیں جیتیں۔
Published : May 18, 2026 at 10:29 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:39 AM IST
ترواننت پورم: کانگریس کے سینئر لیڈر وی ڈی ستھیسن نے آج بروز پیر ترواننت پورم کے سنٹرل اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک عظیم الشان تقریب میں کیرالہ کے 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا، جس سے سی پی آئی (ایم) کے تجربہ کار رہنما پنارائی وجین کی دہائیوں سے جاری حکمرانی کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا۔
ریاست کے گورنر راجندر وی آرلیکر نے صبح تقریباً 10 بجے سنٹرل اسٹیڈیم میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی پوری کابینہ کو عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔
حلف برداری تقریب میں کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، اور ملکارجن کھرگے سمیت کئی سینئر کانگریس لیڈروں نے شرکت کی۔
وی ڈی ستھیسن کی کابینہ میں کانگریس کے 11 وزیر ہیں جن میں رمیش چنیتھلا، سنی جوزف، کے مرلی دھرن، اے پی انیل کمار، پی سی وشنو نادھ، ٹی صدیق، بندو کرشنا، کے اے تھلاسی، روزی ایم جان، ایم لیجو اور او جے جنیش کے نام شامل ہیں۔
کیرالہ کی 140 اسمبلی سیٹوں میں میں سے یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے حال ہی میں ختم ہوئے اسمبلی انتخابات میں 102 سیٹیں حاصل کیں، جن میں سے اکیلے کانگریس نے ریکارڈ 63 سیٹیں جیتیں، جو ریاست میں اس کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔
واضح رہے کہ اسمبلی انتخابات میں اپنی فیصلہ کن فتح کے بعد کانگریس کی زیر قیادت یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (UDF) کی کیرالہ میں ایک دہائی کے بعد اقتدار میں واپسی ہوئی ہے۔
